Teleshow

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

La célebre conductora reconoció que sus comentarios “estuvieron fuera de lugar” al aire de Desayuno Americano

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Mirtha Legrand se arrepintió de llamarlo cornudo a Nico Vázquez al aire de su programa (Video: Desayuno Americano, América)

El ambiente del espectáculo argentino vivió una jornada de fuerte repercusión emocional, esta vez protagonizada por Mirtha Legrand y Nicolás Vázquez. La legendaria conductora volvió a estar en el centro de la escena, pero no por sus tradicionales almuerzos televisivos ni por las críticas afiladas que la caracterizan, sino por un acto de autocrítica pública.Estoy muy arrepentida, reconoció Legrand tras calificar días atrás a Vázquez de “cornudo” a raíz de la confesión de infidelidad de Gimena Accardi, ex esposa del actor.

El miércoles a la noche, la diva fue interceptada por las cámaras de Desayuno Americano (América) cuando salía de su automóvil en compañía de su amigo Héctor Vidal Rivas. Cuando fue consultada por el cronista acerca de sus dichos, ella misma reconoció su error. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona”, reiteró la conductora ante las cámaras. Aclaró también que nadie la retó, sino que fue ella misma quien tomó conciencia del daño que sus palabras podían haber causado en la vida personal de Vázquez. La escena resultó inesperada y generó una ovación por parte del público presente, que siempre la acompaña en sus salidas nocturnas.

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi por confesar su infidelidad (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

El capítulo que derivó en el arrepentimiento de Mirtha se había iniciado días antes en su tradicional programa televisivo. Durante su mesa del sábado 23 de agosto en La Noche de Mirtha, la conductora abordó la reciente separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. En ese intercambio sostuvo: “Lo dejó como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero, bueno, existe, es así”. En la conversación participó Karina Iavícoli, quien argumentó sobre el derecho de la actriz a hablar públicamente y asumir su responsabilidad. Legrand, lejos de matizar su posición, fue contundente: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta. Pero cómo habló ella, largo, a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”.

La frase generó impacto inmediato tanto en las redes sociales como en los principales programas del espectáculo local. El término empleado detonó una ola de opiniones cruzadas, en especial por tratarse de uno de los actores más queridos de la escena nacional, quien hasta ese momento se había mantenido en absoluto bajo perfil respecto del proceso de divorcio. Ante la dimensión mediática del asunto, Legrand optó por retractarse y pidió disculpas públicas, primero en televisión y luego en persona a través de un gesto inusual para su larga carrera en los medios.

Gimena Accardi habló sobre su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada" (Video: Olga)

La historia de la ruptura entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se remonta al inicio de julio, cuando ambos comunicaron el final de una relación de 18 años, casi nueve de matrimonio y una inusual sociedad tanto en el plano profesional como en el personal. La actriz asumió públicamente haber sido infiel: “Me mandé una cagada en estos 18 años”, explicó Accardi en una entrevista donde reconoció su responsabilidad y detalló cómo ambos ya transitaban una crisis desde hacía un año. Según la artista, su marido supo perdonarla. “Yo te sigo amando, esto a vos no te define”, declaró Vázquez tras conocer los hechos. El divorcio, que se efectivizó en agosto, fue presentado como consecuencia de la acumulación de tensiones, con ambas partes acordando mantener la privacidad y el respeto pese al clima mediático que rodeó la separación.

En este contexto, la emoción del actor al recibir las disculpas de Mirtha Legrand cerró un ciclo de malentendidos y expuso una vez más la fragilidad que enfrentan las figuras públicas cuando lo privado y lo mediático se entrelazan con la intensidad del prime time argentino.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandNico VázquezCornudoGimena AccardiLa Noche de MirthaEl TreceInfidelidadDivorcio

