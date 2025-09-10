Catalina Gorostidi relató el momento más difícil que pasó durante su lucha contra los trastornos alimenticios

Catalina Gorostidi reveló que padece un trastorno alimenticio y sufrió un desmayo por anemia (Video: Telefe)

Catalina Gorostidi confesó recientemente en el programa de streaming transmitido a través del canal oficial de Telefe que padece un trastorno alimenticio que la llevó a desmayarse en el baño de su casa en Santa Fe, consecuencia de un cuadro de anemia derivado de una alimentación insuficiente.

Durante su intervención, la ex Gran Hermano relató que el incidente ocurrió la última vez que viajó a su ciudad natal. “No pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, explicó. La médica pediatra subrayó que solo un círculo muy reducido de personas conocía este episodio hasta el momento de su confesión pública.

El contexto de esta declaración está marcado por la constante exposición a comentarios negativos en redes sociales. La joven detalló que recibe mensajes recurrentes sobre su delgadez, con frases como “estás a un vómito de morirte”, y que estos ataques provienen de los mismos usuarios que la critican de forma reiterada. La doctora decidió subir a propósito varias fotos mostrando su abdomen en Instagram, como respuesta directa a quienes la acusan de promover una imagen corporal poco saludable.

La ex Gran Hermano enfrenta críticas en redes sociales por su delgadez y respondió a los ataques

La influencer enfatizó que nunca opinó sobre el cuerpo de otras personas y que las críticas que recibe no le afectan personalmente, ya que provienen de desconocidos. “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”, afirmó en su programa. Sin embargo, manifestó su molestia ante la hipocresía de quienes la acusan de hablar sobre el físico ajeno, cuando ella sostiene que solo se refiere a su propia experiencia.

En medio de su descargo, Catalina reconoció que, por primera vez, respondió con un insulto a una persona que la acosa desde hace dos años a través de redes sociales. “Sí, el fin de semana critiqué un cuerpo por primera vez. Fue a alguien que me viene acosando hace dos años por redes sociales. Le dije ‘gordo sapo parado’ y lo sostengo, porque esa persona me viene torturando desde que terminó Gran Hermano”, relató al referirse a su excompañera de reality, Flor Cabrera. La exparticipante explicó que esta reacción se dio en un contexto de acoso persistente y no como una conducta habitual de su parte.

La situación de salud de Gorostidi tiene antecedentes que se remontan a su adolescencia. La médica enfrenta trastornos alimenticios desde los 17 años, incluyendo anorexia y vigorexia, y atravesó hospitalizaciones y tratamientos médicos y psicológicos. Además, padece rabdomiólisis, una enfermedad muscular grave que puede afectar los riñones y que le impide realizar actividad física intensa. “A los 17 años me empezó a pasar. Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”, recordó en una entrevista previa.

Gorostidi relató su lucha con trastornos alimenticios desde la adolescencia y la presión mediática

La exposición pública y la presión en redes sociales produjeron momentos de crisis y recuperación para Gorostidi, quien expresó la dificultad de sobrellevar los comentarios sobre su apariencia. “Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y 100 comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, describió. La médica insistió también en la importancia del respeto y el cuidado de la salud mental y física, y cuenta con un equipo profesional que la acompaña en su tratamiento.

En su mensaje final, dejó clara su postura sobre la exposición de su imagen y la reacción ante las críticas: “Yo no promuevo ningún trastorno alimenticio, subo las fotos de mi cuerpo tal como es. Al que le guste, bien, y al que no, lo siento”, expresó en su programa de streaming. Con estas palabras, reafirmó que su prioridad es atravesar su proceso de salud y que, frente a las opiniones ajenas, solo puede ofrecer una respuesta sincera: lamenta la situación que le toca vivir.