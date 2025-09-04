Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: “Sos el Superman de esta generación”

El momento en el que el hijo de Flavio Mendoza conoció a Lionel Messi (Video: Instagram)

Flavio Mendoza cumplió uno de los sueños más grandes de su hijo Dionisio al llevarlo a conocer a Lionel Messi, quien por estos días se encuentra en Argentina para disputar los últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ya clasificada para la máxima cita, la albiceleste enfrentará hoy a Venezuela en el estadio Más Monumental y luego viajará a Ecuador para cumplir con la formalidad del fixture.

El partido es especial, ya que se puede llegar a tratar de la despedida oficial de Messi en nuestro país. Por este motivo, hay un aroma diferente al revuelo que suele causar el capitán de la Selección Argentina y todos quieren tener una foto para el álbum del recuerdo.

En este panorama, Mendoza sorprendió a su hijo llevándolo al predio de la AFA en Ezeiza. El bailarín registró el emotivo encuentro, destacando no solo la admiración por el futbolista, sino también la calidez del momento compartido: “Hoy Dionisio cumplió un sueño conocer al mejor deportista del mundo Lionel Messi, no solo como deportista, sino como persona, su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”, agregó en palabras.

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi (Foto: Instagram)

Las imágenes que acompañaron la publicación muestran escenas de alegría y ternura entre Messi, Dionisio y Flavio, reflejando un ambiente distendido en el gimnasio donde se encontraron. El pequeño no solo saludó a su ídolo, sino que compartió charlas y sonrisas, mientras que Mendoza celebró la humildad y el trato afectuoso del capitán albiceleste. El gesto trascendió el plano familiar y conectó con todos aquellos que ven en Messi una figura inspiradora, tanto dentro como fuera de la cancha.

Horas más tarde del posteo, llegó el video del encuentro más esperado. En este se puede ver al pequeño llorando de emoción mientras el 10 lo consuela y se abrazan. “Y un día el Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo, Lionel Messi gracias por tu humildad tu don de gente”, comenzó el pie del video

Flavio cumplió el gran sueño de Dionisio: "Gracias por tanto"

Y siguió: “Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa, sos un ejemplo de ser humano para todos gracias y hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que logras en los niños, sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos. Gracias”.

Este día quedará grabado en la memoria de Dionisio como una experiencia inolvidable, resultado del cariño y el esfuerzo de su padre, y de la generosidad de uno de los deportistas más admirados del mundo. La cercanía y la sencillez de Messi, junto al entusiasmo y sorpresa del pequeño, transformaron una jornada común en un recuerdo para toda la vida.

No es ningún secreto que el hijo del acróbata es fanático del fútbol y en más de una ocasión su padre habló acerca de esta pasión del pequeño, que la combina también con el entrenamiento en acrobacias, siguiendo los pasos de su papá. Tanto es así que el último cumpleaños de Dio se lo festejó en la Bombonera, el lugar en el que el club de sus amores juega, junto a sus amigos más cercanos y tuvo la posibilidad de conocer a algunos jugadores del plantel.

La felicidad de Dionisio al conocer a Messi (Foto: Instagram)

Flavio no fue el único que cumplió el sueño de su hijo de conocer al capitán de la albiceleste, sino que Fabián Cubero también tomó cartas en el asunto y llevó a sus cuatro hijos, Indiana, Sienna, Allegra Cubero-Neumann y Luca Cubero-Viciconte, al mismo predio para concer a gran parte de los jugadores de la selección mayor antes de que regresen a sus respectivos clubs en diferentes partes del mundo. Es estos álbumes de fotos, el protagonista indiscutido fue el delantero del Inter Miami, quien en todas las postales estuvo con una sonrisa.