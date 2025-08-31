Teleshow

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray

Los hinchas lograron captar la celebración de la actriz en el estadio luego del tanto del delantero

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtió un gol en el triunfo del Galatasaray (Video: Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi se muestran más enamorados que nunca en las redes sociales, instalados en su nueva casa en Turquía, lejos de la sombra de Wanda Nara, y reunidos con los tres hijos de la actriz, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Luego de más de seis meses alejado de las canchas por una lesión de rodilla, Icardi recuperó la racha de victorias con la camiseta del Galatasaray y Suárez está allí para acompañarlo.

Junto a los tres pequeños, la China estuvo presente en la tribuna del estadio para el enfrentamiento ante Rizespor por la superliga de Turquía. El equipo de Estambul se consagró victorioso y en el último minuto Mauro logró convertir el gol que llevó el marcado al 3-1, las cámaras de los espectadores no tardaron en encontrar a la actriz de Casi Ángeles instalada en un sector VIP del estadio y lograron captar el festejo.

Abrazada a su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré, saltaron de felicidad por la conversión del delantero en los últimos minutos, se sumaron a los cánticos de los hinchas presentes y finalmente Amancio, el menor de los pequeños, se sumó a las festividades. Magnolia festejó con los amigos de la actriz de El Hilo Rojo que viajaron con la pareja, la pequeña agitó el peluche de un león. A los minutos de que haya finalizado el encuentro, llegó el posteo en las redes sociales de la cantante.

Eugenia junto a sus tres
Eugenia junto a sus tres hijos antes de que comience el partido (Foto: Instagram)
Amancio lució la camiseta de
Amancio lució la camiseta de Icardi para el encuentro

Las imágenes capturan distintos momentos de la experiencia familiar en el estadio. En la primera fotografía, la actriz se encuentra junto a sus dos hijas en una de las plateas, rodeadas por el colorido espectáculo de un partido a tribuna llena. El campo de juego se aprecia de fondo, encuadrado por la marea de banderas rojas y blancas, mientras una de las niñas sostiene una bufanda o pañuelo característico del club. La atención está puesta en el intercambio entre madre e hijas, en un ambiente de entusiasmo y emoción propio de la previa o transcurso de un clásico.

La segunda foto es un primer plano de La China Suárez, destacando su look con un maquillaje impecable y el pelo recogido. La camiseta blanca y roja del Galatasaray, con el escudo y los símbolos nacionales en primer plano, refuerza la idea de integración y apoyo al club turco. El fondo desenfocado revela el contexto vip de la platea.

La tercera imagen muestra un momento de distensión, con La China y una de sus hijas sentadas, compartiendo una bebida y posando para la cámara. La actriz hace un gesto divertido de labios fruncidos, mientras la niña sonríe amplia y natural, transmitiendo complicidad y cercanía entre ambas. La escenografía del estadio sigue presente al fondo, marcando el clima familiar y festivo que caracteriza toda la secuencia.

Suárez eligió un maquillaje en
Suárez eligió un maquillaje en tonalidades marrones que resaltó el color de sus ojos y un gloss
El aliento de Amancio antes
El aliento de Amancio antes después del partido (Foto: Instagram)

En una de las postales se puede ver a Amancio viviendo su propio momento protagónico dentro del estadio del Galatasaray. De espaldas a la cámara y vestido con la camiseta a rayas rojas y amarillas del club turco, el niño agita con energía una bandera que lleva los colores y el símbolo nacional de Turquía.

Cabe recordar que hace tan solo unos días que se reencontró con los pequeños, ya que tiene un régimen de visitas compartido. En el caso de Rufina, la pequeña eligió instalarse con su mamá y su novio en Estambul para vivir una experiencia diferente en un colegio, el mismo al que iban las hijas de Icardi y Wanda. Por el otro lado, los dos niños que nacieron de la relación con Vicuña tiene que viajar cada 15 días, puesto que el chileno no aceptó que se muden de manera definitiva al extranjero, lo que dio inicio a una batalla legal y por cada viaje tienen que firmar un nuevo permiso de viaje.

China SuárezLa China SuárezMauro IcardiGalatasary

