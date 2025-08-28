Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

Días atrás, Wanda Nara sacudió al mundo del espectáculo al comprarse con Julieta Prandi y afirmar que había vivido situaciones similares durante su relación con Mauro Icardi. Así las cosas, este miércoles, instantes antes de abordar un avión, la mediática habló del tema y aseguró que realizó nueve denuncias contra el futbolista del Galatasaray.

“Wanda, ¿va a seguir todo el curso legal de las denuncias de Mauro?, que por fin te animaste a hablar, a contar tu verdad”, comenzó diciendo Nazarena Vélez en el móvil de LAM (América) desde el aeropuerto. Entre gritos y saludos de sus fans, la conductora respondió con fastidio: “No voy a hablar de esas cosas. Ya las hablé en su momento y me faltaron mucho el respeto y siguen en su causa en la Justicia. Se están encargando los abogados y yo no voy a hablar de eso. Se está encargando la justicia. No voy a hablar de eso, empecé a trabajar, a grabar”.

Con la intención de ahondar más en el tema, la actriz consultó: “¿Realmente existen esas denuncias?”. Sin embargo, Nara no salió de su postura y explicó: “No voy a hablar de eso, Naza. Sí. Está todo en manos de los abogados”.

Fue entonces cuando Wanda quiso desligarse del tema y comentó: “Si quieren le pueden preguntar a Payarola que se está ocupando de todo eso, pero yo no voy a hablar más del tema”. Sin embargo, desde el piso, Yanina Latorre afirmó que ya habían hablado con el letrado, quien no confirmó la situación: “Él dice que no existen las causas”.

Así comenzó una breve pero tensa discusión entre la mediática y la panelista. “No se, hablen con los abogados. La justicia lleva su tiempo y se verá con el tiempo”, subrayó Wanda, al tiempo que Yanina le contestó: “No, la justicia no lleva un tiempo. Si no hay causas, no hay justicia”. Con la idea de quedarse con la última palabra, la conductora de Bake Off Famosos destacó: “Sí, hay una causa. Nueve denuncias, una causa. Nueve denuncias en una causa”.

Wanda Nara afirmó que existe una causa contra Mauro Icardi en la Justicia

Cambiando el eje de la conversación, Vélez se metió en la charla y le comentó a Wanda: “Te queremos contar que Julieta Prandi habló sobre el tema y dijo que sepas que va a ser muy largo. Lo sabés, ¿no?”. Agradecida por las palabras de la actriz, Nara devolvió: “Ya lo sé. Claro que sí. Y en el camino hay mucha falta de respeto y muchas cosas que la verdad que son dolorosas soportar. Entonces, la verdad que no tengo más ganas y este es mi freno. La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas. Siento que fue sin sentido. Tengo muchas cosas para hablar de trabajo. Estuve todos estos días en el canal, en Telefe trabajando. Después estuve grabando un videoclip. Tengo otro videoclip grabado que está por salir también. Entonces, la verdad que tengo un montón de cosas. Ahora me estoy yendo por Netflix a trabajar. Tengo cosas para hablar de trabajo y tengo una vida que sigue, ¿no? Elijo seguir por el mismo camino que venía”.

A lo largo de la charla, Nazarena también quiso preguntarle a Wanda por sus relaciones amorosas: “¿Y te estás dando un tiempito como para conocer a alguien, para pasarla bien, aparte de todas tus obligaciones? La verdad”. Sin embargo, más allá de los rumores que la vinculaban a un hombre, la mediática contestó: “No, la verdad que no tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón. No conocí a nadie”.

Días atrás, Wanda aseguró que vivió hechos de violencia de parte del futbolista del Galatasaray y comparó su situación con el calvario que vivió Julieta Prandi. La conductora resaltó en diálogo con Puro Show (eltrece) que su relación con Icardi tenía “muchos paralelismos” con la de la actriz y Claudio Contardi, que derivó en la condena al empresario a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. En ese punto, se cruzó con la panelista Angie Balbiani, por la lectura de los expedientes al aire. “Es muy violento lo que vos leés, no deberías alimentar las amenazas. El tiempo me va a dar la razón, esperemos porque la Justicia es lenta. A Julieta también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon. Y después terminamos todos conmovidos llorando”.

En ese momento, Pampito, uno de los conductores, hizo un alto por sus declaraciones: “Vos estás por primera vez en televisión comparando a Mauro Icardi con un violador y un violento, con una persona que le dieron 19 años de prisión por violento”, señaló en referencia a Contardi.

“Yo no soy juez y no soy abogada y no sé cuánto le pueden llegar a dar. Seguramente va a haber un juicio oral”, respondió Wanda. “¿Pero vos viviste violencia física por parte de Mauro Icardi? ¿Vos estuviste secuestrada en algún momento?“, insistió el periodista. “Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Ya que a Angie le encanta leer, que vaya a los expedientes penales y que lea. A ver si después tan cocorita va a leer cosas que me siguen maltratando públicamente”, expresó, volviendo a citar su cruce con la panelista.