¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance

En plena emisión de LAM aseguraron que conductor inició una nueva relación amorosa. Un rato después, él compartió una imagen con la mujer en sus redes

En las últimas horas, Pepe Ochoa dio a conocer que Roberto Pettinato habría vuelto a apostar por el amor (LAM – América)

En medio de la vorágine mediática, Roberto Pettinato sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo con una noticia inesperada: estaría en pareja con Jimena Heredia, una exmodelo con la que comparte sus días desde hace un tiempo. La primicia fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América) y rápidamente se convirtió en tema de conversación, despertando revuelo y curiosidad entre colegas y fanáticos.

La historia empezó a develarse durante el programa cuando Matilda Blanco sumó detalles sobre la identidad de la nueva pareja del conductor y músico. “Ella era modelo”, dijo sobre la mujer en cuestión. A continuación, Pepe contó más sobre cómo comenzó la relación: “Hablé con ella. Me dijo que estaba feliz, que estaban recontra contentos, que se habían encontrado un día en un evento, que ella lo encaró, él aceptó ir a tomar algo, y desde ese día no se separaron más”. Así fue como el vínculo de la flamante pareja pasó de ser una charla privada a transformarse en la noticia más comentada del día entre los integrantes del ambiente.

En su rol de reemplazo de Ángel de Brito al frente del ciclo de espectáculos, Ochoa reveló más detalles acerca de Heredia: la exmodelo es también madre de dos hijas y, durante un periodo de su vida, vivió en México. Estos datos ayudaron a construir una imagen más profunda de la mujer que hoy compartiría el presente sentimental del conductor.

Una de las primeras fotos
Aunque la pareja intenta resguardar cierta discreción, los rastros de su relación no tardaron en aparecer en redes sociales. Desde las cuentas de Roberto y Jimena en Instagram, se dejaron ver juntos, compartiendo momentos cotidianos al natural, y mostrando un costado de complicidad y cariño. Así, el romance empezó a seguir su propio recorrido público, marcando un nuevo capítulo en la vida amorosa de Pettinato, que, según sus allegados, atraviesa una etapa de plenitud junto a su pareja.

La confirmación de la relación no se hizo esperar. A las pocas horas de que el romance se hiciera público, Pettinato subió a su Instagram la primera foto junto a Jimena, mostrando una sonrisa genuina y dejando un mensaje significativo. “Toma el tren hacia el sur. Usa la boina roja”, escribieron en la publicación conjunta, en claro homenaje al tema de Luis Alberto Spinetta de la época de Almendra.

La publicación, además, fue acompañada por un mensaje del conductor que apunta a despejar los rumores: “Celebración todos los días ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah, es real”. Un gesto simple, emotivo y directo que conecta con la primera publicación de la mujer. Fechada el 17 de agosto, se trata de un posteo en su Instagram, de una foto junto al saxofonista y una palabra tan corta como contundente. “Ti”

Jimena repostó la foto que
El primer posteo público de
El perfil de Heredia no se limita a la moda ni a las cámaras. Más allá del show, destaca su recorrido profesional: es licenciada en Psicología y ha profundizado su formación en varias especialidades. Tal como compartió la cuenta de FundaCes, Heredia “participó de un Curso Intensivo en Terapia Sistémica en 2011 y luego realicé la Certificación Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas (ICCP) en 2012. También realizó un curso en Mediación familiar en 2013 y la formación en Terapia Comunitaria Integrativa en 2014”. Esta faceta suma profundidad a su figura pública y muestra el costado profesional y dedicado que mantiene por fuera del espectáculo.

Mientras tanto, desde la conducción de LAM, Ochoa sigue brindando detalles y confirmando la buena sintonía que atraviesa la pareja. Tanto Pettinato como Heredia, lejos de cualquier escándalo o exposición innecesaria, eligen mostrarse relajados, compartiendo sus días con naturalidad y cada vez más cerca de sus seguidores.

Algunos trabajos de Heredia en
La exmodelo vivió en México
La historia de amor entre el conductor y la exmodelo suma capítulos entre las redes sociales, los programas de televisión y los guiños musicales que comparten. Con imágenes sonrientes, declaraciones sinceras y un bajo perfil, ambos se consolidan como una de las parejas más comentadas del momento en el mundo del espectáculo argentino.

