Juana Repetto llevó a sus hijos a ver a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter Miami: “Sueño cumplido”

En medio de sus vacaciones en Estados Unidos, Juana Repetto llevó a sus hijos a disfrutar de un partido del Inter Miami (Video: Instagram)

Hace días que Juana Repetto y sus hijos, Toribio y Belisario, disfrutan del clima veraniego en Estados Unidos. Primero, los tres, acompañados por Reina Reech, en su rol de madre de la actriz y abuela de los menores, vivieron un viaje mágico recorriendo las atracciones de Walt Disney World. Y, ahora, las actividades tomaron un tinte deportivo, ya que Juana decidió llevar a sus pequeños a ver un partido del Inter Miami, donde disfrutaron en vivo de ver a Lionel Messi y a Rodrigo de Paul en su primer partido juntos en las Garzas.

El encuentro, correspondiente a la Leagues Cup, tuvo como protagonistas a Inter Miami y Atlas de Guadalajara. El resultado final fue favorable al equipo de Messi, con un dos a uno vibrante que se celebró en cada rincón del estadio. La influencer compartió cada detalle desde la tribuna: “La emoción es total. Ver a Leo Messi y el debut de Rodri De Paul”, escribió en sus historias, mientras grababa a sus hijos siguiendo atentos el partido y buscando a los jugadores en la cancha. “Viendo a los campeones”, agregó, sumando imágenes del momento en que los pequeños intentan ubicar a sus ídolos entre los protagonistas del encuentro.

Las emociones siguieron creciendo con cada jugada. Minutos después de una de las anotaciones del equipo rosado, Juana subió un video en el que los hermanos aplauden y se mueven entusiasmados en la tribuna. “Estamos muy emocionados”, publicó junto al clip, dejando ver el brillo y la felicidad en las caras de los chicos. Al caer la noche, la familia dejó el estadio, pero con un nuevo tesoro: ambos lucieron orgullosos sus camisetas del Inter Miami a la salida, sonrientes y plenos, mientras posaban para otra postal familiar.

Belisario y Toribio posaron ante una pared con la imagen de Lionel Messi (Instagram)

Lejos de que la emoción se enfriara al llegar al hotel, Repetto subió una serie de fotos y videos junto a un mensaje que resumió lo vivido: “Todo fue pura felicidad, la pasamos increíble todos, uno mejor que el otro. Pero el mayor goce sin dudas fue el mío viendo sus caras de felicidad absoluta. Ver a Messi jugar, sueño cumplido. De yapa nos vimos el debut de otro campeón del mundo en el Inter y como si fuese poco desempate en el último minuto y ganamos (ahre que era del Inter ahora. Igual sí, siempre seremos del equipo en el que juegue Messi, ¿no?). Los videos quizá no son ‘los mejores’, pero esa emoción no me la olvido más y acá quedará registrada. Gracias”.

Entre fotos familiares y clips con los chicos, hubo un intercambio que capturó la esencia de la jornada: Juana les preguntó a sus hijos cómo la pasaron y, sin dudarlo, el menor contestó emocionado: “Estuvo increíble”. La actriz redobló la consulta: “¿En serio? Toro, del uno al diez, ¿cómo estuvo el plan?”. Para Beli, la emoción valió un “88” y para Toribio, la calificación máxima: un diez bien merecido.

Los pequeños lucieron sus camisetas del Inter Miami a las afueras del estadio (Instagram)

El posteo de la influencer estalló con comentarios de sus seguidores, que se sumaron a la alegría compartida. “Son unos amores”; “Qué lindo como disfrutan”; “Nada más lindo que disfrutar de la alegría de los peques”; “Te mandaste un planazo”; “Me emociona ver tan felices a tus niños”, fueron solo algunas de las frases que llegaron en las últimas horas.

Así terminó una jornada donde la familia encontró en Estados Unidos la excusa perfecta para estar juntos, compartir nuevas emociones y sumar recuerdos imborrables. Entre personajes de Disney, goles y camisetas rosadas, Juana celebró la felicidad de sus hijos y el privilegio de verlos disfrutar, soñando despiertos con sus ídolos en la cancha.