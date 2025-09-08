Teleshow

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

La mamá de Toribio y Belisario compartió su experiencia durante el comienzo de su gestación cuando estaba en Disney y generó todo tipo de reacciones

A poco tiempo de anunciar su embarazo, Juana Repetto compartió cómo lograba esconderlo de las miradas (Instagram)

Hace semanas, Juana Repetto causó revuelo al anunciar que está embarazada por tercera vez. La actriz, que ya es mamá de Toribio y Belisario, vivió las primeras semanas de su nueva gestación en medio de mudanzas, viajes y una notable exposición pública, especialmente después de saberse que su expareja y padre de su hijo menor, Sebastián Graviotto, es el padre de su bebé. En medio del vaivén de emociones que atraviesa, Juana decidió dar a conocer cómo lidió con los primeros momentos de la gestación y cómo lo ocultó en las redes

En julio pasado, la hija de Reina Reech decidió tomarse un respiro junto a sus hijos y emprendieron viaje a Orlando, Estados Unidos, para recorrer los famosos parques de Disney y sumar nuevas experiencias familiares. Pero lo que muchos no sabían era que, detrás de cada selfie y video, ella ya transitaba el incipiente camino de su embarazo. Entre los recuerdos del parque y la emoción de vivir un partido del Inter Miami, Repetto compartió una postal real y espontánea de aquellos días: “Esta es la pinta de una madre embarazada de un poquito más de dos meses, con un hijo enfermo en Disney por sexto día que no duerme de noche y de día haciendo malabares…”, se la escucha decir en uno de los clips que subió a sus redes.

En el video, Juana camina por los pasillos de un hotel, visiblemente cansada pero también sonriente. Las fotos y registros de esos días se acompañaron de frases como “cuando estaba embarazada a escondidas”, graficando el esfuerzo extra de sostener la rutina familiar, las salidas y las emociones mientras guardaba su secreto. Los seguidores no tardaron en reaccionar ante ese lado poco idealizado de la maternidad y el embarazo. “Qué madre maravillosa”, “Te entiendo, lo pasamos todas” o “¿Cómo hiciste con los juegos?”, fueron algunos de los mensajes que inundaron el posteo y dejaron claro el respaldo de muchas mujeres que se identificaron con su relato.

La pancita oculta de la actriz, quien posa junto a sus hijos mayores

Pero, en las redes, el acompañamiento vino de la mano de las críticas. Hubo quienes interpretaron su testimonio como una queja y así se lo hicieron saber: “¿Qué hacemos? ¿Te aplaudimos? ¿Te lloramos? ¿Qué? No entiendo”, disparó una usuaria, seguida por otra que opinó: “Te banco siempre Juana, pero ojalá el problema de muchas sea estar embarazada de dos meses con un hijo enfermo en Disney”. Los comentarios subieron el tono: “Siempre te quejás por todo. Cómo será si no tuvieses un peso y tendrías un hijo enfermo de verdad y encima en Disney”, lanzó otra mujer, señalando el privilegio detrás de la experiencia.

Repetto no se quedó callada ni dejó pasar esas críticas. Decidió contestar desde los comentarios, fiel a su estilo frontal: “No veo la queja, son infumables. Dije ‘esta es la pinta de una madre en tal y tal situación’, ¿dónde está la queja? No me quejé. Digo que es la cara que tengo pues dos meses y pico de embarazo, me sentí realmente muy mal y Toro estuvo seis días con fiebre y yo sin dormir entonces estaba con una pinta impresentable”. Sin rodeos, agregó: “En ningún momento me quejo ni digo, qué mal, qué bajón, qué desgracia, que mala suerte la mía ni mucho menos”.

Al mostrar cómo ocultó su embarazo, Juana salió a responder las críticas

La actriz, lejos de ocultarse, continuó compartiendo diferentes momentos de su embarazo. Poco después de la polémica, subió una nueva foto que dejaba ver su pancita en crecimiento. De perfil y con naturalidad, acompañó la imagen con un mensaje tierno dirigido a su futuro hijo: “Hola, bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”. La publicación, como tantas otras veces, volvió a generarle una ola de apoyo, entusiasmo y mensajes cálidos.

La mano de uno de los hijos de Repetto en su pancita de embarazada (Instagram)

El embarazo de Juana llegó envuelto en viajes, rutinas alteradas y sobre todo, mucho diálogo con sus seguidores. Entre los comentarios de aliento y las palabras punzantes, la actriz eligió mostrarse auténtica, abriendo la puerta a las emociones reales que atraviesan la maternidad y respondiendo con claridad a quienes la cuestionan. Así, transita sus primeras semanas de la gestación de su tercer hijo, dispuesta a registrar y compartir cada experiencia, entre parques de diversiones, cambios de casa y todo lo que implica ser madre a tiempo completo, bajo la mirada atenta y muchas veces implacable, de las redes sociales.

