Arnaldo André reveló el particular tratamiento estético al que se somete a sus 80 años

Arnaldo André habló del retoque estético que se realiza a su edad (Video: La Noche de Mirtha - América)

Este fin de semana tuvo lugar una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece). Las sillas de la mesaza de Mirtha Legrand estuvieron ocupadas por personalidades como Franco Mercuriali, Mariana Brey, Fernando Burlando y Arnaldo André, quienes se sinceraron con ella. En ese marco, el actor paraguayo logró robarse la atención de la noche, ya que reveló uno de sus secretos mejor guardado.

Todo comenzó luego de los halagos del periodista de Todo Noticias, quien dejó en claro su admiración por el físico del intérprete. Ante sus palabras, el artista decidió sincerarse y hablar del tratamiento que sigue gracias a su médico. “Él mejora el nivel de vida de cada uno, entonces, por ahí te da una vacuna antiage”, confesó ante la mirada de los invitados en el estudio. “Últimamente está trayendo cosas de Suiza. Yo sí mantengo mi peso y ahora estoy con semen de toro”, acotó.

Su comentario dejó sorprendidos a todos, por lo que las preguntas no tardaron en llegar. La primera en animarse fue Brey, quien le consultó: “¿Eso se toma o se inyecta?”. André le explicó que se inyecta en la piel, lo cual avivó la curiosidad de la periodista y las risas de los demás: “A mí me habían contado que estaba usándolo... porque yo pregunté qué era lo que lo mantenía tan bien, está bárbaro. Y me contaron que Arnaldo se mantiene tan bien porque consumía una sustancia como semen del toro”.

El invitado dio los detalles del tratamiento estético al que se somete (La Noche de Mirtha - América)

“No solo a mí obviamente...Yo le comenté a Betiana Blum, Cristina Alberto, Marta González, otra gente que va allá”, aseguró el actor respecto al tratamiento estético al que se somete y recomienda a otras colegas del ámbito. “Lo que pasa es que muchos no tienen la disciplina de decir ‘bueno, cada 15 días vamos. Tienen que ser constantes”, aseguró respecto a la actitud que se debe adoptar a la hora de someterse a las inyecciones que aplica su médico.

El fuerte cruce de Arnaldo André con Nicolás Cabré

Arnaldo André recordó cómo se dio su pelea con Nico Cabré (Video: Intrusos - América)

A principios de 2019, el artista paraguayo reveló el motivo por el que decidió no trabajar con Pol-ka. El hecho ocurrió dio a lugar su salida de Los Únicos, la ficción que encabezó junto a Eugenia Tobal, Griselda Siciliani, Mariano Martínez, Nicolás Vázquez y Nicolás Cabré. El motivo surgió a raíz de una acalorada discusión con la expareja de China Suárez, según su relato en ese entonces.

“Después de ese episodio, pedí irme un mes antes. Yo no estaba cómodo. Ellos (por la producción) lo aceptaron, aunque no de buen gusto”, explicó en su participación en Intrusos (América). “Después me llamaron porque querían que fuera a grabar el último capítulo porque había un casamiento. Yo seguía malo, ofuscado, y dije que iba pero que en mi escena no estuviera Cabré. Pero ellos me dijeron que no, que los personajes eran amigos. Entonces no fui”, agregó respecto a lo ocurrido.

También se explayó sobre la pelea que tuvo con Cabré en el ensayo de su despedida en el teatro: “Había una página y media del guion en la que mi personaje no decía nada. No tenía ninguna acción. Entonces le propuse a (el director) Marcos Carnevale: ‘¿mirá, que te parece si mi personaje sale de escena?’. Me dijo que sí, que lo hablara con Cristian, el apuntador. Y como en esa página y media había un bocadillo, le dije que lo mío lo podía decir Nico Vázquez”. El arreglo estaba hecho, pero el actor mencionó que se olvidaron de avisarlo y causó una confusión en el elenco, lo cual enojó a Cabré.

“Él agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal, delante de todo el mundo, y se fue”, recordó Arnaldo en su entrevista. “Obviamente yo no me quedé callado. Eso me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón y, aunque tuviese razón, me lo tendría que haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí. Me lo dijo en un mal tono”, sentenció.