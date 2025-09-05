Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

Entre el estrés de la mudanza, los dolores corporales y el cansancio acumulado, Juana Repetto busca un instante en su rutina para relajarse y desconectar. Así, recurre a su cama, desde donde toma su celular, cuenta cómo atraviesa su embarazo y las complicaciones de este. Sin embargo, en el medio, su cabeza repasa sus pendientes, las obligaciones y hasta la tarea de sus hijos.

“Buen día, esto chicas, evidentemente no sale, vieron que el otro día me lo cambié porque estaba esta mancha, lo quise lavar y no. me lo habrán manchado pero no lo voy a dejar de usar porque es muy cómodo”, comenzó diciendo la artista desde la comodidad de su cama. Acto seguido, Juana se refirió al trabajo que tenía atrasado y a las dolencias musculares que atrvesaba: “Escúchenme, les tengo que contar de todo, les tengo que mostrar de la casa, me llegaron un montón de cosas, les tengo que compartir, estoy muy atrasada con todo el contenido que tengo que mostrarles. Les juro que no puedo más, estoy muy cansada”.

Fue así como la influencer se centró en su cuerpo y en el agotamiento que siente: “Primero que este embarazo me pegó re mal físicamente, es el primero que me siento realmente muy mal. Estoy como que todo el día me siento al borde del desmayo, pero las veces que me he tomado la presión no la tengo baja, o sea, es una sensación. Me han tomado la glucosa, la tengo bien, me duele la cabeza, que en mi vida me ha dolido la cabeza. Parece que es hormonal”.

Juana Repetto contó cómo se siente durante su tercer embarazo (Instagram)

Mientras relataba en detalle sus dolores, Repetto también reflexionó sobre la etapa que atraviesa y cómo la mudanza también influenció en su estado de ánimo: “Entre que estoy con este estado, más el estrés en sí mismo de la mudanza, el embarazo sorpresivo, que estuve viviendo de prestado, estoy que no puedo más”.

Durante su charla con sus casi dos millones de seguidores, Juana también resaltó que era la primera vez en días que podía tomarse un descanso en horas del mediodía: “Me refiero que no puedo más a nivel físico, estoy muy cansada, siento que mi cuerpo necesita frenar, y desde que me mudé es la primera vez...de hecho estoy sorprendida de la luz hermosa que entra en mi cuarto, que logro tomarme un rato que no sea la noche para acostarme y relajar”.

La alegría de Juana Repetto al mudarse a su nueva casa

Aún así, en medio de ese intento de relax, la influencer comenzó a pensar en sus pendientes y tareas laborales incompletas: “Y ni siquiera estoy relajando, porque estoy haciéndome una lista pendiente de todo lo que tengo de laburo, tengo mucho contenido que hacer, comercial digamos, mucho contenido de la casa atrasado, tengo muchas cosas de la casa atrasadas que resolver, que escribir, que responder. Tengo mucho atrasado y no termino más, y el cuerpo...yo sigo por inercia, llega la noche y yo digo: “Ay, es la primera vez que me acuesto”. Salvo sentarme en el auto no me siento en todo el día . Y ahora estoy acá y freno un poco el cuerpo aunque sea, pero la cabeza no para”.

La actriz se encuentra esperando a su tercer hijo, fruto de un encuentro con Sebastián Graviotto. Desde que hizo pública la noticia de este momento que está atravesando, contó que, a diferencia de sus dos hijos anteriores, el proceso es más duro de lo pensado. A través de sus redes sociales, la actriz abrió el juego a sus seguidoras, compartiendo tanto sus malestares como las dudas y desafíos que enfrenta en esta nueva experiencia de maternidad, marcada por el cansancio, el estrés y la exigencia cotidiana. Desde sus historias de Instagram, la actriz relató en primera persona: “Bueno, acá estoy. Chicas, no me pasó ni dando la teta esto a mí. ¡Cuánta sed! Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿El nuevo nivel de agotamiento? ¿O qué?”.