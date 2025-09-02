La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena

Durante el programa del lunes por la noche de LAM (América TV), Pepe Ochoa contó que Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor luego de varios años soltero y se encuentra en una relación con una exmodelo llamada Jimena Heredia. Si bien, en el perfil de Instagram de ella, hay varias fotos de la pareja, faltaba la confirmación pública de este nuevo romance.

Fueron las cámaras de Intrusos (América TV) los encargados de encontrar a la dupla caminando con tranquilidad por la Avenida Corrientes. Caminando entre medio de los cientos de transeúntes, tomados de las manos, se enfrentaron a Pablo Layus y sus preguntas acerca de su vínculo amoroso.

“¿Qué haces acá?“, fue la reacción inicial del conductor al ver al cornista enviado y Lays confesó que estaba esperando a otra figura: ”Estaba esperando a Moria y vos pasas por la muerta, así de la manito”. Sin dudarlo, conociendo a la perfección la razón por la que lo estaban frenando, Pettinato confirmó su relación: ”Te presentó a mi novia, ¿qué querés que te diga?“.

Esto generó la risa de Jimena, que está acostumbrada a las cámaras por su pasado como modelo. Fiel a su estilo ácido, se despachó con un fuerte planteo: “No tiene un cho… para hacer notas que no se puede creer". A pesar de este comentario se mostraron distendidos antes la cámara y se animaron a dar algunos detalles de este flamante vínculo.

“¿Hace cuánto qué están juntos? ¿Se puede contar?“, quiso saber el cordobés, quien decidió apuntar las preguntas a Jimena: ”Unos meses". Finalmente, le dio vergüenza y Roberto tomó la voz cantante de la situación: ”Está muy contenta, muy tímida, muy contenta“.

“Estoy súper en pareja, la verdad. ¿No ven la cara de idiota que tengo? La verdad que estoy enamorado“, confesó a corazón abierto. Esta relación comenzó como arranca todo hoy en día, en las redes sociales y fue Herrera la que dio el primer paso, se deslizó en los mensajes directos del conductor y dieron inició al amor. ”Me puso ‘Hola Bombón’. Yo pensé que se había equivocado“, detalló el músico. Y siguió: “Según ella nos vimos en un club dos veces. Dice que yo por acá abajo la saludé”.

Con respecto a la primera cita, dijo: “Fuimos a un lugar a comer y nada, no llegamos al plato principal”. Esto tomó por sorpresa al cronista que consultó las razones detrás de esta decisión y la respuesta no fue la que él pensaba: “Estábamos contentos y le digo ‘¿Qué hacemos en este restaurante de mie…? Vayamos a casa a escuchar música y tomar’. Así fue“.

Si bien tan solo llevan unos meses, la relación se mueve a pasos agigantados. “Hoy estamos hablando de la convivencia, justamente. Esto va muy rápido. Esto va muy rápido. En serio. El cazador cazado. Es muy linda". A modo de broma, Pablo deslizó la idea de que podría ser el padrino del casamiento y la respuesta lo dejó más sorprendido todavía: “Podrías ser el padrino, la verdad. Te lo digo de verdad, va muy rápido esto. Va muy rápido”.

La relación comenzó hace unos meses y el primer posteo en las redes fue en el 17 de agosto

Jimena es madre de dos hijas y, durante un periodo de su vida, vivió en México. El perfil en redes no se limita a la moda ni a las cámaras. Más allá del show, destaca su recorrido profesional: es licenciada en Psicología y ha profundizado su formación en varias especialidades.

Tal como compartió la cuenta de FundaCes, Heredia “participó de un Curso Intensivo en Terapia Sistémica en 2011 y luego realizó la Certificación Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas (ICCP) en 2012. También realizó un curso en Mediación familiar en 2013 y la formación en Terapia Comunitaria Integrativa en 2014”.