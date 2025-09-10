Teleshow

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

La modelo y el automovilista aprovecharon la jornada del martes para disfrutar de unas horas dedicadas exclusivamente a la pareja

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Nicole Neumann y Manu Urcera
Nicole Neumann y Manu Urcera tuvieron una noche de padres solos (Foto: Instagram)

La vida social de Nicole Neumann y Manu Urcera sumó un nuevo capítulo al disfrutar mutuamente de una salida nocturna, alejados por unas horas de las obligaciones parentales. En esta ocasión, la pareja eligió asistir a un encuentro elegante sin la compañía de su hijo Cruz, un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores y que fue destacado mediante una serie de imágenes en redes sociales.

La modelo y el automovilista decidieron dejar a un lado por unas horas las rutinas vinculadas a la crianza, apostando a encontrarse en un entorno nocturno y relajado. Las fotografías que circularon muestran un ambiente sofisticado, con jardines iluminados y una atmósfera que prioriza la intimidad. La elección de compartir esta experiencia sin la presencia de los hijos refleja una búsqueda de equilibrio: el rescate de la conexión de pareja, el valor de un espacio propio y adulto dentro del ritmo cotidiano que supone la maternidad y la paternidad.

Nicole optó por resumir la noche con dos palabras: “Night out”. La frase, breve pero significativa, actúa como declaración de intenciones, sugiriendo la necesidad —y el derecho— de los adultos a desconectarse ocasionalmente del rol parental y celebrar el vínculo afectivo con la pareja. El mensaje, acompañado de imágenes en las que la modelo aparece sonriente junto a Urcera y también en solitario, refuerza la idea de una noche dedicada al disfrute, la conversación y el reencuentro.

La pareja aprovechó para disfrutar
La pareja aprovechó para disfrutar del tiempo ellos dos solos

Las imágenes revelan detalles del entorno: una arquitectura elegante, plantas cuidadas en grandes macetas blancas, juegos de luces que acentúan las texturas de los muros y los árboles, y una composición cuidada que evoca la privacidad y el glamour de encuentros selectos. En las fotos aparecen abrazados, intercambiando gestos de complicidad y miradas que dejan ver una relación sólida y unida, lo que transmite la sensación de bienestar y de disfrute compartido durante esa noche especial.

El look elegido por ambos refuerza el perfil distinguido del evento. Para la ocasión, la modelo eligió lucir un vestido strapless en tono neutro, acompañado de un cinturón ancho y detalles florales en el blazer, que sumaron sofisticación al conjunto. Como complemento, llevó labios rojos y un peinado recogido, detalles que aportaron frescura y elegancia. Por su parte, el piloto de automovilismo optó por un traje oscuro con camisa blanca y corbata negra, manteniendo una estética clásica y formal. La combinación refleja un estilo coordinado, propio de las grandes ocasiones nocturnas.

El maquillaje y peinado también tuvieron relevancia en la preparación para la noche. Neumann agradeció a quienes colaboraron en estos detalles, destacando así la importancia de un equipo detrás de cada aparición pública. Este gesto se suma al aire de celebración y reencuentro con la intimidad de pareja, dejando en claro que, en la agenda compartida, es posible reservar momentos para el esparcimiento adulto sin descuidar los lazos familiares.

Labial rojo y pelo recogido
Labial rojo y pelo recogido
Nicole eligió un vestido de
Nicole eligió un vestido de color gris y lo combinó con un blazer negro (Foto: Instagram)

La salida de la exjurado de Los 8 Escalones (El Trece) y Urcera representa así la celebración de un momento para dos, en el que la moda, el entorno y la energía positiva se conjugan para marcar una pausa en la vida familiar y renovar los lazos amorosos. Las imágenes y el breve mensaje dejan un registro de esa noche especial, que, en palabras de la propia modelo, funcionó como refugio y reencuentro en pareja, lejos —al menos por unas horas— de las obligaciones habituales y bajo la premisa de disfrutar la compañía mutua.

La pareja regresó hace unos días de una pequeña escapada a Miami, donde estuvieron acompañados por un grupo de amigos, y fue un viaje que complemento a la perfección el trabajo de Nikita y el disfrute familiar en las playas.

