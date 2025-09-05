Arnaldo André le confesó a Mario Pergolini por qué nunca se casó y cómo enfrenta la soledad

Arnaldo Andre en Otro día perdido

La manera en que Arnaldo André enfrenta la soledad y su decisión de no casarse surgieron como temas centrales durante su participación en Otro día perdido, donde el actor compartió detalles sobre su vida personal y la importancia de su entorno afectivo. En la entrevista, el conductor Mario Pergolini le preguntó directamente si alguna vez había contraído matrimonio, a lo que André respondió con humor y determinación: “No, nunca me casé, nunca lo pensé y nunca me puse a pensar en la cuestión”.

Esta declaración marcó el tono de una conversación en la que el actor profundizó sobre sus relaciones y su modo de vida. A lo largo del diálogo, Arnaldo André explicó que, aunque ha tenido parejas, nunca consideró la idea de la continuidad en una relación formal. Según sus palabras, su trayectoria profesional, caracterizada por constantes viajes y cambios de residencia, influyó en su decisión de no establecerse en un solo lugar. El propio actor lo expresó así: “Lo que pasa es que durante mi vida, hasta el día de hoy, no estoy quieto en un lugar, soy una persona que he viajado mucho por trabajo”.

Arnaldo André en Otro día perdido, el actor destacó la importancia de sus amistades para enfrentar la soledad

La conversación abordó también el tema de la soledad. Ante la consulta de Mario sobre si no sentía soledad, el galán explicó que su círculo de amistades cumple un papel fundamental en su bienestar emocional. Y detalló que cuando viaja a su país natal se siente contenido: “Por ejemplo, cuando yo voy a Paraguay, tengo allá unas amigas, mis amigas me miman, están conmigo todo el tiempo. Tengo muchas amistades que me brindan estos momentos que podrían ser de soledad,”.

Su enemistad con Dorys del Valle

Arnaldo André y Dorys del Valle, con algunas heridas del pasado

Un episodio ocurrido hace más de medio siglo volvió a generar controversia en el ambiente artístico argentino, cuando Arnaldo André evocó recientemente un recuerdo que involucró a Dorys del Valle y desencadenó una inesperada disputa pública. La anécdota, narrada por el actor durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, reavivó viejas tensiones y motivó una respuesta tajante de la actriz, quien negó rotundamente los hechos relatados.

Durante la conversación, Arnaldo fue consultado sobre situaciones incómodas vividas con colegas a lo largo de su carrera. El relato tomó un giro inesperado cuando decidió compartir una experiencia específica junto a Dorys del Valle durante una temporada teatral en Mar del Plata. Según André, en aquel entonces, solía bromear con sus compañeras y, en varias ocasiones, llegó a tocarle el pecho a Del Valle. El actor recordó que la actriz lo frenó con una frase que, según él, fue: “No toques la fruta si no la vas a comprar”. André añadió entre risas que creía que Del Valle se reiría al escuchar la historia y que probablemente diría que no lo recordaba.

Arnaldo André y Dorys del Valle y una serie de malos entendidos

Novaresio, al escuchar la anécdota, intervino para precisar que, según su conocimiento, la frase original habría sido “si no la va a llevar”. Lejos de dejar el tema, Arnaldo André, de 81 años, bromeó sobre la posibilidad de comunicarse con Del Valle en ese momento, sugiriendo: “¿Tenés el teléfono? Le hacemos el coqueteo a Dorys”.

La obra a la que hacía referencia el actor fue El hombre que yo inventé, escrita por Alberto Migré y representada en el Teatro Diagonal en 1974. En esa puesta, André y Del Valle compartieron escenario junto a Irma Roy y Marcelo Marcote. La actriz, de 85 años, respondió a través del programa El Run Run del Espectáculo”, conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV. Aunque no apareció en cámara, autorizó la difusión de su descargo, en el que desmintió categóricamente la versión de André: “Eso no es cierto. Con el trabajo no jorobo. A mí me gusta el humor, pero soy seria con el laburo. Él me besaba el cuello y le paré el carro”. De este modo, Del Valle dejó en claro su postura y su desacuerdo con la anécdota relatada por su colega.