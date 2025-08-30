Benjamín Vicuña habló a fondo del conflicto con la China Suárez: “Es lamentable lo que está pasando”

Benjamín Vicuña habló del conflicto con la China Suárez (Video: América TV)

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña dio un giro inesperado luego de que la actriz hiciera un duro posteo en contra del papá de sus dos hijos más pequeños, en el que lo acusaba de mal padre y de tener un problema de adicciones. Esto desencadenó en una batalla por los viajes de los niños que tienen en común y que se cortara todo tipo de comunicación entre ellos dos, quedando en manos de sus abogados.

Vicuña decidió dar una entrevista para Velvet, una revista chilena, y en LAM (América TV) mostraron algunos de los fragmentos de los dichos del chileno. “Es lamentable lo que está pasando. Con ella estando separados tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto. Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa… pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños“, fue una de las declaraciones que dio el actor al medio de su país.

En el posteo que subió Suárez, que luego de varias semanas lo borró, lo definió de manera irónica como “el papá del año” y sobre esto Benjamín dijo: “Quiero ser el papá que mis hijos necesitan. Un papá con días buenos y malos, con errores, real y cercano”. Y siguieron leyendo: “Cuando le preguntan sobre qué fue lo que más le dolió de esta situación que ha vivido en los últimos meses, Vicuña manifiesta que se insinuaron cosas que no son ciertas y que se cuestionó su rol de padre sin conocerlo tanto”.

“Sobre el contexto de que la China Suárez lo señaló como ‘el papá del año’ en tono irónico, dijo: ‘Yo sé quién soy y mis hijos saben quién soy. Esto fue solo alimento para las redes sociales. De ahí vino y ahí muere’”, se podía leer en la última placa que pasaron en el programa.

Benjamín Vicuña habló luego de la llegada de sus hijos (Video: América TV)

Semanas atrás, estuvo presente junto a Anita Espasandín en la avante premier de Homo Argentum y habló del reencuentro con sus hijos y la situación legal con su ex. Consultado sobre el momento que compartió con sus pequeños, Vicuña confirmó: “Hermoso, qué te puedo decir. Muy lindo, está todo bien”, señalando que logró disfrutar tiempo de calidad y que la situación familiar se encuentra en calma.

En el plano sentimental, el intérprete reconoció el apoyo fundamental de su pareja y ponderó el momento que atraviesan. “Estamos muy bien juntos y es un apoyo. Fueron momentos especiales, que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir, pero no hay nada más que decir”, resaltó, manteniendo cierta reserva sobre los detalles de su vida afectiva, pero sin ocultar la buena sintonía.

Ante las preguntas sobre la interacción pública con la madre de sus hijos, Vicuña fue tajante: “Nunca jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”. Y aunque reconoció etapas de distancia y momentos de armonía tras la separación, también tomó responsabilidad por el quiebre: “Fuimos encontrando una manera de relacionarnos muy armónica, muy flexible, de entendimiento. Es una pena, se rompió. Somos todos responsables, soy responsable, pero vamos a encontrar una manera de que todo funcione para el bien de los chicos”.

Sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en torno a dichos posteos recientes, prefirió no extenderse: “No voy a hablar. Menos en un estreno, porque la verdad que es un papelón. Me están mirando como un bicho raro mis colegas”.

El ciclo de Intrusos debatió, además, la exposición mediática surgida a raíz de los dichos de la expareja de Vicuña y el modo en que las redes sociales y el universo digital amplificaron el conflicto. El panel analizó la reacción del actor frente a los posteos y cómo eligió priorizar la resolución interna de los desencuentros: “Lo importante se resuelve puertas adentro, en este caso con mis hijos y el resto, nada. Eso esas son cosas de redes sociales”, insistió, marcando distancia respecto de polémicas públicas.