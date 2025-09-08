De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

Nicole Neumann deslumbró en Miami con looks que fusionan elegancia y comodidad en la playa y la ciudad

Nicole Neumann compartió varias imágenes en su Instagram acerca de su reciente viaje a Miami. Allí, mostró una elección cuidada de prendas y accesorios adaptados tanto al ritmo urbano como a la tranquilidad de la playa.

La modelo se desplazó por distintos escenarios de la ciudad estadounidense en compañía de su hijo Cruz, dejando ver cómo elige cada detalle de su vestuario para reflejar comodidad, estilo y funcionalidad. Nicole eligió piezas que fusionan elegancia y simpleza para sus jornadas.

En el lobby de un hotel de la ciudad, la influencer lució un vestido largo en tono champagne. La elección, tal como se aprecia en las imágenes, destaca por su corte recto y tela de textura ligera, con detalles drapeados que aportan estructura a la parte superior. El vestido incluye un cinturón dorado, elemento que demarca la silueta y suma un punto de brillo al look general.

La modelo compartió en Instagram sus elecciones de moda, destacando tendencias como el boho chic y la moda resort

La modelo acompañó su outfit con un bolso de mano tipo saco en color beige y sandalias planas doradas. Esta preferencia por complementos en tonos claros sigue una tendencia de moda resort, muy en boga en destinos costeros del hemisferio norte. “¿Algo más lindo que días de playa y noches cálidas?”, preguntó a sus seguidores en el post donde mostró sus atuendos.

El estilo natural quedó reforzado por el peinado: Nicole Neumann lleva el cabello suelto, con ondas suaves y un acabado que transmite naturalidad. El maquillaje es liviano, de acabado luminoso, elaborado para resistir la humedad típica de la ciudad costera norteamericana.

Nicole Neumann adaptó su vestuario a distintos escenarios de Miami, priorizando la funcionalidad y el estilo minimalista

Las postales de la ciudad no quedaron limitadas a los ambientes sofisticados, ya que el álbum se completó con momentos distendidos junto a Cruz, su hijo menor. En la intensidad del entorno nocturno de Miami, el niño aparece en una pasarela con remera azul, pantalón corto claro y zapatillas deportivas verdes, elegido por la modelo para sus salidas en familia.

La secuencia saltó más tarde a la playa, donde Nicole Neumann cambió su look sin perder el hilo conductor minimalista. En la arena, llevó una malla enteriza negra, mientras su pelo fue recogido en un rodete alto. Lentes de sol de marcos grandes, accesorios metálicos mínimamente invasivos —como un reloj y una pulsera— y el celular en mano complementaron su forma de vestir.

El hijo de Nicole, Cruz, también fue protagonista en las imágenes, mostrando outfits frescos y urbanos para la noche de Miami

Días atrás, también decidió mostrar sus looks en la ciudad del sol. En la galería de imágenes que compartió en redes, la jurado de Los 8 escalones (Eltrece) se instaló como referente local de una tendencia que renueva el pulso de cada verano: el boho chic. Una blusa de lino natural, mangas arremangadas, anudada a la cintura, fue la elección para un clima donde la frescura se impuso sin renunciar al estilo.

El foco del look cayó sobre un maxi palazzo estampado en tonos rojos, verdes, beige y azul turquesa. Los bloques de color—tan audaces y armónicos—dibujaron un efecto patchwork que atrapó la mirada, logrando una silueta relajada pero muy impactante.

El boho chic y los maxi palazzos estampados se imponen como tendencia en los looks de Nicole Neumann en la ciudad del sol

Marcas internacionales como Chloé y Valentino inspiraron la elección de prendas con flecos, bordados y detalles artesanales

Los accesorios no pasaron inadvertidos. Un collar de cuentas, con tonos tierra y notas metálicas, emergió como la joya dominante en una coreografía de detalles. Un sombrero oscuro de ala corta, lejos de eclipsar el conjunto, imprimió carácter discreto pero firme. ¿Y el pelo? Nicole optó por ondas sueltas, lo que responde al llamado de la naturalidad que inspira el boho chic y subraya el magnetismo del conjunto.

No fue un gesto caprichoso. Marcas internacionales como Chloé, Valentino y Ralph Lauren apostaron fuerte a la resurrección de flecos, bordados y maxi prendas, apostando siempre por ese toque artesanal y lujoso. Nicole se animó a reescribir la tendencia, al ilustrar cómo puede colarse en la vida cotidiana aun bajo el ritmo de una producción fotográfica en Estados Unidos.