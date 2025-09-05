Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

Juana Repetto anunció su embarazo con un divertido video

La noticia del embarazo de Juana Repetto generó un notable revuelo en redes sociales, que se potenció luego de que la actriz compartiera una imagen en la que exhibe su vientre de 12 semanas. La publicación, que rápidamente acumuló miles de interacciones, marca la primera vez que Repetto muestra públicamente su embarazo del niño que espera con Sebastián Graviotto, de quien se separó hace casi cinco meses.

En la fotografía difundida a través de Instagram, Juana Repetto aparece de perfil, dejando ver su incipiente pancita y acompañando la imagen con un mensaje dirigido a su futuro hijo: “Hola, bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”.

Juana Repetto mostró su embarazo de 12 semanas con una emotiva foto en Instagram

La reacción de sus seguidores y colegas del medio no se hizo esperar, inundando la publicación con mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa. La actriz, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, ya es madre de Toribio y Belisario, y ahora se prepara para sumar un nuevo integrante a la familia. Por su parte, Sebastián Graviotto también es padre de Lupe, fruto de una relación anterior. El contexto de este embarazo ha sido tema de conversación, especialmente por el reencuentro entre Repetto y Graviotto que derivó en la gestación.

En un audio de WhatsApp difundido en el programa LAM (América), la actriz relató: “Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto cuando fue el primer embarazo juntos y conviviendo

Además, subrayó el carácter inesperado del embarazo: “Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”. A pesar de la llegada de un nuevo hijo en común, Juana Repetto dejó en claro que la relación con Graviotto continuará siendo la de expareja. En el mismo audio, expresó: “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”.

Consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, la actriz fue contundente al descartar esa opción y aludir a su experiencia como madre soltera: “No va a cambiar nuestra situación familiar, de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, yo sé hacer esto sola”. Finalmente, reafirmó su postura al manifestar: “Estoy muy contenta de seguir de esta manera”.

Por su parte, Sebastián Graviotto le confirmó a Teleshow que es el padre del bebé: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, le dijo a este medio cuando todo era incertidumbre y especulaciones respecto a la identidad del padre.

Reina Reech y Juana Repetto, madre e hija se acompañan en todo lo que pueden

El anuncio del embarazo de Juana Repetto se produjo a través de un video, donde la influencer recurrió a su característico humor para compartir la noticia con sus seguidores. La reacción fue inmediata: mensajes de felicitación, muestras de alegría y la participación de su madre, Reina Reech, inundaron las redes. Sin embargo, la reciente ruptura con Graviotto generó incertidumbre sobre la identidad del progenitor, ya que la actriz no había dado señales de haber iniciado una nueva relación. Además, el antecedente de su maternidad en solitario con su hijo mayor, Toribio, reforzaba la posibilidad de que se tratara de una decisión individual.

El reencuentro de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, hoy serán nuevamente padres

En medio de la especulación, la atención se centró en Graviotto debido a que, tras la separación, ambos mantuvieron encuentros esporádicos y un vínculo fluido por la crianza compartida de Belisario. Finalmente, el ex participante de Gran Hermano confirmó a Teleshow su paternidad y expresó su entusiasmo por la llegada del nuevo hijo. En sus palabras: “No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Además, aclaró la naturaleza de su relación actual con Repetto: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.