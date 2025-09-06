Teleshow

Marley y Susana no pudieron con el calor de Turquía y Mirko tomó la conducción de Por el Mundo

El conductor, su hijo mayor y la diva de los teléfonos fueron a recorrer Capadocia, pero las altas temperaturas los obligaron a tomar una decisión inesperada

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Marley y Susana no pudieron con el calor de Turquía y Mirko tomó la conducción de Por el Mundo (Video: Telefe)

En una de sus salidas más originales, Por el Mundo, el clásico ciclo de viajes conducido por Marley en la pantalla de Telefe, llevó a sus figuras centrales hasta Capadocia, el paisaje más distintivo del corazón de Turquía. La travesía, marcada por las altas temperaturas que obligaron a Marley y a Susana Giménez a resguardarse en una combi, dio lugar a un momento inusual: Mirko, el hijo mayor del conductor, se puso al frente del relato acompañado por un camarógrafo y un productor, introduciendo un giro fresco y familiar a la cobertura de uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país euroasiático.

El intenso calor de la región impidió que el conductor y Susana pudieran explorar a pie las formaciones rocosas que definen la región y entregaran las descripciones habituales a cámara. “Estamos rumbo a la formación geológica y estamos viendo figuras muy espectaculares. Hace mucho calor, por eso se los relatamos desde acá”, explicó Marley, quien buscó transmitir la magnitud visual del entorno pese a las limitaciones del clima. “No se soporta más”, expresó Giménez, mientras intentaba luchar contra las temperaturas con un abanico.

Mientras el conductor y la diva resistían el sol desde la comodidad del vehículo, Mirko aseguró que quería ir a recorrer el lugar y Alejandro lo dejó asumir la conducción. “Parece que Mirko quiere ir, vas a ir hasta allá y te va a acompañar Atilio con la cámara y disfruta el viaje”, declaró ante cámaras, en un giro espontáneo que renovó la dinámica del ciclo. Así, el niño inició una travesía por el corazón geológico de Capadocia, acompañado por un camarógrafo y uno de los productores, que lo guiaron en la cobertura y alentaron a explorar cada rincón del lugar.

Mientras Mirko recorría el lugar,
Mientras Mirko recorría el lugar, Susana y Marley luchaban contra el calor en la combi

Durante su segmento, Mirko exhibió naturalidad y curiosidad para relatar, con palabras propias y mirada infantil, los distintos aspectos del peculiar entorno turco: desde la presencia de un camello en las inmediaciones hasta la posibilidad de escalar entre las rocas formadas hace millones de años. “El camello está al costado. Lo bueno de todo esto es que podés escalar”, señaló Mirko mientras compartía imágenes del impresionante paisaje. En uno de los pasajes más espontáneos y lúdicos, el niño reconoció una zona donde los ecos retumbaban con fuerza y la aprovechó para llamar a quienes lo acompañaban: “Susana Giménez… Alejandro…”, gritó, en una escena que transmitió frescura, simpatía y una dinámica distinta al informe.

“Mirko, contanos vos que hace calor”, fue el pedido de el presentador desde la camioneta y la diva de los teléfonos se sumó: “Sí, transmitirlo cuando vengas, hace calor, no, yo no me muevo”. Con el estilo que lo caracteriza, Alejandro bromeó sobre el rol que decidió tomar su hijo: “Ya es el nuevo conductor. Le heredo el ciclo a él”.

Con las palabras de un niño de su edad fue relatando lo que se encontraba frente a sus ojos hasta que finalmente se reencontró con su papá y su madrina, quienes se animaron a hacer frente al sol, pero eligieron hacer una excursión menos exigida, recorriendo las tiendas que se encontraban al rededor del lugar.

Esta se trata de la segunda parte de su viaje por Medio Oriente y para el primer recorrido eligieron la ciudad de Estambul, donde fueron al estadio del Galatasaray y recibieron un tour privado por parte de Mauro Icardi, quien se encuentra instalado allí junto a la China Suárez. Durante este encuentro, el delantero no habló acerca de la situación legal que está llevando adelante con Wanda Nara con la intención de ponerle punto final a su matrimonio tras 12 años ni de la batalla por la custodia de las dos niñas que tienen en común.

Temas Relacionados

MarleySusana GiménezMirkoCapadociaPor el MundoTelefe

Últimas Noticias

Rocío Marengo contó en Chile qué expresidente argentino se enteró de su embarazo antes que su pareja: “Le tuve que contar”

La modelo y actriz estuvo invitada por Diana Bolocco en el país trasandino, donde es una firuga muy reconocida. Y relató lo sucedido en la mesa de Juana Viale

Rocío Marengo contó en Chile

Giorgio Armani: quiénes heredarán los cerca de 13 mil millones de euros de su fortuna

El diseñador de moda italiano falleció en su casa de Milán a los 91 años. Quién es la persona encargada de seguir sus pasos y los familiares que se dividirán su patrimonio

Giorgio Armani: quiénes heredarán los

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

La actriz celebró junto a su esposo Gonzalo Heredia y su círculo íntimo, entre los que se encontraron Guillermina Valdes y Sofi Morandi

El divertido cumpleaños de Brenda

En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía

Según informó un medio turco, el vehículo del delantero del Galatasaray fue parte de un choque en cadena en un centro comercial. Ni el futbolista ni la China Suárez estaban en el automóvil ni cerca de la escena

En video: así quedó el

Silvia Pérez relató un duro episodio de su adolescencia, cuando era novia de un famoso modelo: “Mi vieja me echó de casa”

En una charla con Elizabeth Vernaci, la actriz contó los difíciles momentos que vivió en su niñez y juventud por la relación con su madre

Silvia Pérez relató un duro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Impactante accidente en Berisso: un

Impactante accidente en Berisso: un auto se estrelló contra dos postes de luz y dos personas resultaron heridas

Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Salta: un chico de 16 años murió apuñalado tras un ataque en una plaza y detuvieron a un menor de 15

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Beneficios para jubilados: cómo ahorrar en el supermercado y hacer crecer los haberes

INFOBAE AMÉRICA
Jack Osbourne rompió el silencio

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Miles de personas protestaron en Jerusalén y Tel Aviv para exigir un acuerdo que libere a los rehenes en Gaza

Un tribunal de Bolivia ordenó la prisión preventiva para el ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde Estados Unidos

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

TELESHOW
Rocío Marengo contó en Chile

Rocío Marengo contó en Chile qué expresidente argentino se enteró de su embarazo antes que su pareja: “Le tuve que contar”

Giorgio Armani: quiénes heredarán los cerca de 13 mil millones de euros de su fortuna

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía

Silvia Pérez relató un duro episodio de su adolescencia, cuando era novia de un famoso modelo: “Mi vieja me echó de casa”