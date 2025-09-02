Teleshow

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

El conductor y su pareja fueron encontrados caminando de la mano por la Avenida Corrientes

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena

Durante el programa del lunes por la noche de LAM (América TV), Pepe Ochoa contó que Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor luego de varios años soltero y se encuentra en una relación con una exmodelo llamada Jimena Heredia. Si bien, en el perfil de Instagram de ella, hay varias fotos de la pareja, faltaba la confirmación pública de este nuevo romance.

Fueron las cámaras de Intrusos (América TV) los encargados de encontrar a la dupla caminando con tranquilidad por la Avenida Corrientes. Caminando entre medio de los cientos de transeúntes, tomados de las manos, se enfrentaron a Pablo Layus y sus preguntas acerca de su vínculo amoroso.

¿Qué haces acá?“, fue la reacción inicial del conductor al ver al cornista enviado y Lays confesó que estaba esperando a otra figura: ”Estaba esperando a Moria y vos pasas por la muerta, así de la manito”. Sin dudarlo, conociendo a la perfección la razón por la que lo estaban frenando, Pettinato confirmó su relación: ”Te presentó a mi novia, ¿qué querés que te diga?“.

Esto generó la risa de Jimena, que está acostumbrada a las cámaras por su pasado como modelo. Fiel a su estilo ácido, se despachó con un fuerte planteo: “No tiene un cho… para hacer notas que no se puede creer". A pesar de este comentario se mostraron distendidos antes la cámara y se animaron a dar algunos detalles de este flamante vínculo.

“¿Hace cuánto qué están juntos? ¿Se puede contar?“, quiso saber el cordobés, quien decidió apuntar las preguntas a Jimena: ”Unos meses". Finalmente, le dio vergüenza y Roberto tomó la voz cantante de la situación: ”Está muy contenta, muy tímida, muy contenta“.

Estoy súper en pareja, la verdad. ¿No ven la cara de idiota que tengo? La verdad que estoy enamorado“, confesó a corazón abierto. Esta relación comenzó como arranca todo hoy en día, en las redes sociales y fue Herrera la que dio el primer paso, se deslizó en los mensajes directos del conductor y dieron inició al amor. ”Me puso ‘Hola Bombón’. Yo pensé que se había equivocado“, detalló el músico. Y siguió: “Según ella nos vimos en un club dos veces. Dice que yo por acá abajo la saludé”.

Con respecto a la primera cita, dijo: “Fuimos a un lugar a comer y nada, no llegamos al plato principal”. Esto tomó por sorpresa al cronista que consultó las razones detrás de esta decisión y la respuesta no fue la que él pensaba: “Estábamos contentos y le digo ‘¿Qué hacemos en este restaurante de mie…? Vayamos a casa a escuchar música y tomar’. Así fue“.

Si bien tan solo llevan unos meses, la relación se mueve a pasos agigantados. “Hoy estamos hablando de la convivencia, justamente. Esto va muy rápido. Esto va muy rápido. En serio. El cazador cazado. Es muy linda". A modo de broma, Pablo deslizó la idea de que podría ser el padrino del casamiento y la respuesta lo dejó más sorprendido todavía: “Podrías ser el padrino, la verdad. Te lo digo de verdad, va muy rápido esto. Va muy rápido”.

La relación comenzó hace unos
La relación comenzó hace unos meses y el primer posteo en las redes fue en el 17 de agosto

Jimena es madre de dos hijas y, durante un periodo de su vida, vivió en México. El perfil en redes no se limita a la moda ni a las cámaras. Más allá del show, destaca su recorrido profesional: es licenciada en Psicología y ha profundizado su formación en varias especialidades.

Tal como compartió la cuenta de FundaCes, Heredia “participó de un Curso Intensivo en Terapia Sistémica en 2011 y luego realizó la Certificación Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas (ICCP) en 2012. También realizó un curso en Mediación familiar en 2013 y la formación en Terapia Comunitaria Integrativa en 2014”.

Temas Relacionados

Roberto Pettinato

Últimas Noticias

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

En medio de un viaje familiar, la influencer y su hermana Emily se alarmaron al presenciar la situación que protagonizó Silvia

Belu Lucius contó el inesperado

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Lejos del escándalo, el delantero del Galatasaray sorprendió a sus seguidores en Instagram con unas fotos inéditas del exterior de la propiedad que marcó el inicio de una nueva etapa junto a la actriz y sus hijos

Mauro Icardi mostró por primera

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

La artista se refugia en el amor de sus hijos en plena espera de su tercer bebé, mientras comparte su vida cotidiana en su flamante hogar

Los primeros días de Juana

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió el desempeño de Bono al seguir al pie de la letra una receta de grisines caseros

Agustina Cherri mostró las habilidades

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Indiana, Allegra y Sienna vivieron una tarde a pura pasión futbolera de la mano de su papá, excompañero del entrenador en el juvenil campeón de Malasia y se codearon con las grandes figuras de la Scaloneta

El álbum de fotos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué los gatos maúllan

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cinco consejos para que dejen de hacerlo

La Corte ordenó frenar la explotación petrolera en el Parque Calilegua y fijó la reparación del daño para 2030

El alfajor argentino lidera el ranking de las mejores galletas del mundo

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

INFOBAE AMÉRICA
Francia emitió órdenes de arresto

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

TELESHOW
Belu Lucius contó el inesperado

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección