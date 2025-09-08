Mauro Icardi se tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara y lo festejó con una foto junto a la China Suárez

La relación de Icardi y la China Suárez se consolida en Estambul tras la polémica con Wanda Nara

Mauro Icardi tuvo un gesto notorio que le puso punto final a una era. Una foto publicada en redes por la China Suárez hizo público un inesperado cambio en el brazo del futbolista: el tatuaje con el nombre de Wanda Nara, la imagen de la empresaria y las iniciales de su antigua pareja ahora están cubiertos con una oscura franja negra. Este detalle marcó un nuevo capítulo en la ruptura y las vidas privadas de los protagonistas.

En la imagen, se ve a la pareja posando sobre una terraza al aire libre, con vistas nocturnas del Bósforo y varios puntos luminosos de Estambul al fondo. Ambos lucen atuendos elegantes y coordinados en tonos oscuros, lo que refuerza la sensación de complicidad y estilo. La China se muestra sonriente y relajada, apoyada sutilmente contra el delantero, quien sostiene su cintura con el brazo izquierdo, centro de las polémicas en redes sociales, extendido.

Mauro Icardi cubrió el tatuaje de Wanda Nara y marcó el fin de una etapa personal

Previamente, durante una sesión de fotos para la UEFA Champions League, el brazo del futbolista llamó sospechosamente la atención después de que realizara en su Instagram una publicación. En las imágenes, el delantero del Galatasaray turco, uno de los equipos clasificados a la competición, apareció sin el tatuaje con el nombre de Wanda Nara, su exesposa, un detalle que no pasó inadvertido y que desató una ola de interpretaciones y comentarios en redes sociales. El gesto, logrado mediante edición con Photoshop, se percibió como una provocación en medio de la separación y el conflicto judicial que ambos mantienen.

Durante la producción fotográfica, Icardi había posado con la camiseta de su club y la cinta de capitán, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia del tatuaje en su antebrazo, donde antes lucía el nombre de Wanda Nara. Varios de sus fanáticos y seguidores notaron que el delantero recurrió a la edición de imágenes para eliminar ese recuerdo de su piel en las imágenes difundidas. La acción fue interpretada como una indirecta dirigida a la empresaria, con quien compartió una relación de una década.

El gesto de Icardi generó debate en redes sobre la eliminación del tatuaje dedicado a su exesposa

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los usuarios debatieron si el futbolista había optado por borrar el tatuaje de manera definitiva, si solo lo había editado digitalmente o si simplemente lo tapó durante la sesión. Las especulaciones se multiplicaron, alimentadas por la falta de confirmación sobre si Icardi se sometió a las sesiones necesarias para eliminar el tatuaje de forma permanente. En cualquier caso, la decisión de mostrar su brazo sin el nombre de Wanda en un contexto tan visible se leyó como un mensaje directo en medio de la disputa.

El trasfondo de este gesto remite a una promesa que Icardi habría hecho a Nara tras la separación: eliminar el tatuaje que llevaba en su honor. Según la empresaria, el plazo acordado para cumplir con ese compromiso ya venció, pero el futbolista aún no habría concretado la eliminación física del dibujo. “Ella no sabe lo que se le viene. Generalmente primero te endulza y después empezás a ver la realidad”, expresó Wanda Nara en recientes declaraciones, en las que también sugirió que la relación de Icardi con la actriz y cantante responde a un intento de provocarla.

Icardi atraviesa un momento de transición en su vida personal y profesional. Tras superarse de una grave lesión en la rodilla derecha que lo mantuvo nueve meses alejado de las canchas, el delantero regresó recientemente a la actividad y marcó un gol en la victoria de su equipo ante el Rizespo. En el plano personal, convive en Estambul con la China Suárez y sus hijos, consolidando una nueva etapa lejos de la relación con Wanda.