Mirtha Legrand contra Gimena Accardi: “Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo”

La diva tuvo duras palabras en su programa para la actriz, luego de que confesó que le fue infiel al actor, con quien estaba en pareja desde hacía 18 años

Iván Basso

Por Iván Basso

Mirtha Legrand contra Gimena Accardi: “Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo” (Video: La Noche de Mirtha/ Eltrece)

El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi junto a las declaraciones de la actriz admitiendo una infidelidad de su parte fueron temas de La Noche de Mirtha (Eltrece). A pura honestidad brutal, Mirtha Legrand cuestionó con duras palabras a la actriz.

Karina Iavícoli, invitada al programa, se refirió al escándalo. “Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Creo que ella lo quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan. No está bien”, opinó la periodista de Intrusos.

“Ella asume que fue infiel y como él la pasó mal puso la cara. Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que quiero decir, es que sentí que nunca un varón hace eso de pedir perdón y a Gimena la están tratando como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”, aseveró la panelista defendiendo a la protagonista de En otras palabras, la obra que la actriz protagoniza con Andrés Gil, quien fue vinculado a Accardi y a través de un posteo, desmintió las versiones.

La crítica de Mirtha Legrand
La crítica de Mirtha Legrand a Gimena Accardi por confesar su infidelidad a Nicolás Vázquez. "Lo hace quedar como un cornudo", se despachó (La Noche de Mirtha, Eltrece/ Olga)

Los dichos de Iavícoli sirvieron para que la conductora se muestre tajante y con una polémica opinión. “En general una infidelidad se oculta, no se comentan”, apuntó la diva. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más", cuestionó Mirtha. “¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista. ”Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, se despachó con una sonrisa.

Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”

El martes por la mañana, Gimena Accardi habló por primera vez de los hechos que pusieron fin a una relación de más de 18 años, que fue comunicada a comienzos de julio por ambas partes, pero que sigue dando tela para cortar.

“Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”, dijo Accardi al comienzo de Sería increíble (Olga). “Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, agregó.

En medio de las versiones sobre su affaire, Gimena Accardi tomó la palabra y contó cómo fue la situación (Sería increíble – Olga).

“Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, señaló respecto a lo difundido por Ángel de Brito en LAM (América). “La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, agregó, sin hacer mayores referencias. Cabe recordar que en el ciclo de espectáculos hablaron de un “tercero en discordia” descrito como un actor de renombre dentro del ambiente artístico argentino. “Es alguien conocido que tiene hijos”, aseguró Yanina Latorre.

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”, continuó. Respecto a la reacción de Vázquez, aseguró que “del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’“. Según Accardi, las cosas no estaban del todo bien entre ellos: ”En una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

Sin dar nombres, al igual que había ocurrido en LAM, Gimena dio algunos indicios sobre el tercero en discordia. “Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Lo digo porque me hago cargo, lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que quiero porque no se lo merece y hace dos meses se come un odio diciendo que estaba enamorado de su compañera de elenco y se la bancó como un señor, me cuidó y nos cuidamos”, aseguró.

