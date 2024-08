La picante pregunta de De Brito a Ximena Capristo: “¿Sabrina Rojas se agrandó cuando comenzó a salir con Luciano Castro?”

La picante pregunta de Ángel de Brito a Ximena Capristo: “¿Sabrina Rojas se agrandó cuando comenzó a salir con Luciano Castro?” (Video: LAM, América)

La separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro, no solo significó el final del matrimonio que la pareja formó. La amistad que unía a la actriz con Ximena Capristo, una de sus amigas, terminó resquebrajándose y en una nota con LAM, Ángel de Brito puso entre la espada y la pared a la Negra al consultarle sobre el vínculo que tenía el galán con quien era su esposa.

“¿Con Sabrina te peleaste? ¿Está todo bien?”, comenzó el conductor. “Sí, nos distanciamos. No está todo mal. ‘Ni’”, señaló Ximena, antes de que el periodista fuera por más. “¿Se la creyó un poco Sabrina Rojas al lado de Luciano Castro?”, lanzó, momento en el que la ex panelista de La noche de los ex de Gran Hermano se llamó a silencio y terminó respondiendo, aunque el animador la puso en dudas de inmediato.

“No sé si se la creyó. Creo que le siguió el tren…”, empezó diciendo Ximena, pero el Ángel fue rotundo. “Tu cara ya me dijo que sí”, aseveró. “Pero no dije que sí”, expresó ella. “Tu cara lo dijo, Negra. Te conozco desde que saliste de Gran Hermano”, la apuró, mientras la “angelita”, que se encuentra reemplazando a Yanina Latorre, recordó los inicios de la pareja de su ¿examiga?

Ximena Capristo habló de su tibia relación con Sabrina Rojas (LAM, América)

“Yo desde el momento uno conozco la relación. Es más la conozco a Sabri cuando empezó a salir con Juanpi, el exnovio de ella que vino a mi casamiento. Ellos vivían juntos. Yo desde un primer momento conozco la relación con Luciano y ella y sé por todas las que pasó ella. Era como raro que se enganche con Luciano, pero es un tema de cada uno. Uno sabe con quién engancharse o no”, rememoró.

“No digo que ella se la haya creído, pero tal vez le siguió el tren a él. No es que esté mal”, afirmó, para terminar dedicándole unos “palitos” a Luciano. “Hay hombres que son más o menos mujeriegos. Ella dio todo por la relación. Ella a él lo cambió un montón porque él era totalmente reacio a todo. Ella le hizo rebien a él”, sostuvo.

Pero Fernanda Iglesias fue dura. “Para mí estaba sometida a Castro”, se despachó. “No. Una cosa es ser sometida y otra es estar enamorada de una persona, confiar y querer formar una familia. Que después te cagu…, es otra cosa. Ella apostó todo a esa relación”, expresó Ximena.

La foto de 2017 de una cena de Paula Chaves con Pedro Alfonso; Luciano Castro y Sabrina Rojas y Ximena Capristo con Gustavo Conti (Twitter)

Ximena Capristo, fuerte sobre Paula Chaves: “Nunca en mi vida hubiera sido su amiga”

El grupo de amigos, que se formó en Carlos Paz además de Ximena y Gustavo Conti con Sabrina Rojas y Luciano Castro, también incluía a Paula Chaves y Pedro Alfonso. Con estos últimos, el vínculo está terminado.

“Los amigos eran Gus y Pedro y cuando ellos venían a casa yo les cocinaba, pero yo nunca en mi vida hubiera sido amiga de Paula Chaves. Te soy sincera porque no tenemos nada en común. Con Sabrina tenía más cosas en común”, aseguró la Negra en el ciclo de América.

“Paula es otra realidad de mujer que no tiene nada que ver conmigo. No estoy hablando mal de ella, simplemente estoy diciendo que no hubiese sido amiga si Gus no hubiera sido amigo de Pedro. Tenemos distintas ondas pero yo siempre fui muy respetuosa porque ellos me recibían muy bien en su casa y yo a ellos en la mía”, contó.

“Gus y Pedro tenían una linda relación que se cortó y solo ellos saben por qué. No tengo mucho más para decir”, concluyó.