Marley y Susana no pudieron con el calor de Turquía y Mirko tomó la conducción de Por el Mundo (Video: Telefe)

En una de sus salidas más originales, Por el Mundo, el clásico ciclo de viajes conducido por Marley en la pantalla de Telefe, llevó a sus figuras centrales hasta Capadocia, el paisaje más distintivo del corazón de Turquía. La travesía, marcada por las altas temperaturas que obligaron a Marley y a Susana Giménez a resguardarse en una combi, dio lugar a un momento inusual: Mirko, el hijo mayor del conductor, se puso al frente del relato acompañado por un camarógrafo y un productor, introduciendo un giro fresco y familiar a la cobertura de uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país euroasiático.

El intenso calor de la región impidió que el conductor y Susana pudieran explorar a pie las formaciones rocosas que definen la región y entregaran las descripciones habituales a cámara. “Estamos rumbo a la formación geológica y estamos viendo figuras muy espectaculares. Hace mucho calor, por eso se los relatamos desde acá”, explicó Marley, quien buscó transmitir la magnitud visual del entorno pese a las limitaciones del clima. “No se soporta más”, expresó Giménez, mientras intentaba luchar contra las temperaturas con un abanico.

Mientras el conductor y la diva resistían el sol desde la comodidad del vehículo, Mirko aseguró que quería ir a recorrer el lugar y Alejandro lo dejó asumir la conducción. “Parece que Mirko quiere ir, vas a ir hasta allá y te va a acompañar Atilio con la cámara y disfruta el viaje”, declaró ante cámaras, en un giro espontáneo que renovó la dinámica del ciclo. Así, el niño inició una travesía por el corazón geológico de Capadocia, acompañado por un camarógrafo y uno de los productores, que lo guiaron en la cobertura y alentaron a explorar cada rincón del lugar.

Mientras Mirko recorría el lugar, Susana y Marley luchaban contra el calor en la combi

Durante su segmento, Mirko exhibió naturalidad y curiosidad para relatar, con palabras propias y mirada infantil, los distintos aspectos del peculiar entorno turco: desde la presencia de un camello en las inmediaciones hasta la posibilidad de escalar entre las rocas formadas hace millones de años. “El camello está al costado. Lo bueno de todo esto es que podés escalar”, señaló Mirko mientras compartía imágenes del impresionante paisaje. En uno de los pasajes más espontáneos y lúdicos, el niño reconoció una zona donde los ecos retumbaban con fuerza y la aprovechó para llamar a quienes lo acompañaban: “Susana Giménez… Alejandro…”, gritó, en una escena que transmitió frescura, simpatía y una dinámica distinta al informe.

“Mirko, contanos vos que hace calor”, fue el pedido de el presentador desde la camioneta y la diva de los teléfonos se sumó: “Sí, transmitirlo cuando vengas, hace calor, no, yo no me muevo”. Con el estilo que lo caracteriza, Alejandro bromeó sobre el rol que decidió tomar su hijo: “Ya es el nuevo conductor. Le heredo el ciclo a él”.

Con las palabras de un niño de su edad fue relatando lo que se encontraba frente a sus ojos hasta que finalmente se reencontró con su papá y su madrina, quienes se animaron a hacer frente al sol, pero eligieron hacer una excursión menos exigida, recorriendo las tiendas que se encontraban al rededor del lugar.

Esta se trata de la segunda parte de su viaje por Medio Oriente y para el primer recorrido eligieron la ciudad de Estambul, donde fueron al estadio del Galatasaray y recibieron un tour privado por parte de Mauro Icardi, quien se encuentra instalado allí junto a la China Suárez. Durante este encuentro, el delantero no habló acerca de la situación legal que está llevando adelante con Wanda Nara con la intención de ponerle punto final a su matrimonio tras 12 años ni de la batalla por la custodia de las dos niñas que tienen en común.