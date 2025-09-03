La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

Mauro Icardi eliminó el tatuaje de Wanda Nara en una sesión de fotos para la Champions League

El brazo de Mauro Icardi llamó sospechosamente la atención después de que el futbolista realizara en su Instagram una publicación de una sesión de fotos oficial para la UEFA Champions League. En las imágenes, el delantero del Galatasaray turco, uno de los equipos clasificados a la competición, aparece sin el tatuaje con el nombre de Wanda Nara, su exesposa, un detalle que no pasó inadvertido y que desató una ola de interpretaciones y comentarios en redes sociales. El gesto, logrado mediante edición con Photoshop, se percibió como una provocación en medio de la separación y el conflicto judicial que ambos mantienen.

Durante la producción fotográfica, Icardi posó con la camiseta de su club y la cinta de capitán, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia del tatuaje en su antebrazo, donde antes lucía el nombre de Wanda Nara. Varios de sus fanáticos y seguidores notaron que el delantero recurrió a la edición de imágenes para eliminar ese recuerdo de su piel en las imágenes difundidas. La acción fue interpretada como una indirecta dirigida a la empresaria, con quien compartió una relación de una década.

El gesto de Icardi, logrado con Photoshop, desató especulaciones sobre su relación con Wanda Nara (REUTERS/Dilara Senkaya)

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los usuarios debatieron si el futbolista había optado por borrar el tatuaje de manera definitiva, si solo lo había editado digitalmente o si simplemente lo tapó durante la sesión. Las especulaciones se multiplicaron, alimentadas por la falta de confirmación sobre si Icardi se sometió a las sesiones necesarias para eliminar el tatuaje de forma permanente. En cualquier caso, la decisión de mostrar su brazo sin el nombre de Wanda en un contexto tan visible se leyó como un mensaje directo en medio de la disputa.

El trasfondo de este gesto remite a una promesa que Icardi habría hecho a Nara tras la separación: eliminar el tatuaje que llevaba en su honor. Según la empresaria, el plazo acordado para cumplir con ese compromiso ya venció, pero el futbolista aún no habría concretado la eliminación física del dibujo. “Ella no sabe lo que se le viene. Generalmente primero te endulza y después empezás a ver la realidad”, expresó Wanda Nara en recientes declaraciones, en las que también sugirió que la relación de Icardi con la actriz China Suárez responde a un intento de provocarla.

Icardi atraviesa un momento de transición en su vida personal y profesional. Tras superarse de una grave lesión en la rodilla derecha que lo mantuvo nueve meses alejado de las canchas, el delantero regresó recientemente a la actividad y marcó un gol en la victoria de su equipo ante el Rizespo. En el plano personal, convive en Estambul con la China Suárez y sus hijos, consolidando una nueva etapa lejos de la relación con Wanda.

El delantero publicó una frase en turco que fue interpretada como una posible indirecta para Wanda Nara

Durante el pasado lunes, Mauro Icardi volvió a poner su nombre en boca de todos. Este lunes, una frase enigmática en turco publicada por el delantero del Galatasaray también había encendido las especulaciones en redes sociales, donde muchos interpretaron el mensaje como una posible indirecta para Wanda Nara. El argentino, conocido tanto por su talento en la cancha como por sus mensajes con doble filo, sorprendió a sus seguidores con una cita que no pasó inadvertida: “Sizi buraya getiren yeteneginiz, burada tutacak olan ise karakterinizdir”. La traducción, precisa y contundente, apareció en sus historias: “Tu talento es lo que te trajo aquí, es tu carácter lo que te mantendrá aquí”.

No era una ocurrencia suya. Un homenaje, sí, pero vestido de mensaje personal. La frase pertenece a Metin Oktay, figura máxima en la historia del fútbol turco, ídolo eterno del Galatasaray y fallecido en 1991. En los vestuarios, sus palabras viven como mantra de motivación, pero ¿por qué Icardi eligió este momento y este idioma para reproducirlas? ¿Era solo una muestra de compromiso con el club o algo más profundo?