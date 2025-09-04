El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres: “Te amo”

El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres (Video: Instagram)

El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres se transformó en una travesía cargada de momentos divertidos, amistad y música. A instantes del emblemático show de ABBA, los artistas aprovecharon la ocasión para disfrutar juntos tanto del espectáculo como de los paseos por la ciudad, dejando registro de su complicidad y entusiasmo en una experiencia que mezcló turismo, humor y la pasión compartida por los clásicos de la banda sueca.

La experiencia comenzó de manera distendida en el lobby del hotel, con un video en el que Ángel, entre risas, pregunta a su compañera: “¿Vos sos Lucía Galán?”. Lucía, siguiendo el tono de broma, responde primero con un “Perdón” y luego agrega, en falso inglés: “No hablo español”. Ante la consulta de Ángel sobre su profesión, la cantante afirma: “Sí, soy cantante”. La charla avanza entre guiños y humor cuando él quiere saber el destino del paseo: “¿A dónde vamos?”, a lo que Lucía anticipa: “Voy a ver ABBA” y tararea una melodía del grupo. Ángel, divertido, comenta: “Está adentro y te la sabés”, y Lucía, con picardía, remata: “Uh, me las sé todas”.

Luego de ese intercambio espontáneo, ambos se dedicaron a recorrer la ciudad y a compartir con sus seguidores imágenes en puntos icónicos como Covent Garden. Las fotos reflejan su buena sintonía, posando relajados entre la arquitectura clásica y los coloridos arreglos florales que caracterizan al tradicional barrio londinense. El paseo por la ciudad sirvió como antesala para el gran momento del viaje: la función de “ABBA Voyage”.

Ángel y Lucía en una de los ingresos de Covent Garden

La llegada al teatro se vivió con la expectativa y la energía de los grandes conciertos. De Brito y Galán documentaron el instante con fotos del distintivo bus del espectáculo y capturas de la atmósfera cargada de fanáticos listos para homenajear al legendario cuarteto sueco. La noche de música selló un capítulo especial de complicidad y alegría para ambos, mezclando turismo, cultura pop y pasión por el espectáculo en un encuentro que quedará grabado entre sus mejores recuerdos fuera de la agenda laboral.

Desde que comenzó sus vacaciones, las redes sociales del conductor se convirtieron en una exclusiva galería visual de su periplo por distintas ciudades, con especial foco en la capital británica.

En su habitual tono descontracturado, el periodista permitió a sus seguidores acompañarlo a través de fotos y postales urbanas que retratan la vida cotidiana y los paisajes emblemáticos de su recorrido. Según mostró, el viaje incluyó referencias culturales, paradas gastronómicas y momentos de ocio en espacios reconocidos de Reino Unido.“Ahora, Londres”, escribió en su perfil.

El itinerario europeo de Ángel quedó reflejado en una secuencia de imágenes que comenzó en los pasillos de un aeropuerto extranjero. La primera de las postales muestra el fuselaje naranja y blanco de un avión de easyJet, símbolo de las aerolíneas que conectan las principales ciudades del Viejo Continente.

La dupla aprovechó su tiempo en la ciudad para recorrer e ir a uno de los shows más cotizados (Foto: Instagram)

Uno de los puntos destacados fue la visita al musical Hamilton, instalado desde hace varias temporadas en el West End londinense. El afiche luminoso de la producción se volvió un testimonio del recorrido artístico de De Brito, que se sumó así a las miles de personas que cada año acuden a los grandes espectáculos teatrales del país.

Durante el paseo, también se acercó a la zona del Palacio de Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica y sitio emblemático para el turismo internacional. Las publicaciones incluyeron varias selfies en distintos puntos de la ciudad, como, por ejemplo, en una avenida comercial londinense, con tiendas y banderas nacionales al fondo. El periodista también capturó panorámicas del área identificada digitalmente como London Bridge, donde se distingue la arquitectura característica del barrio y las obras en construcción.