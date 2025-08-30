La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Juana Repetto con Toribio y Belisario

El viernes por la mañana, Juana Repetto anunció su embarazo y causó conmoción entre sus seguidores. Y mayor fue la sorpresa cuando Sebastián Graviotto le contó a Teleshow que era el padre. La actriz y el instructor hicieron pública su separación en abril pasado, y ahora ambos confirmaron que van a esperar su segundo hijo en común.

Repetto y Graviotto estuvieron juntos durante siete años, en los que fueron padres de Belisario. Además, la actriz es madre soltera de Toribio y Sebastián es papá de Lupe, de una relación anterior. Ahora, van a ensamblar aún más la familia, ya que van a criar a su futuro hijo como padres separados. "Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo“, le contó Graviotto a este medio, al confirmar la noticia.

Al anochecer de un día agitadísimo, Repetto acudió nuevamente a sus redes para reflexionar sobre este momento tan especial. Allí combinó el pasado y las tradiciones familiares, con el presente que la encuentra en plena transformación y el futuro, que se avecina con un hijo en camino. El sitio elegido fue el hogar que está construyendo luego de su separación, al que llama “casa galáctica”, y en una serie de imágenes condensó todas sus emociones.

La postal de Juana Repetto con sus hijos Toribio y Belisario

“Primer recuerdo en esa puerta, de muchos que vendrán a partir de ahora cada año”, escribió junto a la foto en la que la acompañan Toribio y Belisario, vestido de indio para un acto escolar. Y explicó el significado: “Tengo fotos de los primeros días de clases y de cada concert en todas las puertas de las casas en las que hemos vivido estos años. Me parece un flash y bastante significativo que hoy sea la primera de TANTAS fotos en la puerta ‘de casa’, aún no lo creo. Y que seremos 4 en esa foto, menos aún. Nuestra casita galáctica, qué bendición“, reflexionó.

Qué dijeron Juana Repetto y Sebastián Graviotto del embarazo

El instructor de snowboard fue el primero en confirmarlo, cuando la actriz había soltado la bomba en Instagram y todo eran rumores alrededor del padre de su hijo. “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, le contó a Teleshow haciendo referencia al clan ensamblado que conforman con Lupe, Toribio y Belisario.

El video de Juana Repetto anunciando su embarazo (Instagram)

“No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, sumó Graviotto, y aclaró cuál es el vínculo actual con Juana: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

Por su parte, Repetto envió un audio a LAM (América) donde contó sus sensaciones. "Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, ‘one shot’“, expresó, todavía sorprendida.

Sebastián Graviotto y Juana Repetto con Toribio y Belisario durante un festejo de cumpleaños

“Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa”, agregó en un breve mensaje, en el que ratificó lo que había manifestado su exmarido: “No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento, por suerte cuidé a Belisario yo sola y muy contenta”, concluyó.