Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

La pareja pasó por la alfombra roja de la película y sus muestras de afecto se robaron todas las miradas (RS Fotos)

Hace varios meses, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín se consolidaron como una de las parejas más firmes y queridas en el ambiente del espectáculo. A pesar de los insistentes rumores de crisis, las polémicas en la vida personal del actor chileno y los embates públicos que suele enfrentar su familia, la dupla supo atravesar cada tempestad sin mirar atrás, y se muestra más fuerte que nunca en cada una de sus apariciones. Durante uno de los eventos recientes más esperados de la temporada, la pareja volvió a confirmar su presente y demostró cercanía ante la mirada atenta de los asistentes y las cámaras.

El lunes por la noche fue el turno de la Avant Premiere de Homo Argentum, la nueva película que protagoniza Guillermo Francella. Sobre la alfombra roja, Benjamín y Anita hicieron su entrada con looks que fusionaron elegancia y vanguardia. La arquitecta optó por un conjunto blanco total, con una impronta que balanceó lo clásico y lo provocador: una falda midi entallada, crop top con aberturas geométricas y una chaqueta a juego se combinaron para dejar a la vista un detalle osado en el conjunto. Las botas negras al ras del suelo fueron el toque final, sumando una actitud decidida de pasarela a su porte.

Por su parte, el actor chileno se inclinó por una imagen descontracturada y pulida. Eligió una camisa blanca y negra de estampado gráfico, pantalón sastrero y un abrigo negro, sumando un sombrero tipo bowler que aportó una nota de bohemia elegante a su estilismo. Juntos, se destacaron por marcar tendencia con naturalidad y sin buscar llamar la atención con exageraciones.

Entre miradas cómplices y abrazos, la pareja disfrutó de su noche a solas

Las cámaras, sin embargo, no se limitaron a captar la postal tradicional de la alfombra roja. Luego del evento, los fotógrafos obtuvieron imágenes espontáneas que rápidamente generaron repercusión. Vicuña y Espasandín fueron fotografiados mientras descendían juntos por una escalera mecánica, ofreciendo una secuencia espontánea que expuso la intimidad del vínculo: se los vio tomados del brazo, con gestos cargados de ternura y complicidad. Él la rodeaba suavemente con el brazo, ella respondía con tomándolo por la cintura y luego en un gesto romántico apoyó su cabeza en el hombro del actor. Las sonrisas surgieron de manera natural, las miradas se encontraron de cerca y el instante culminó con un beso que selló el momento y despejó cualquier tipo de duda sobre el presente de la pareja.

El lenguaje corporal se hizo protagonista de una de las escenas más genuinas de la noche. Sonrisas cómplices, miradas cercanas y ese gesto final: el beso justo antes de llegar al siguiente nivel sellaron un momento que, aunque fugaz, quedó inmortalizado por las cámaras. La autenticidad y conexión de la pareja lograron destacarse frente a la multitud, sin poses forzadas. En especial, llamó la atención de quienes siguen de cerca la vida sentimental del actor por tratarse de la primera vez, tras varios rumores de crisis, que se mostraban así de próximos luego de un viaje romántico compartido en Villa La Angostura junto a Magnolia y Amancio, los hijos menores de Vicuña.

El tierno gesto de Vicuña mientras bajaban por las escaleras mecánicas del cine

El tema de la presunta crisis cobró fuerza durante los días previos, cuando en Intrusos (América TV) se habló de dificultades que la pareja habría atravesado. La periodista Paula Varela puso sobre la mesa los motivos: “El tema es que el posteo de la China Suárez, aquel que tituló ‘el padre del año’, ese posteo retumbó en la relación”.

“Cuando lo lee Anita le pide explicaciones a Benjamín y Benjamín se tuvo que sentar con ella para explicarlo, para dar cuentas de todo esto”, desarrolló la panelista. Allí, se abordó por primera vez el tema de las adicciones, un aspecto desconocido para Espasandín, quien nunca había presenciado situaciones similares desde que está junto al actor.

“Ahí se detuvieron, eso fue importante. Ella tiene hijos con su exmarido y comparten. Tuvo que dar explicaciones por primera vez, le tuvo que explicar que tenía que ver con las adicciones, le dijo la verdad, le contó que en este momento él está bien”, relató Varela en televisión. El panelista Rodrigo Lussich recordó que su colega Adrián Pallares había mencionado una supuesta adicción sexual, pero la periodista lo desmintió rápidamente: “Es otro tipo de adicción la que le contó Benjamín a ella y le contó cómo pudo salir o no salir, cómo es la pelea diaria o no. Le dio muchos detalles y fue un gran tema en la pareja”.

Sin soltarse en ningún momento, el actor y su novia se alejaron de los flashes de las cámaras (RS Fotos)

Con este diálogo sincero entre ambos, Vicuña y Espasandín lograron atravesar un momento complejo y, luego del cimbronazo inicial, volvieron a aparecer juntos ante la prensa dejando en claro que la confianza y el acompañamiento son el núcleo de su relación actual.

Crédito: RS Fotos.