Teleshow

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

La actriz sorprendió a sus seguidores con una selfie inédita y un mensaje emotivo dedicado al bebé que espera con Sebastián Graviotto

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Juana Repetto anunció su embarazo con un divertido video

La noticia del embarazo de Juana Repetto generó un notable revuelo en redes sociales, que se potenció luego de que la actriz compartiera una imagen en la que exhibe su vientre de 12 semanas. La publicación, que rápidamente acumuló miles de interacciones, marca la primera vez que Repetto muestra públicamente su embarazo del niño que espera con Sebastián Graviotto, de quien se separó hace casi cinco meses.

En la fotografía difundida a través de Instagram, Juana Repetto aparece de perfil, dejando ver su incipiente pancita y acompañando la imagen con un mensaje dirigido a su futuro hijo: “Hola, bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”.

Juana Repetto mostró su embarazo
Juana Repetto mostró su embarazo de 12 semanas con una emotiva foto en Instagram

La reacción de sus seguidores y colegas del medio no se hizo esperar, inundando la publicación con mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa. La actriz, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, ya es madre de Toribio y Belisario, y ahora se prepara para sumar un nuevo integrante a la familia. Por su parte, Sebastián Graviotto también es padre de Lupe, fruto de una relación anterior. El contexto de este embarazo ha sido tema de conversación, especialmente por el reencuentro entre Repetto y Graviotto que derivó en la gestación.

En un audio de WhatsApp difundido en el programa LAM (América), la actriz relató: “Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto
Juana Repetto y Sebastián Graviotto cuando fue el primer embarazo juntos y conviviendo

Además, subrayó el carácter inesperado del embarazo: “Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”. A pesar de la llegada de un nuevo hijo en común, Juana Repetto dejó en claro que la relación con Graviotto continuará siendo la de expareja. En el mismo audio, expresó: “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”.

Consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, la actriz fue contundente al descartar esa opción y aludir a su experiencia como madre soltera: “No va a cambiar nuestra situación familiar, de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, yo sé hacer esto sola”. Finalmente, reafirmó su postura al manifestar: “Estoy muy contenta de seguir de esta manera”.

Por su parte, Sebastián Graviotto le confirmó a Teleshow que es el padre del bebé: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, le dijo a este medio cuando todo era incertidumbre y especulaciones respecto a la identidad del padre.

Reina Reech y Juana Repetto,
Reina Reech y Juana Repetto, madre e hija se acompañan en todo lo que pueden

El anuncio del embarazo de Juana Repetto se produjo a través de un video, donde la influencer recurrió a su característico humor para compartir la noticia con sus seguidores. La reacción fue inmediata: mensajes de felicitación, muestras de alegría y la participación de su madre, Reina Reech, inundaron las redes. Sin embargo, la reciente ruptura con Graviotto generó incertidumbre sobre la identidad del progenitor, ya que la actriz no había dado señales de haber iniciado una nueva relación. Además, el antecedente de su maternidad en solitario con su hijo mayor, Toribio, reforzaba la posibilidad de que se tratara de una decisión individual.

El reencuentro de Juana Repetto
El reencuentro de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, hoy serán nuevamente padres

En medio de la especulación, la atención se centró en Graviotto debido a que, tras la separación, ambos mantuvieron encuentros esporádicos y un vínculo fluido por la crianza compartida de Belisario. Finalmente, el ex participante de Gran Hermano confirmó a Teleshow su paternidad y expresó su entusiasmo por la llegada del nuevo hijo. En sus palabras: “No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Además, aclaró la naturaleza de su relación actual con Repetto: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

Temas Relacionados

Juana RepettoBelisarioSebastián GraviottoToribioReina ReechNicolás Repetto

Últimas Noticias

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson

Durante la presentación de la nueva edición del reality, la conductora presentó a los futuros competidores y sacó a la luz dos escándalos del pasado

Wanda Nara calentó el anuncio

Arnaldo André le confesó a Mario Pergolini por qué nunca se casó y cómo enfrenta la soledad

El actor de 81 años compartió aspectos íntimos de su vida sentimental durante su visita a Otro día perdido. Allí reflexionó sobre sus decisiones personales y el impacto de su entorno afectivo en su bienestar

Arnaldo André le confesó a

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

El músico asistió al estadio Monumental para ver de cerca el último encuentro del diez en el país

El emotivo encuentro entre Charly

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

Se encienden las hornallas, el nombre del especial de Telefe, tuvo a la conductora junto a Vero Lozano presentando las figuras de la nueva temporada del reality

Wanda Nara anunció los famosos

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La conductora anunció a las figuras que serán parte del programa, sin embargo, no pudo ocultar su sorpresa al comunicar la presencia del padre de sus hijas

La reacción de Wanda Nara
ÚLTIMAS NOTICIAS
Frío en CABA: mínimas de

Frío en CABA: mínimas de 3 grados pero sin lluvias hasta la próxima semana

Rige la veda electoral por las elecciones Buenos Aires 2025: qué está prohibido y hasta cuándo dura

Contrabando: condena y decomisos por más de $500 millones para un comerciante

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

INFOBAE AMÉRICA
El Observatorio Cubano de Derechos

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció 168 nuevas acciones represivas: son más de 2.200 en lo que va del año

Putin quiere desarrollar la industria de tierras raras en Rusia y sueña con tener apoyo de Estados Unidos

El grupo terrorista Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

TELESHOW
Wanda Nara calentó el anuncio

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson

Arnaldo André le confesó a Mario Pergolini por qué nunca se casó y cómo enfrenta la soledad

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”