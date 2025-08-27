Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Eva Bargiela compartió a través de sus historias de Instagram una jornada importante en su vida: la visita al obstetra en compañía de su pareja, Gianluca Simeone. En el video, la modelo expresó su entusiasmo, describiéndo lo que sería un “día full papis”. Con tono distendido, relató que, aunque tenía planeado asistir sola a la consulta, le recomendaron que también participara el futuro padre, subrayando la importancia de ese acompañamiento.

Durante el trayecto, Bargiela transmitió la expectativa y nerviosismo que experimentaron ambos, señalando con humor que Gianluca estaba particularmente inquieto por no saber qué tareas le tocaría durante la jornada.

Eva junto a la escritora sobre lactancia Paola de los Santos

Uno de los momentos centrales de la jornada fue su encuentro con la escritora Paola de los Santos, reconocida en redes sociales como @paolalactancia y autora del libro #yodoylateta. La modelo compartió con sus seguidores que asistió a una “clase intensiva para aprender a dar la teta”, una iniciativa que consideró fundamental hacia el próximo rol de madre primeriza.

En las imágenes difundidas, Eva mostró los elementos que formaron parte de esta experiencia, incluyendo un ejemplar del libro de Paola de los Santos, un muñeco que representa a un bebé y un pecho de plástico, herramientas utilizadas durante la clase para ejemplificar las distintas técnicas e indicaciones relacionadas con la lactancia materna.

Los elementos que usaron Eva y Gianluca para "aprender a dar la teta"

La jornada culminó con una imagen de la ecografía, acompañada del mensaje “espiando a Faustino”, en la que Eva hizo partícipes a sus seguidores del momento de conectarse visualmente con su hijo en camino.

Siete días atrás, Eva Bargiela cerró definitivamente una etapa con la firma de su divorcio de Facundo Moyano. Culminó un proceso que se había iniciado tiempo atrás, tras la decisión conjunta de la modelo y el dirigente político de poner fin a su vínculo matrimonial. La separación, iniciada en 2023, activó los trámites legales correspondientes. En declaraciones emitidas al aire de “Intrusos” (América TV), la modelo subrayó el carácter de cierre que la firma representó: “Es una etapa terminada y ya está, no tengo mucho más para decir”.

En 2023, luego de la separación, Eva Bargiela dio inicio a una nueva etapa sentimental junto a Gianluca Simeone. La transición hacia este nuevo vínculo ocurrió en un contexto muy particular: el día del cumpleaños de Bargiela, que terminaría siendo el punto de partida de su nueva historia de amor.

El 22 de diciembre de 2023, y aunque Eva había manifestado su deseo de no festejar su cumpleaños, sus amigas más cercanas decidieron organizar una celebración sorpresa que terminaría siendo un punto de inflexión en su vida personal. La noche comenzó con una “tarot party”, una reunión íntima marcada por la consulta de cartas, antes de trasladarse todas a un reconocido boliche en la zona de Costanera.

Fue en ese ámbito nocturno, lejos de lo planeado por Eva, donde se cruzaron sus caminos con Gianluca Simeone, el segundo hijo de Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini. A partir de ese primer contacto, desarrollaron una buena sintonía que, en principio, no avanzó mucho debido a que Gianluca residía en Madrid por sus compromisos profesionales como futbolista.

La relación evolucionó de manera gradual. Seis meses después de ese primer encuentro, Bargiela abordó el tema en el programa LAM (América TV), donde explicó en un tono cauteloso que se encontraban “conociéndose” y que no existía “nada más” en aquel momento. Sin embargo, recalcó la buena relación que surgió desde el inicio, confirmando que se conocieron en un boliche el día de su cumpleaños y que “pegaron muy buena onda”.

A medida que fueron pasando los meses, Eva y Gianluca fortalecieron el vínculo, superando tanto la distancia como la exposición pública. El proceso de consolidación de la pareja fue acompañado por la decisión de construir juntos un presente y un futuro, que se materializó con el anuncio de la llegada de su primer hijo.