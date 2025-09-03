Teleshow

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación

Al aire de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen mostró el diálogo que mantuvo con el futbolista sobre la ruptura con la influencer

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Juan Etchegoyen habló con Licha López acerca de su separación con Mica Tinelli tras seis años de relación (Video: Infobae en Vivo)

La separación de Mica Tinelli y Licha López sacudió al mundo del espectáculo y al deporte por igual. Luego de seis años de relación, de apostar por el amor a distancia, la dupla decidió tomar caminos separados. Hasta el momento tan solo Mica había hablado de la ruptura, sin embargo, Juan Etchegoyen, durante la transmisión de Infobae en Vivo, contó que tuvo un intercambio de mensajes con el futbolista.

El periodista mantuvo la conversación por medio de un mensaje directo de Instagram. Cuando le consultó a López sobre el impacto de la ruptura, el jugador expresó: “La verdad que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años, pero ahora estoy mejor”. Al profundizar sobre el final de la historia, Licha aclaró la naturaleza del vínculo tras la separación y destacó el respeto mutuo: “Quedó todo superbién con Mica, nos amamos y nos respetamos un montón, la distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes”.

En la actualidad, Licha se desempeña como defensor en Belgrano de Córdoba, por lo que Ecthegoyen no tardó en destacar el momento que eligieron para separarse. “Lo curioso en la separación de Licha y de Mica es lo siguiente: Licha estuvo jugando en Dubái, en México, jugó en Boca, acá en Argentina. Lo que pasa es que, claro, ellos estuvieron juntos en todas esas distancias por el fútbol y por la ocupación de empresaria de ella, y justo en el momento en que Licha regresa al país, confirma la separación. Es extraño eso, el no intentarlo cuando están los dos en el mismo país ahora y no teniendo tanta distancia“.

La conversación entre Juan Etchegoyen
La conversación entre Juan Etchegoyen y Licha López por la separación

El periodista de espectáculos no dudó en preguntarle si había una posibilidad de una segunda vuelta en la relación o si se trataba de una ruptura definitiva y la respuesta del defensor no dio lugar a dudas ni especulaciones: “Para mí, es definitivo”. Cabe recordar que la pareja comenzó su relación en el año 2019, cuando el futbolista todavía estaba luciendo la camiseta de Boca. Desde ese momento apostaron por el amor, compaginando sus agendas para poder verse cuando él se mudó al exterior.

La palabra de Mica se conoció gracias a Paula Varela, quien leyó el mensaje que le envió la empresaria al aire de Intrusos (América TV). Según la captura de WhatsApp que mostró la panelista al aire, la diseñadora expresó: “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”.

Respecto al tiempo que había pasado desde esa decisión, la hija del conductor sumó otra frase: “Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos”.

En pleno programa, la panelista Paula Varela conto que le dijo Mica Tinelli sobre su ruptura amorosa (Intrusos – America)

Si bien la confirmación de la separación vino de la boca de los propios protagonistas, antes de que ellos hablaran Pepe Ochoa había instalado el tema al aire de LAM. Luego de dar la noticia y en medio de las repercusiones, Ochoa agregó: “Pregunté si la decisión de él tenía que ver con que iba a tener más protagonismo en la segunda parte del reality de Los Tinelli y me dijeron que no”.

Yanina Latorre también aportó su testimonio y reveló que había hablado con Micaela semanas atrás. “Hace poco le pregunté a ella, me dijo que habían estado en crisis pero que estaban bien”, comentó, dejando entrever que la separación no fue algo repentino, sino el desenlace de un desgaste.

Temas Relacionados

Licha LópezMica TinelliLisandro LópezJuan EtchegoyenInfobae en VivoRupturaFutbolista

Últimas Noticias

Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

El exfutbolista contó cómo avanza el embarazo de su esposa, con quien está esperando el segundo hijo de la pareja

Los días de Maxi López

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

En Mujeres Argentinas, la influencer dio detalles de su transformación, recordó momentos difíciles y se refirió al bullying que vivió debido a su imagen

Mar Tarrés habló sobre su

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López celebró los 16 años de Carola Sánchez Aloe con un repaso en imágenes y momentos de su relación

El romántico saludo de cumpleaños

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

Mientras acompaña a su esposo en su carrera deportiva, la modelo continúa con su trabajo profesional: se convirtió en la embajadora local de las tendencias de moda del próximo verano

Nicole Neumann deslumbra en Palm

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

Mientras repasaba uno de sus temas más emblemáticos, el cantante destapó una historia del pasado que involucraba indirectamente a la actriz

El inesperado cruce entre Manuel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: el riesgo país roza

Mercados: el riesgo país roza los 900 puntos en medio de la tensión preelectoral

El día de furia que derivó en un brutal asesinato: la cronología del crimen de Milagros Quenaipe en Tandil

Absolvieron al capo narco Esteban Alvarado en el juicio por balaceras y extorsiones: hay tres condenados

Milei en Moreno, en vivo: últimas noticias del cierre de campaña de LLA de las elecciones Buenos Aires 2025

Dos vacunas destinadas a otras enfermedades podrían reducir el riesgo de demencia

INFOBAE AMÉRICA
El terremoto en Afganistán: una

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

El sorprendente destino de las turbinas eólicas desechadas: viviendas únicas y sostenibles

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

Polillas contra el plástico: el sorprendente poder de un insecto que intriga a los científicos

TELESHOW
Los días de Maxi López

Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”