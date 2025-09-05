Teleshow

Arnaldo André le confesó a Mario Pergolini por qué nunca se casó y cómo enfrenta la soledad

El actor de 81 años compartió aspectos íntimos de su vida sentimental durante su visita a Otro día perdido. Allí reflexionó sobre sus decisiones personales y el impacto de su entorno afectivo en su bienestar

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Arnaldo Andre en Otro día perdido

La manera en que Arnaldo André enfrenta la soledad y su decisión de no casarse surgieron como temas centrales durante su participación en Otro día perdido, donde el actor compartió detalles sobre su vida personal y la importancia de su entorno afectivo. En la entrevista, el conductor Mario Pergolini le preguntó directamente si alguna vez había contraído matrimonio, a lo que André respondió con humor y determinación: “No, nunca me casé, nunca lo pensé y nunca me puse a pensar en la cuestión”.

Esta declaración marcó el tono de una conversación en la que el actor profundizó sobre sus relaciones y su modo de vida. A lo largo del diálogo, Arnaldo André explicó que, aunque ha tenido parejas, nunca consideró la idea de la continuidad en una relación formal. Según sus palabras, su trayectoria profesional, caracterizada por constantes viajes y cambios de residencia, influyó en su decisión de no establecerse en un solo lugar. El propio actor lo expresó así: “Lo que pasa es que durante mi vida, hasta el día de hoy, no estoy quieto en un lugar, soy una persona que he viajado mucho por trabajo”.

Arnaldo André en Otro día
Arnaldo André en Otro día perdido, el actor destacó la importancia de sus amistades para enfrentar la soledad

La conversación abordó también el tema de la soledad. Ante la consulta de Mario sobre si no sentía soledad, el galán explicó que su círculo de amistades cumple un papel fundamental en su bienestar emocional. Y detalló que cuando viaja a su país natal se siente contenido: “Por ejemplo, cuando yo voy a Paraguay, tengo allá unas amigas, mis amigas me miman, están conmigo todo el tiempo. Tengo muchas amistades que me brindan estos momentos que podrían ser de soledad,”.

Su enemistad con Dorys del Valle

Arnaldo André y Dorys del
Arnaldo André y Dorys del Valle, con algunas heridas del pasado

Un episodio ocurrido hace más de medio siglo volvió a generar controversia en el ambiente artístico argentino, cuando Arnaldo André evocó recientemente un recuerdo que involucró a Dorys del Valle y desencadenó una inesperada disputa pública. La anécdota, narrada por el actor durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, reavivó viejas tensiones y motivó una respuesta tajante de la actriz, quien negó rotundamente los hechos relatados.

Durante la conversación, Arnaldo fue consultado sobre situaciones incómodas vividas con colegas a lo largo de su carrera. El relato tomó un giro inesperado cuando decidió compartir una experiencia específica junto a Dorys del Valle durante una temporada teatral en Mar del Plata. Según André, en aquel entonces, solía bromear con sus compañeras y, en varias ocasiones, llegó a tocarle el pecho a Del Valle. El actor recordó que la actriz lo frenó con una frase que, según él, fue: “No toques la fruta si no la vas a comprar”. André añadió entre risas que creía que Del Valle se reiría al escuchar la historia y que probablemente diría que no lo recordaba.

Arnaldo André y Dorys del
Arnaldo André y Dorys del Valle y una serie de malos entendidos

Novaresio, al escuchar la anécdota, intervino para precisar que, según su conocimiento, la frase original habría sido “si no la va a llevar”. Lejos de dejar el tema, Arnaldo André, de 81 años, bromeó sobre la posibilidad de comunicarse con Del Valle en ese momento, sugiriendo: “¿Tenés el teléfono? Le hacemos el coqueteo a Dorys”.

La obra a la que hacía referencia el actor fue El hombre que yo inventé, escrita por Alberto Migré y representada en el Teatro Diagonal en 1974. En esa puesta, André y Del Valle compartieron escenario junto a Irma Roy y Marcelo Marcote. La actriz, de 85 años, respondió a través del programa El Run Run del Espectáculo”, conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV. Aunque no apareció en cámara, autorizó la difusión de su descargo, en el que desmintió categóricamente la versión de André: “Eso no es cierto. Con el trabajo no jorobo. A mí me gusta el humor, pero soy seria con el laburo. Él me besaba el cuello y le paré el carro”. De este modo, Del Valle dejó en claro su postura y su desacuerdo con la anécdota relatada por su colega.

Temas Relacionados

Arnaldo AndréAlberto MigréParaguayDorys del ValleIrma Roy

Últimas Noticias

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Wanda y Zaira compartieron una jornada muy especial con sus hijos y su padre. Los looks en modo camiseta albiceleste, pero con un toque invernal

Noche de emociones y reencuentros:

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

La actriz se encuentra rodando una película en Estados Unidos y llevó un catering muy particular. La reacción del equipo

Luisana Lopilato sorprendió a sus

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

La actriz sorprendió a sus seguidores con una selfie inédita y un mensaje emotivo dedicado al bebé que espera con Sebastián Graviotto

Juana Repetto mostró por primera

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson

Durante la presentación de la nueva edición del reality, la conductora presentó a los futuros competidores y sacó a la luz dos escándalos del pasado

Wanda Nara calentó el anuncio

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

El músico asistió al estadio Monumental para ver de cerca el último encuentro del diez en el país

El emotivo encuentro entre Charly
ÚLTIMAS NOTICIAS
El operativo de seguridad en

El operativo de seguridad en Argentina-Venezuela: 8 detenidos, 79 trapitos demorados y 7 deudores alimentarios

Más facilidad para cancelar impuestos: ARCA permitió que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor

La esperanza de vida en el mundo se está estabilizando y no llegará a los 100 años

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana: le dispararon para robarle la moto

Encuentran un vínculo entre la contaminación del aire y el riesgo de un tipo de demencia

INFOBAE AMÉRICA
La historia del joven faraón

La historia del joven faraón que con una jugada militar inesperada convirtió a Egipto en superpotencia

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

Israel bombardeó uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza

Björn Borg reveló en su autobiografía que padece cáncer de próstata: “Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció 168 nuevas acciones represivas: son más de 2.200 en lo que va del año

TELESHOW
Noche de emociones y reencuentros:

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina