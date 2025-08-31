Teleshow

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

En pleno streaming, la mediática opinó sobre la carrera y la vida amorosa de la empresaria, desatando el debate entre sus seguidores

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En plena emisión, Charlotte Caniggia apuntó contra Wanda Nara al señalar que no trabajó nunca en su vida (Qué tupé – El Trece)

En el mundo de la farándula nacional, pocos nombres despiertan tanta polémica y expectativa como Charlotte Caniggia. Siempre frontal y sin filtro, la hermana de Alex Caniggia se mantiene en la mira por sus dichos y gestos, sumando capítulos a su historia mediática semana tras semana. Tras un comentario agudo sobre Wanda Nara que sacudió las redes, Charlotte volvió a estar en boca de todos durante una transmisión de Qué tupé, el ciclo de streaming que conduce junto a Enzo Aguilar.

Esta vez, todo comenzó de forma aparentemente inocente bajo la consigna del programa: adivinar qué famosa había pronunciado la frase “Nunca hay que dejar nada por un hombre”. Con el juego en marcha, la mediática optó por Carmen Barbieri y su compañero eligió a Moria Casán. La realidad, sin embargo, sorprendió a ambos: la autora de la frase no era ni Carmen ni Moria, sino la mismísima Wanda.

Lejos de conceder el error, Charlotte lanzó un comentario que no tardó en viralizarse. Bueno, dejó todo esa mujer. Dejó todo por dos hombres. Toda su juventud se la dejó a dos hombres”, disparó al aire, subrayando su postura frente a las elecciones personales de la empresaria. Con el tono irónico que la caracteriza, la presentadora no se detuvo ahí: “Prácticamente ahora está trabajando. No laburó nunca, Wanda, ¡dejó todo!”.

La mediática volvió a apuntar
La mediática volvió a apuntar contra Wanda Nara en medio de su streaming (Instagram)

A su lado, Enzo sumó leña al fuego e introdujo a otra figura histórica del espectáculo argentino: “Susana Giménez te puede decir eso porque trabajó toda su vida en su carrera, ¡pero que Wanda lo diga me da bronca!”. El ida y vuelta entre ambos aportó aún más condimento a una emisión que en pocos minutos desplazó el objetivo lúdico y se instaló en plena polémica mediática.

La repercusión en la audiencia fue inmediata. La sección de comentarios de Qué tupé explotó con cientos de mensajes. Algunos usuarios celebraron la sinceridad de Caniggia: “Char dijo la posta”; “Te amamos”; “Tiene razón. Wanda tiene todo gracias a Maxi López y Mauro Icardi. Pero también llegaron los inevitables cuestionamientos, que incluso la pusieron frente al espejo de su propio pasado familiar: “Por lo menos no quedó cómo tu mamá”; “La que no laburó nunca fue tu mamá”; “Wanda dijo esa frase precisamente por su propia experiencia”. El equilibrio de voces volvió a plasmar la intensidad con la que las audiencias participan en el fenómeno digital y de streaming.

Esta no es la primera vez que la mediática apunta contra Nara. Durante una emisión anterior de Qué tupé, Charlotte ya había expresado su parecer sobre el universo de las divas argentinas y por qué, bajo sus parámetros, Wanda no entra siquiera en esa categoría. Todo ocurrió en medio de una dinámica lúdica, con la dupla de conductores mostrando fotos en mano. Apenas bastó que saliera el tema para que la hija de Mariana Nannis subiera la apuesta: “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”.

En pleno programa, Charlotte Caniggia explicó los motivos por los que no considera a Wanda Nara como una diva del espectáculo argentino (Qué tupé – El Trece)

Con la mesa servida, Aguilar echó más leña al fuego: le preguntó a su compañera por qué Wanda estaba fuera del selecto grupo. Sin vueltas, Charlotte sentenció: “Hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”.

El eco fue instantáneo. La sección de mensajes del programa y las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de apoyo y otros en abierto desacuerdo: “Bien dicho, Charlotte”; “Esas son estrellas, no divas”; “¿Cómo vas a dejar afuera a Wanda?”; “Así es Charlotte, ahora son mediáticas”.

Provocadora, filosa, siempre vigente, Caniggia demuestra en cada paso que ni en el universo del streaming ni en el de la televisión tradicional le teme a opinar sin restricciones ni a desafiar modas, etiquetas o nombres propios del espectáculo argentino.

