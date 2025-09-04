El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”

El futbolista lanzó un tenaz posteo en contra de los dichos de la empresaria

La batalla judicial y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a encenderse en las redes y en los medios, sumando capítulos en una historia que lejos está de apagarse. Cuando parecía que la calma había vuelto, una nueva serie de mensajes del futbolista del Galatasaray sacudió el tablero y reactivó una polémica donde los protagonistas no solo se cruzan entre sí, sino también contra la prensa y la opinión pública.

En las últimas horas, Icardi sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de publicaciones directas, llenas de reproches y reflexiones sobre la tenencia de sus hijas y los dichos de Wanda. Cabe recordar que en el último tiempo la conductora de Telefe lo acusó de violencia e hizo un paralelismo con la situación que vivió Julieta Prandi.

En el mensaje, Icardi también se refirió al rol de algunos periodistas, a los que sin nombrar, trató de “ensobrados”. La tensión se materializó desde la primera frase, escrita a modo de pregunta retórica para quienes monitorean cada movimiento de la pareja: “Che, ¿me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó? ¿El informe del defensor de menores los dejó sin respuestas? ¿El ejército de trolls los tomó por sorpresa?”

El posteo no se detuvo ahí y el futbolista continuó su descargo cuestionando el supuesto silencio del mundo mediático: “Qué casualidad que ciertos ‘periodistas’ (si así podemos llamarles) hicieron silencio absoluto. ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Los diarios, que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? ¿O como les llegan los sobres y contratos hacen la suya en silencio?”.

El contundente mensaje del futbolista en sus redes sociales (Instagram)

La publicación estuvo acompañada por una imagen gráfica: la de una persona retirándose una máscara de payaso, una metáfora sobre las “caretas” que, según él, caen en el mundillo del espectáculo cada vez que la historia toma un giro inesperado. Y sobre dicha postal, redobló la apuesta y apuntó de lleno a la ética periodística. “Deberían ser auténticos, reales, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila, no hay sobre que lo compre”. No conforme con lo anterior, sumó: “Como dije desde un primer momento, se van cayendo las caretas. Los que criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada, ¿ahora están mudos? Porque si mal no recuerdo, son los mismos que me quisieron ‘hundir’ mediáticamente con barbaridades que repetían de su ‘informante’, pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato. Siempre cumplí y cumplo con la justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas soy auténtico”.

En un tono aún más personal, el jugador del Galatasaray hizo alusión directa a la situación familiar y al bienestar de sus hijas en común con Nara: “A las pruebas me remito, y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras”.

Desde Turquía, el deportista volvió a expresar su enojo por el revuelo mediático (REUTERS/Dilara Senkaya)

Este nuevo capítulo en la disputa entre el delantero y la empresaria no solo vuelve a instalar su nombre en el centro del escándalo, sino que revela el desgaste y la intensidad de una pelea legal y mediática que, lejos de aflojar, se renueva a cada paso. El silencio, las indirectas y los cuestionamientos públicos son, hasta el momento, el último eslabón de una batalla donde lo privado y lo público se confunden y exponen ante millones de seguidores, quienes continúan a la espera del desenlace que comenzó años atrás con el Wandagate, cuando Mauro Icardi engañó a Wanda Nara con la China Suárez en un encuentro en París.