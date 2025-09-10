Teleshow

La sugerente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi cuando reemplazó sus tatuajes por un lobo

Mientras el futbolista tapó la huella de la conductora de su piel y se hizo un llamativo dibujo, la mediática reaccionó de una manera contundente

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

La respuesta de Wanda Nara al tatuaje de Mauro Icardi

El delantero argentino de Galatasaray, Mauro Icardi, protagonizó en las últimas horas un gesto contundente: removió los tatuajes alusivos a Wanda Nara que lucía en su brazo izquierdo. El futbolista, férreo en su decisión de demostrar el cierre de una etapa, compartió en sus redes sociales el proceso: el covering, esa práctica en la que un diseño nuevo sepulta la huella de otro.

Las imágenes hablan por sí solas. No hay rastros de la cara ni del nombre de Wanda Nara en la piel del delantero. En su lugar, una silueta de lobo se abre camino entre líneas oscuras y matices profundos, rodeado por un entorno de árboles y sombras, como si el propio Icardi buscara perder —o proteger— aquello que alguna vez fue visible para todos.

Cuando todo hacía prever que este nuevo capítulo de la historia quedaría allí, la empresaria compartió minutos después una fotografía en su perfil de Instagram. La elección, lejos de resultar inocente, incluyó una canción de fondo: “Loba”, el clásico de Shakira. En la imagen, ella aparece sentada adentro de un auto. La luz del sol baña el interior y se filtra con fuerza, destacando su melena rubia, perfectamente peinada y volcada hacia el hombro derecho.

Mauro Icardi lució su nuevo tatuaje

Una media sonrisa apenas asoma en su rostro: no es una risa abierta, sino un gesto sutil. Los ojos, enormes, miran directo al espectador, cargados de intención. ¿Desafío? ¿Ironía? ¿O tal vez complicidad con esa multitud silenciosa que observa todo, a la espera de otra señal?

Nada en el fondo distrae de su figura; todo, incluso la elección del filtro de luz, parece diseñado para reforzar su mensaje: firme, directa, en el lugar del conductor. Nada es casualidad, todo suena a mensaje cifrado.

En los últimos meses, Mauro Icardi dio señales claras de querer borrar las huellas de su historia con Wanda. Eliminó varias publicaciones donde aparecían juntos y ahora, como había prometido, transformó su piel para sepultar todo rastro de ese vínculo. Sin embargo, algunos detalles permanecen: los nombres de los hijos varones de Nara: Valentino, Constantino y Benedicto, siguen visibles en la parte superior del mismo brazo. ¿Acaso esos nombres, a diferencia de los retratos sentimentales, forman parte de algo que Icardi prefiere conservar?

Mauro Icardi mostró su nuevo
Mauro Icardi mostró su nuevo tatuaje sin el rostro de Wanda Nara y despertó críticas en las redes

El delantero compartió con sus seguidores cada paso del proceso, lo que incluyó el retoque de una imagen religiosa que ya tenía en la mano, buscando armonizar el conjunto de tatuajes en una sesión única. La técnica del covering exige precisión y, sobre todo, determinación. En sus historias, se ve la metamorfosis: el lobo se convierte en guardián, en frontera, en símbolo del cambio que busca desde que se separó de la conductora.

Pero si algo distingue a las redes sociales es su capacidad para amplificar cada gesto. No fue el diseño, ni la calidad del trabajo lo que capturó la atención de muchos usuarios, sino el trasfondo emocional y sentimental.

Los comentarios no tardaron: “Me pregunto cuántas veces le habrá insistido la China para que se lo tape”, rezaba uno, al desatar especulaciones sobre terceros. Otro sugería: “¿Y si probás divorciándote campeón?”. Los dardos, teñidos de ironía, se multiplicaron: “Ahora falta que la olvides y listo”, “Haceme un tatuaje así como que ya la superé”, o el lapidario “Hagas lo que hagas, la cara de ella queda bajo tu piel para toda la vida”.

La historia de Icardi y Wanda Nara, ese culebrón que desafía la lógica de los finales, suma otro capítulo ante la mirada de millones. Piel, nombres, gestos y canciones: cada elección se convierte en un mensaje. Y las redes, expectantes, esperan el próximo movimiento.

Siguen los reconocimientos para Charly

