Eliana Guercio cruzó a Laura Ubfal al aire y recordó el origen de su pelea: “Me llamó mal bicho”

Laura Ubfal y Eliana Guercio protagonizaron un intercambio cargado de acusaciones en el programa Infama (Video: Infama, América TV)

La tensión entre Laura Ubfal y Eliana Guercio estalló nuevamente en televisión, pero según ambas protagonistas, el conflicto se remonta a 2007. Así quedó expuesto durante un tenso intercambio en Infama (América TV), donde cada una explicó su versión de los hechos y reveló antiguas rencillas que, lejos de haberse resuelto, continúan marcando su vínculo en el panel de Gran Hermano (Telefe).

“No hay que mezclar la tele con lo personal. Nosotros hablamos del contenido, del programa, no hay que meterse con la vida de cada uno”, sostuvo la periodista en el estudio, intentando marcar un límite entre los debates propios del reality y los ataques personales. Su intervención se produjo tras una semana agitada en la que la esposa de Sergio Chiquito Romero ironizó al aire: “Si te molesta lo que voy a decir, cuidado con el escalón si te vas”, frase que aludía a una caída sufrida por la periodista en el estudio del programa.

Consultada en Infama, Ubfal explicó el contexto: “En Gran Hermano tenemos un piso negro y ponen cosas blancas para que no te caigas. Me caí, no pasó nada, pero ella me lo recordó en cámara como un golpe bajo”. Y agregó: “Está enojada porque en LAM dijo que yo había dicho que me caí por su culpa. ¿Cómo voy a decir una cosa así? Nada que ver”.

La pelea entre Laura Ubfal y Eliana Guercio se remonta al año 2007 y sigue sin resolverse

Desde una llamada telefónica al aire del ciclo conducido por Marcela Tauro, Guercio brindó su versión: “No le decía que se caiga ni nada por el estilo. Lo que pasó es que ella había dicho que se iba, y como ya había dicho antes que yo tenía mala onda y que eso la había hecho caer, le advertí ‘cuidado con el escalón’, porque si se caía otra vez la culpa iba a ser mía de nuevo”. Según su relato, todo fue en respuesta a comentarios previos de la periodista de espectáculos, que habría acusado a la esposa del arquero de Boca Juniors de tener “mala energía”.

En ese contexto, la panelista de A la Barbarossa afirmó en vivo: “Laura me llamó mal bicho y mala persona. A mí me adjudican todo. Y yo, de verdad, no le deseo el mal a nadie. Soy bastante brava, pero con la gente que es brava conmigo”. Por su parte, la panelista de Infama negó haberla acusado directamente de causar su caída, pero sí marcó el tono del comentario: “¿A vos cómo te caería que alguien te diga eso justo después de que te tropezaste?”.

Durante la entrevista, Marcela Tauro, Karina Iavícoli y Gonzalo Sorbo mediaron entre ambas. Las declaraciones siguieron escalando cuando Guercio recordó una experiencia anterior: “Yo he tenido problemas con Laura sin que ella me conozca. Me faltó el respeto ante 35 puntos de rating. Le puse la otra mejilla. No tengo más mejillas para poner”.

El comentario en tono irónico de Eliana Guercio sobre “escalones” reavivó viejas tensiones con Laura Ubfal

Tauro consultó entonces sobre el origen del conflicto: “¿Qué pasó en Patinando por un sueño?”. Guercio respondió: “Me dijo que yo era mala persona sin conocerme, sin haber hecho una nota, sin habernos cruzado más que en el jurado y yo en la pista. Le dije que era una barbaridad. Y 25 años después me dice ‘no entendiste el show’”.

Ubfal sostuvo que los problemas con Guercio no son personales, sino que ella suele tener conflictos con muchos compañeros. “El año pasado hizo llorar a Sol Pérez, lo que pasó con Edith Hermida no es una novedad. Yo no tengo ningún problema con ella”, dijo. También explicó: “No la saqué cagand... a ella cuando me caí. A todo el mundo le dije ‘déjenme’, porque necesitaba unos segundos para reaccionar. No fue con ella. Ni la vi”.

La exparticipante de Bake Off Famosos, por su parte, fue tajante al afirmar: “Para mí, la relación con Laura está terminada. Vamos a tener una relación de compañeras de trabajo, pero nada más”. Incluso reconoció: “Esta semana le pedí disculpas a Ceferino Reato por haberlo atacado el año pasado en defensa de Laura. Me equivoqué”.

Laura Ubfal afirmó que su relación con Guercio es estrictamente profesional tras años de conflictos

Cuando Sorbo le preguntó si consideraba que su comentario del escalón había sido de “mala leche”, Guercio respondió: “No. Ya veníamos con siete días en los que ella decía que yo tenía mala onda. Me quiere hacer lo que le hicieron a Marixa”, en alusión a Marixa Balli y su viejo conflicto con Carmen Barbieri, a quien acusó de “mufarla”.

Esa frase motivó la reacción inmediata de Iavícoli: “Lo que acabás de decir es muy fuerte. ¿En qué te basás para pensar que Laura quiere hacer lo mismo con vos?”. Ubfal replicó: “Nunca haría una cosa así. Está muy equivocada. Es todo mentira”. Guercio insistió: “Ella me adjudica cosas que no hice. Yo jamás disfruto que alguien se caiga. En su cabeza se puede cruzar eso. Yo me caí y me rompí tres huesos y no le eché la culpa a nadie”.

En cuanto al trato fuera de cámara, la tensión persiste. Ubfal dijo: “Llegué al estudio, estaba con una de sus chicas que es divina y no me saludó”. Guercio lo negó: “Entro y saludo a todos, a los camarógrafos, iluminadores, chicos de limpieza, compañeros. Ese día fui a ayudarla cuando se cayó y me sacó cagand... como a todos”.

Sol Pérez también protagonizó un recordado cruce con Eliana Guercio que la dejó entre lágrimas

La discusión incluso derivó en otro incidente: el cruce entre Guercio y Virginia Demo, ocurrido en un programa donde Ubfal no estaba presente. Laura le reclamó: “El miércoles que no fui ninguneaste a Virginia. Le dijiste ‘¿cómo se llama?’ y saliste en todos los portales”. La exvedette se defendió: “Me olvidé el nombre, como me pasa siempre. Lo hice también con Sandra, Andrea, Bati y Marcelo. Si fuera intencional, haría algo más notorio”.

Tauro consultó si hablaron del conflicto con Santiago del Moro. Eliana reconoció: “No lo hablamos. Pero con solo verle la cara, me doy cuenta. Me hace un gesto y ya sé que me fui al carajo. Le pido disculpas cada vez que me la mando”. También expresó su respeto: “Santi es un gran conductor, no disfruta de estas cosas. Se debe querer morir”.

Sobre la posibilidad de reconciliación, fue contundente: “Ya son dos oportunidades. No es necesario. Ni ella me necesita a mí ni yo a ella”.

Eliana Guercio negó cualquier intención maliciosa en sus comentarios y recordó roces anteriores con Ubfal

Finalmente, Eliana respondió a las críticas sobre su rol en televisión: “En los últimos dos años trabajé en los tres programas más vistos de Telefe. Nunca falto, nunca llego tarde. Mi familia me apoya. Hago mi trabajo con el corazón y muy profesionalmente. Si hay gente que no se banca el lugar en el que estoy, están siendo injustos”.