La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

Con un diseño lleno de simbolismo y una dedicatoria especial, el delantero del Galatasaray marcó el inicio de una etapa junto a la China Suárez

Sol de María

Por Sol de María

Mauro Icardi mostró en Instagram
Mauro Icardi mostró en Instagram su nueva relación tras tapar el tatuaje de Wanda Nara

Lejos de mostrarse arrepentido o todavía seguir teniendo a Wanda Nara en la cabeza, Mauro Icardi tomó una decisión para revelarle a sus seguidores que está viviendo el presente junto a su nueva pareja, la China Suárez. A través de sus historias de Instagram, y tras el revuelo después del escándalo que produjo el blackout en su brazo para taparse tatuajes alusivos a su exesposa, dio a entender la razón por la que eligió hacerlo.

Una foto en primer plano de su actual pareja, con el texto: “Mi amor hermoso” y dos emojis relacionados al enamoramiento fueron suficientes para comprender el motivo por el que el delantero del Galatasaray dejó de llevar consigo el nombre, las iniciales y la imagen del rostro de la empresaria.

La historia publicada en Instagram, musicalizada con la canción de Rels B “TU VAS SIN (fav)”, fue rápidamente vinculada al gran presente romántico que vive junto a la China Suárez en Turquía y coincidió con las últimas horas, donde se conoció la noticia del trabajo realizado por su tatuador personal, que viajó desde España exclusivamente para tapar la labor hecha anteriormente.

El delantero del Galatasaray cubrió
El delantero del Galatasaray cubrió los tatuajes alusivos a su exesposa y compartió imágenes de la China Suárez

El delantero, siempre activo en las redes, eligió primero el hermetismo. “Trabajo en progreso”, escribió en inglés al compartir una serie de imágenes y un video donde el proceso de tatuado quedaba detallado desde el antebrazo hasta las puntas de los dedos. Una de las primeras postales mostró una escena de bosque en lo que parece ser un amanecer, junto a la cabeza de un lobo sobre dos cruces superpuestas, todo ejecutado con un nivel de detalle llamativo. Otras imágenes permitieron ver al arcángel San Miguel sosteniendo su espada sobre un demonio, símbolo habitual de protección, valentía y victoria frente al mal, y con intensas sombras negras que se extendían hasta los nudillos del jugador.

El nuevo diseño se sumó a una serie de tatuajes que Mauro ya tenía en el brazo y marcó, según intuyen sus seguidores, el inicio de una nueva etapa. Detrás de ese cuidado trabajo artístico apareció, además, el misterio: el futbolista no terminó de mostrar en detalle el resultado final, especialmente en la zona donde estaban tatuados los nombres de los hijos de la empresaria con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.

La publicación de Icardi generó
La publicación de Icardi generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales

La respuesta por parte de sus seguidores no se hizo esperar. Apenas subidas las fotos, las redes sociales se colmaron de comentarios críticos y de análisis en tiempo real. “Ahora entendemos cuáles son tus prioridades”; “Ni así te olvidas de Wanda”; “Denme al hombre más dolido”; “Se le sigue notando los ojos y labios de Wanda”; “Te la sacás de la piel, pero no del corazón”; “¿Y a la China cuándo te la tatuás?”; “¿Los chicos también la ligaron?”; “Ahora, tatuate sin llorar”; “Tatuate mejor porque se sigue notando”; “Piensa que con eso empieza otra vida”; “Soltá, flaco, soltá”, fueron algunas de las respuestas que se destacaron en la sección de comentarios, mostrando que la decisión artística del futbolista no pasó inadvertida y, menos aún, generó indiferencia.

El contexto de la publicación agrega una capa de significado a todo el fenómeno virtual. Hace solo unos días, Mauro había llamado la atención durante una sesión de fotos para la UEFA Champions League. En esas imágenes, divulgadas a través de Instagram, el brazo del delantero del Galatasaray apareció inesperadamente sin el tatuaje con el nombre de Wanda. El cambio, que luego se supo que fue obra de una edición digital mediante Photoshop, disparó todo tipo de interpretaciones y reacciones. Muchos lo leyeron como una provocación más en medio de una separación marcada por tensiones y una disputa judicial que no da tregua.

Mauro Icardi

