Teleshow

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”

El joven delantero del Barcelona dejó claro que su relación con la cantante continúa en una charla de vestuario con uno de sus compañeros del Barcelona

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Lamine Yamal mostró su fondo de pantalla junto a Nicki Nicole y despejó rumores de ruptura (Video: Instagram)

La celebración de la selección española tras su victoria por 6-0 frente a Turquía en la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas dejó un episodio que llamó la atención en redes sociales y los fanáticos de la nueva pareja. Lamine Yamal fue el protagonista de un video grabado por su compañero Nico Williams en el vestuario, en el que desmintió públicamente los rumores sobre una supuesta ruptura con Nicki Nicole. La escena, difundida a través de la cuenta de Instagram del propio Williams, mostró al joven delantero con una foto junto a la artista como fondo de pantalla en su teléfono, un gesto que se interpretó como una confirmación de que la relación sigue vigente.

El video, grabado minutos después del pitido final en el vestuario de la selección española, captó un momento distendido entre los dos futbolistas. Nico Williams, estrella del Athletic Club de Bilbao, enfocó a Lamine mientras este sonreía mirando su celular. En tono de broma, le preguntó: “¿Por qué sonríes, bro?, ¿por qué le sonríes al móvil?”. La respuesta de Yamal no fue verbal, pero sí elocuente: mostró la pantalla de su teléfono, donde se veía una imagen junto a Nicki Nicole, y envió un beso a la cámara. El propio Nico acompañó la publicación con el título “Mi chaval está in love, es decir “mi chaval está enamorado”, reforzando el mensaje de complicidad y buen ambiente en el grupo.

El delantero del Barcelona confirmó
El delantero del Barcelona confirmó su romance con la cantante tras la victoria de España ante Turquía

La escena se produjo en una noche especial para la selección española, que logró una abultada victoria ante Turquía en la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas. Aunque Yamal no marcó goles en el encuentro, fue titular y participó en el juego, contribuyendo al resultado que consolidó el buen momento del equipo. Esto no es todo, ya que tras el encuentro publicó una foto en Instagram y la artista brindó el primer like de la pareja en las redes sociales.

La relación entre ambos se hizo pública el 25 de agosto, cuando el extremo del Barcelona compartió en sus historias de Instagram una imagen celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki. En esa foto, ambos aparecían tomados de la mano, rodeados de rosas y globos, lo que puso fin a semanas de rumores y confirmó el vínculo ante sus seguidores. Antes de este anuncio, la presencia de la cantante en el 18 cumpleaños del futbolista y en partidos del Barça, donde lució la camiseta azulgrana con el dorsal 10, ya había alimentado las sospechas sobre un posible romance. Además, la pareja fue vista paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal en una imagen compartida en redes sociales (@lamineyamal).

Ella también organizó un festejo íntimo de cumpleaños en su tierra natal tras hacer público su vínculo amoroso con Yamal. Este regreso marcó una pausa en la agenda internacional de la artista, que eligió compartir el día con su círculo más cercano lejos del ruido mediático.

La cantante optó por una celebración reservada en una vivienda de un barrio privado en Funes, ciudad aledaña a Rosario. La ubicación fue mantenida en secreto por pedido expreso de su entorno, con el objetivo de preservar la intimidad del evento y evitar la concentración de fanáticos a las afueras del lugar.

Nicki Nicole celebró su cumpleaños
Nicki Nicole celebró su cumpleaños con una fiesta íntima en Funes, lejos de los medios

Las imágenes difundidas por los invitados mostraron a Nicki Nicole soplando las velitas, tanto en el patio de la casa como adentro, sonriente y acompañada de su perrita. Las postales evidenciaron el clima cálido y relajado de la tarde/noche. La artista compartió luego retratos con su mascota y algunos allegados, reafirmando la cercanía que mantiene con su entorno.

La ambientación del festejo combinó una decoración pensada para un encuentro íntimo. La cantante encargó alimentos y dulces a emprendimientos de la zona, según reconstruyó el medio local Info Funes. El evento, lejos de fastuosos salones y grandes despliegues, cobró un carácter de reunión entre seres queridos.

Cada imagen mostró a la homenajeada vestida de forma casual, sentada en sillones y puffs junto a amigos y familiares. La torta de cumpleaños y la ornamentación, en tonos claros y rosas, completaron el clima de familiaridad. La misma estaba decorada con bengalas y velas y fue la protagonista de las fotos que funcionaron como saludos del círculo cercano.

Temas Relacionados

Lamine YamalNicki NicoleNico Williams

Últimas Noticias

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

La empresaria sorprendió al contar que, tras separarse de L-Gante, tuvo un encuentro con una figura pública que la pretendía

Wanda Nara recordó su cita

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

La conductora en Ferné con Grego habló del momento en el que descubrió el engaño de su expareja con la actriz

Cómo Wanda Nara descubrió la

Wanda Nara recordó la fuerte frase de Mauro Icardi el día del escándalo en el Chateau Libertador: “Busquemos el varón”

La empresaria fue la primera invitada de Grego Rosello en Telefe y recordó uno de los hechos más escandalosos de su vida junto a su exmarido

Wanda Nara recordó la fuerte

Mauro Icardi se tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara y lo festejó con una foto junto a la China Suárez

El futbolista sorprendió al aparecer con una franja negra sobre el tattoo dedicado a su exesposa, gesto que fue interpretado como el cierre de una etapa

Mauro Icardi se tapó los

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance

La modelo estaría iniciando un romance muy especial con un joven llamado Bautista Cuiña, hijo de un importante empresario. La información exclusiva de Teleshow

El nuevo amor de Juanita
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de la Octava sección

Resultados de la Octava sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Séptima sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Sexta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Quinta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Cuarta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
EEUU alertó sobre el riesgo

EEUU alertó sobre el riesgo de una “grave escalada” tras el ataque ruso a Kiev que alcanzó la sede del Gobierno

Crimen en Australia: condenaron a cadena perpetua a la mujer que envenenó a tres familiares con “hongos de la muerte”

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

TELESHOW
Wanda Nara recordó su cita

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Wanda Nara recordó la fuerte frase de Mauro Icardi el día del escándalo en el Chateau Libertador: “Busquemos el varón”

Mauro Icardi se tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara y lo festejó con una foto junto a la China Suárez

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance