Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”

El instructor se lo confirmó a Teleshow luego del sorpresivo video con el que la influencer anunció su embarazo. Están separados desde abril de este año y son padres de Belisario

Por Andrea Taboada

El video de Juana Repetto anunciando su embarazo

En la mañana del viernes, Juana Repetto sorprendió a sus seguidores con un divertido video en el que daba a entender que estaba embarazada. La noticia causó impacto por la reciente separación de Sebastián Graviotto, el padre de su hijo menor Belisario, algo que la propia influencer destacó en su publicación.

“La tenía guardadísima. Es la bomba del año”, aseguró con el estilo que la caracteriza. De inmediato, entre felicitaciones y reacciones de alegría, incluida la de su madre Reina Reech, surgió la incógnita sobre el nombre del padre, debido a la reciente separación y a que no había manifestado volver a formar pareja. Vale recordar que la actriz también es mamá de Toribio, su hijo mayor, a quien tuvo como madre soltera, por lo que también cabía esa posibilidad.

En el boca de urna de las redes, todas las miradas apuntaban a Graviotto, ya que habían tenido algunos encuentros post separación, y el vínculo entre ellos se mantenía fluido por el cuidado de su hijo. Y para poner fin a los rumores, el ex Gran Hermano se lo confirmó a Teleshow. "Se agranda la familia, se viene el cuarto", señaló junto a un corazón con el que pretendió agrandar aún más su felicidad. Con esta frase, Sebastián incluye también a la niña que tuvo en una relación anterior.

Juana Repetto y Sebastán Graviotto
Juana Repetto y Sebastán Graviotto con Toribio y Belisario

En su breve testimonio, Graviotto contó cómo “No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece". Por último, aclaró cuál es su vínculo actual con Repetto: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

Juana y Sebastián hicieron pública su ruptura a mediados de abril y a diferencia de otros casos donde la tensión trasciende al plano público, la pareja demostró que pudieron establecer un canal de diálogo por el bienestar de los chicos.

La influencer compartió la noticia de su separación con un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que evitó polémicas, pero dejó entrever el peso de la decisión. “Estoy segura. Es lo mejor para los chicos, que son la prioridad absoluta”, publicó en sus historias de Instagram. Luego agregó: “Es un proceso duro, difícil, con momentos de angustia, frustración (…) Se cae todo lo que uno deseó e idealizó durante toda una vida”.

Por su parte, Sebastián Graviotto compartió su versión a través de un video publicado en sus redes. “No acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí, como ‘Pobre Juani, lo que le hiciste’… Quiero contar que fue una decisión tomada en conjunto”, explicó. Aunque visiblemente afectado, Graviotto dejó en claro que su intención era continuar con el vínculo: “Yo quería seguir intentándolo… Ella considera que no, que ya está, y está bien. Le agradezco”.

Pasaron más de cinco meses y la vida los pone nuevamente frente a frente, aunque desde un lugar distinto. Serán padres una vez más, pero ahora, al menos por ahora, sin un vínculo sentimental más allá del de padre y madre. Que no es poca cosa. El tiempo dirá cómo se sigue contando esta historia de amor que se propone a cada paso esquivarle a las convenciones.

Producción del texto: Pablo Andisco

