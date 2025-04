La furia de Majo Martino con Ximena Capristo por decir que hizo un trío con Karina Jelinek y su novia: “Bicha” (Video: Puro Show, Eltrece)

Ximena Capristo y Majo Martino hoy están enfrentadísimas. ¿El motivo? Una versión que lanzó la esposa de Gustavo Conti en Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce Yanina Latorre, sobre la periodista, que también es su compañera en el programa. Lo que generó su enojo fue una versión que “La Negra” lanzó sobre el encuentro sexual que ella habría tenido con Karina Jelinek y su novia, Flor Parise.

En un móvil con Puro Show (Eltrece), Carolina Molinari indagó en los dichos de Ximena con Majo en un móvil desde España. “Dijo que hiciste un trío con Karina y Flor”, contó, momento en el que la exparticipante de El Hotel de los Famosos manifestó todo su enojo. “Está todo mal. Me cayó mal por varias razones. Primero porque es mentira, es una falacia, y segundo porque somos compañeras de programa”, lanzó.

“Le dije que antes de dar una información se informara. Tengo buena onda, pero tengo límites. Yo ni estaba en el piso para poder defenderme o no. Fue feo. Yo soy una mina con códigos, con buena onda, y cuando estoy en equipo siento que todos tenemos que tirar para el mismo lado. Así es como funcioné toda mi vida”, aseveró, enojada.

En ese momento intervino Pochi, la influencer de Gossipeame. “Fue muy bicha. Lo tiró para hacerse la picante y ganarse su silla, pero quedó muy feo porque trabajan juntas”, señaló, en alusión al lugar que ocupa Capristo en el panel del ciclo de América. “Yo estoy en España, terminé de trabajar y estaba por ir a dormir. Me reí porque no entendía nada. Es una bizarreada. Es más, yo nunca hice un trío en mi vida. No estaría mal, pero encima eso nunca pasó”, aseguró Majo.

“Creo que es hasta bizarro tener que estar hablando de este tipo de intimidad en cámara. Además, en todo caso, lo hubiera dicho cuando yo esté al lado. Y tercero, debería haber averiguado con la protagonista de esta noticia, que soy yo, porque es mentira. Es una bizarreada”, continuó.

“Lo hablé con Yanina y me dio la razón. Lo dijo al aire. Ella estuvo de diez, Lizardo Ponce y Fede Popgold también. Son súper buenos compañeros y me llamó la atención de Ximena. ¿Saben por qué? Porque yo si tengo información sobre la Negra Capristo...“, se despachó, furiosa. ”Cómo estamos amenazando en la tele últimamente", acotó Pampito, conductor del ciclo. En ese momento, la periodista se explicó. “Esto no es una amenaza. No lo diría porque esto lo sé hace diez años y tiene que ver con cosas que ella inventó de mí”, arrojó.

“Si yo un día hubiera querido causar una polémica, habría contado esta información que tengo desde hace diez años y que es de este calibre, pero sí es verdad porque me lo contó la otra protagonista”, siguió. “¿La que hace tríos es Ximena?“, preguntó el conductor. ”No, lo que quiero decir es que yo tengo códigos“, afirmó, momento en el que Fernanda Iglesias definía a Capristo como “mala”.

“No es que no puede contar eso. No puede inventar eso”, enfatizó, para terminar asegurando que no había recibido disculpas de su compañera de programa. Pochi también le preguntó si creía que había celos de la exvedette por la inclusión que tuvo Majo en el programa de Yanina Latorre. “No creo que se tenga que sentir amenazada porque yo ocupo una silla más. No es que entré para que salga alguien más. Ella tiene su lugar y fue elegida para estar en ese programa. Está muy bien lo que hace, salvo lo que inventó de mí. Yo hago mi trabajo para que el programa sea cada vez mejor”.

La periodista fue a fondo y detalló por qué no se había comunicado con la modelo y su pareja. “Les quise escribir a Karina y a Flor, pero me parece hasta de mal gusto hacerlo porque si ellas son una pareja gay, me parece un cliché. Es un pensamiento muy básico y yo por ser amiga... Aparte, ¿yo me tengo que bancar que mi viejo, que tiene 80 años, escuche esto cuando prenda la tele? No tiene de malo si fuera verdad, pero no lo es. Me rompió las pelotas. Me enojé“, concluyó.