Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación

La separación de Mica Tinelli y Licha López sacudió al mundo del espectáculo y al deporte por igual. Luego de seis años de relación, de apostar por el amor a distancia, la dupla decidió tomar caminos separados. Hasta el momento tan solo Mica había hablado de la ruptura, sin embargo, Juan Etchegoyen, durante la transmisión de Infobae en Vivo, contó que tuvo un intercambio de mensajes con el futbolista.

El periodista mantuvo la conversación por medio de un mensaje directo de Instagram. Cuando le consultó a López sobre el impacto de la ruptura, el jugador expresó: “La verdad que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años, pero ahora estoy mejor”. Al profundizar sobre el final de la historia, Licha aclaró la naturaleza del vínculo tras la separación y destacó el respeto mutuo: “Quedó todo superbién con Mica, nos amamos y nos respetamos un montón, la distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes”.

En la actualidad, Licha se desempeña como defensor en Belgrano de Córdoba, por lo que Ecthegoyen no tardó en destacar el momento que eligieron para separarse. “Lo curioso en la separación de Licha y de Mica es lo siguiente: Licha estuvo jugando en Dubái, en México, jugó en Boca, acá en Argentina. Lo que pasa es que, claro, ellos estuvieron juntos en todas esas distancias por el fútbol y por la ocupación de empresaria de ella, y justo en el momento en que Licha regresa al país, confirma la separación. Es extraño eso, el no intentarlo cuando están los dos en el mismo país ahora y no teniendo tanta distancia“.

La conversación entre Juan Etchegoyen y Licha López por la separación

El periodista de espectáculos no dudó en preguntarle si había una posibilidad de una segunda vuelta en la relación o si se trataba de una ruptura definitiva y la respuesta del defensor no dio lugar a dudas ni especulaciones: “Para mí, es definitivo”. Cabe recordar que la pareja comenzó su relación en el año 2019, cuando el futbolista todavía estaba luciendo la camiseta de Boca. Desde ese momento apostaron por el amor, compaginando sus agendas para poder verse cuando él se mudó al exterior.

La palabra de Mica se conoció gracias a Paula Varela, quien leyó el mensaje que le envió la empresaria al aire de Intrusos (América TV). Según la captura de WhatsApp que mostró la panelista al aire, la diseñadora expresó: “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”.

Respecto al tiempo que había pasado desde esa decisión, la hija del conductor sumó otra frase: “Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos”.

En pleno programa, la panelista Paula Varela conto que le dijo Mica Tinelli sobre su ruptura amorosa (Intrusos – America)

Si bien la confirmación de la separación vino de la boca de los propios protagonistas, antes de que ellos hablaran Pepe Ochoa había instalado el tema al aire de LAM. Luego de dar la noticia y en medio de las repercusiones, Ochoa agregó: “Pregunté si la decisión de él tenía que ver con que iba a tener más protagonismo en la segunda parte del reality de Los Tinelli y me dijeron que no”.

Yanina Latorre también aportó su testimonio y reveló que había hablado con Micaela semanas atrás. “Hace poco le pregunté a ella, me dijo que habían estado en crisis pero que estaban bien”, comentó, dejando entrever que la separación no fue algo repentino, sino el desenlace de un desgaste.