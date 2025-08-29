El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Después de meses de preparativos, y hasta de entrenamiento, Dillom sorprendió a sus fans al anunciar la reprogramación de su show en el estadio Vélez Sarsfield. A través de sus redes sociales, el cantante mostró su desilusión y tristeza al verse obligado a posponer su recital el 11 de septiembre.

“Lamentablemente vengo con una mala noticia”, comenzó diciendo el joven con un mensaje de letras blancas con un fondo negro. Acto seguido, el intérprete de “Cirugía” compartió un extenso comunicado explicando los motivos: “Debido a cambios en la programación deportiva del estadio y por disposiciones ajenas a la producción y al equipo de Dillom, informamos que el show en el Estadio Vélez Sarsfield del día 11 de septiembre será reprogramado”.

“Las entradas adquiridas para el show del 11 de septiembre seguirán siendo válidas para la nueva fecha, que será anunciada próximamente. Sabemos las ganas que tenían de compartir esta noche, nosotros también estamos muy entusiasmados con el show que tenemos preparado. La fecha cambia, pero las ganas de vivirlo con ustedes siguen intactas. Gracias de corazón por el aguante”, finalizaba el flyer.

El documento que compartió Dillom contando la triste noticia (Instagram)

No contento con esto, Dillom sintió necesario expresarse de cara a sus millones de seguidores. “Explicando un poco situación Vélez”, había escrito el joven junto a un video en el que destacaba: “¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Vengo con una mala noticia. Hago este video para explicar un poco la situación de lo que pasó. Como es de costumbre, el fútbol sigue sin darme ninguna alegría y continúa sin hacerlo. El show en Vélez lamentablemente se va a reprogramar”.

Luego, el artista continuó expresando su desilusión y tristeza: “Es una noticia que es una ver...tanto para nosotros, para mí, para todo el equipo que nos veníamos preparando de diez y teníamos una manija increíble de hacerlo. Pero bueno, sé que por sobre todas las cosas también lo es para toda la gente que sacó una entrada y que sacó pasaje para venir desde otros lados, que sacó hospedajes, millones de cosas. La verdad, lo siento un montón. Esto no es algo que elegimos nosotros, es una bajada del club por cuestiones futbolísticas, así que no tenemos nada para hacer”.

Dillom anunció la reprogramación de su show y explicó los motivos: "Todavía no nos dieron una fecha" (Instagram)

Por último, Dillom expresó sus ganas por enmendar la situación: “Me encantaría tener algo que hacer para enmendarlo. Buscaré la vuelta de si en algún momento puedo hacerlo, pero hoy por hoy no tenemos otra opción que reprogramar el show. Las cosas pasan, en estos siguientes meses de lo que queda el año, veremos cuándo nos dan una fecha. Todavía no nos dieron una fecha, así que apenas sepamos la fecha la comunicaremos. Pero bueno, la manija sigue intacta. Vamos a estar ahí celebrando el cierre de este disco que tantas alegrías nos ha dado y... Por sobre todo, les quería agradecer a todos el apoyo de siempre y la comprensión y estar siempre ahí. Lamento mucho, nuevamente, todos los inconvenientes que esto genera, espero que de alguna forma se resuelva y podamos estar todos juntos teniendo esta celebración de una vez por todas. Les mando un abrazo y mil disculpas a todos”.

Para cerrar el tema, el joven escribió unas sentidas palabras, solidarizándose con sus fans por la situación que deberán enfrentar de cara a la reprogramación: “Sé el sacrificio que implica hoy en día comprar una entrada, o incluso sacar un pasaje y un hospedaje para venir a ver un show, es lo que más me parte el alma de toda esta situación. Les mando un abrazo grande y les voy a estar por siempre agradecido por el amor y el apoyo. Ojalá hubiera algo que pueda hacer al respecto”.