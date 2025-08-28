Teleshow

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

La influencer se refirió a la empresaria al compararla con figuras históricas del espectáculo y causó revuelo en redes

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En pleno programa, Charlotte Caniggia explicó los motivos por los que no considera a Wanda Nara como una diva del espectáculo argentino (Qué tupé – El Trece)

En el universo del espectáculo argentino, pocas figuras logran cosechar tanta atención como Charlotte Caniggia. Provocadora e inconfundible, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis vuelve a ubicarse en el centro de la escena. Esta vez, lo consiguió frente a las cámaras de Qué tupé, el ciclo que conduce por El Trece, con una definición que agitó la opinión pública sobre Wanda Nara.

Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado”, sentenció la influencer, generando eco inmediato entre sus seguidores y en las redes sociales.

La emisión comenzó con la jovialidad habitual, pero bastó un juego de fotografías en mano para que Charlotte desatara controversia. “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”, argumentó, reafirmando su visión tradicional del término. A su lado, el co-conductor Enzo Aguilar no tardó en lanzar la pregunta que todos aguardaban: ¿por qué dejarías afuera a Wanda Nara del selecto grupo? La respuesta de Charlotte no tardó en viralizarse: “Hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”.

Charlotte marcó una diferencia entre
Charlotte marcó una diferencia entre las vidas del pasado y las actuales (Captura de video de Luzu)

El comentario encendió la sección de mensajes de su programa y las redes sociales. Cientos de usuarios opinaron, con frases que iban desde el respaldo hasta la crítica: “Bien dicho, Charlotte”; “Esas son estrellas, no divas”; “¿Cómo vas a dejar afuera a Wanda?”; “Así es Charlotte, ahora son mediáticas”.

El presente de la modelo se encuentra atravesado por el reciente acercamiento con su hermano Alex. Durante mucho tiempo, los escándalos familiares ocuparon los titulares y los corazones de los fans. En repetidas ocasiones, la influencer ha manifestado que prefiere mantenerse alejada de los conflictos. Sin embargo, esta nueva declaración contra la empresaria Nara generó revuelo y puso su nombre otra vez entre los temas principales de conversación en el ambiente mediático.

No puede omitirse que, poco antes de esta reconciliación silenciosa con Alex, Charlotte habló de sus heridas familiares en el programa Por el Mundo (Telefe), donde viajó con Marley hasta China. Entre paseos, se permitió un momento de sinceridad brutal. “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”, confesó, cansada de la dinámica tóxica que, durante años, envolvió a los Caniggia-Nannis.

La grieta familiar terminó de abrirse cuando Charlotte rompió el silencio sobre las disputas que rodearon a su madre. El punto de quiebre, según relató, fue el ataque público de Melody Luz a Nannis. “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí. Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”, remarcó la joven, recalcando la intensidad de las disputas familiares.

Charlotte Caniggia explicó cómo comenzó la tensa pelea con su hermano Alex y dio detalles al respecto (Por el Mundo - Telefe)

Ese episodio marcó un antes y un después en su vínculo con su hermano. “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, reveló sobre el distanciamiento con el mellizo. La tensión aumentó cuando Alex también cortó la relación con la madre. “No, él no habla con mi mamá. Se pelearon hace un montón”, confirmó Charlotte, al tiempo que detalló el nuevo alineamiento de su hermano: “Él ahora está en el lado de Claudio”.

Consultada sobre su propio vínculo con el exfutbolista, la figura de MasterChef Celebrity y El hotel de los famosos fue contundente: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él”. Más allá de las diferencias, Charlotte no cierra la puerta a un futuro encuentro: ante la consulta sobre una posible charla con su padre, no dudó en mostrar predisposición: “Sí, yo no tengo problema”, expresó, dando muestras de madurez y un deseo persistente de reconciliación familiar.

Su presente, entre cámaras, definiciones polémicas y la constante atención pública, la encuentra fiel a su estilo: dueña de sus palabras, infalible para generar títulos y, sobre todo, consciente del lugar que ocupa en un mundo donde las familias y las divas tienen mil caras y resucitan en cada nueva discusión.

