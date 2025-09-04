Ximena Capristo reveló el motivo de su pelea con Eliana Guercio: “Era mi amiga, pero hizo una mala jugada”

Ximena Capristo contó sus diferencias con Eliana Guercio

El distanciamiento entre Ximena Capristo y Eliana Guercio tuvo un trasfondo inesperado, según reveló la propia Capristo en el programa Sálvese quien pueda (SQP). A dos décadas del escándalo que marcó la relación entre ambas figuras del teatro argentino, la panelista compartió detalles inéditos sobre el origen de la disputa, que involucró a Silvina Luna y a un reconocido cantante.

Durante su intervención en SQP, Capristo explicó que la ruptura con Guercio no se debió a rivalidades profesionales ni a rumores propios del ambiente artístico. La verdadera causa, según relató, fue una traición sentimental que afectó a una amiga en común. “Eliana era mi amiga, pero le hizo una mala jugada a una amiga mía. Le cagó el novio”, expresó Capristo, sin mencionar inicialmente el nombre de la persona afectada.La panelista detalló que el hombre en cuestión era un personaje público: “Él era famoso, cantante, empresario. Muy conocido. No era el novio de mi amiga, pero estaban empezando a salir”.

Silvina Luna y Ximena Capristo eran muy amigas

La situación derivó en un conflicto entre las dos mujeres involucradas, lo que terminó por fracturar también la relación entre Capristo y Guercio. “Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió”, puntualizó.El nombre de Silvina Luna surgió en la conversación gracias a la intervención de Majo Martino y Yanina Latorre.

Capristo confirmó entonces que la modelo era la amiga afectada y destacó su capacidad para superar el episodio: “La amiga en cuestión era Silvina Luna. Silvina después recompuso con todo el mundo. Ella siempre fue más buena que yo”. El relato de Capristo incluyó referencias a otros episodios mediáticos protagonizados por Guercio, como el recordado incidente en el que la exvedette abofeteó a Marcelo Polino en el programa Intrusos, tras una insinuación sobre su vida personal.

Guercio me dijo que yo era una ‘negra boliviana’. Eso fue en Intrusos, contó Capristo

A pesar de los conflictos del pasado, Capristo relató que el vínculo con Guercio experimentó un acercamiento en los últimos años. Según contó, cuando Eliana regresó a la Argentina, se produjo un gesto de reconciliación tras el fallecimiento de Silvina Luna. “Cuando murió Silvi, ella me mandó un mensaje. Buena onda. Eliana ahora es otra mina. En ese momento, necesitaba un abrazo y se lo di”, relató Capristo en SQP.

Eliana Guercio hoy es parte del programa de Georgina Barbarosa por Telefe

El reencuentro entre ambas no se limitó a ese episodio. Capristo mencionó que volvieron a cruzarse en la cancha de Boca Juniors, donde la interacción fue cordial: “Después me la encontré en la cancha de Boca y buena onda, también”.

Ximena y Marixa Balli, enemigas

El fuerte ida y vuelta entre Marixa Balli y Ximena Capristo

Pero Guercio no es la única con la que Capristo tuvo o tiene diferencias. En una emisión de LAM se expuso el conflicto con Marixa Balli que se remonta a más de una década. El episodio de no solo reavivó viejas tensiones, sino que también dejó al descubierto la magnitud de la interna que atravesó el programa, cuando ambas protagonizaron un intercambio cargado de reproches y desconfianzas.

El detonante de la discusión surgió durante una conversación sobre la supuesta invitación de Momi Giardina a su casamiento. En ese contexto, Capristo expresó su interés en asistir, lo que motivó la intervención de Yanina Latorre: “¿Por qué te enganchas en lo que no te invitaron?”. La actriz respondió que le gustaban las fiestas, y la panelista sumó: “Al final, Marixa tiene razón”.

A partir de ese comentario, la tensión escaló rápidamente. Latorre profundizó en su vínculo con Capristo al afirmar: “A ella la conozco desde que tenemos 13 años. La cara que tenés no sé de qué es. Nos conocemos de toda la vida, jamás me viste hablar mal de ella”. La situación se tornó aún más tensa cuando Capristo recordó: “A mí la otra vez no me dijiste lo mismo”. Ante esa acusación, Balli reaccionó con vehemencia: “Mira, te voy a decir una cosa. A vos no te creo nada”. En ese momento, Latorre defendió a su compañera y se dirigió a la invitada: “Terminala. No generes eso. ¿Qué te dije el otro día?”.

Matilda Blanco también intervino, señalando: “¿Pero viste lo que hace? Pone en el otro palabras que no dijo”. La respuesta de Capristo fue tajante: “Vos no te metas, acá a vos no te llamamos”. En medio del cruce, Balli sostuvo que confiaba en las palabras de Latorre y relató un episodio reciente: “Nos conocemos hace muchos años. El otro día, el lunes, cuando yo llego, que era el inicio de la señora (Capristo), en un momento me la cruzo cuando salgo del camarín y yo la saludé espectacularmente bien y le dije: ‘Estamos excelentes’. Es más, me reí y le di un beso. Le digo: ‘Olvidate’. O sea, estamos laburando juntos”.

Marixa Balli, siempre está enojada, dijo Yanina Latorre

Ambas ofrecieron versiones opuestas sobre ese encuentro. Capristo aseguró: “Yo lo encaré”, mientras que Balli la contradijo de inmediato: “No, no, yo te encaré. ¿Cómo que vos me encaraste?”. La modelo insistió: “No, yo salí del camarín y dije: ¿Qué onda? Te pregunté”. La respuesta de Balli fue contundente: “Hasta en eso mentís”.El intercambio continuó con Capristo intentando aclarar su postura: “Pero yo te pregunté qué problema tenías conmigo. Porque si yo nunca te había dicho nada ni hecho nada”. Balli, visiblemente cansada, concluyó: “Ay, basta. A los 20 minutos del programa en vivo, me hizo conch…”.

El origen de la disputa entre Balli y Capristo se remonta a su participación en el certamen Patinando, donde ambas destacaban como competidoras y la rivalidad se fue intensificando. Con el paso del tiempo, esos roces se transformaron en un conflicto mediático que, según lo evidenciado en el programa, sigue vigente después de diez años.