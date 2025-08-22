Teleshow

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

La estrella del pop argentino y el cantante compartieron un divertido momento de entrenamiento a través de sus redes sociales

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo se prepara para su más grande show

A menos de un mes del show más importante de su carrera, Dillom ultima detalles para lo que será una noche histórica en el estadio Vélez Sarsfield. Fiel a su humor y su estilo irónico, este jueves, el joven también compartió cómo se prepara físicamente para lo que será un recital demandante. Así, con la ayuda de Lali Espósito, el intérprete de “Cirugía” se grabó entrenando.

“Lali entrenándome en mi rumbo a Vélez”, escribió el joven de 24 años junto al video. El artista, que lucía una camiseta de la banda Oasis y un short negro, estaba acostada en el piso haciendo abdominales. A sus pies, la intérprete de “Disciplina” le pisaba la punta de los dedos y lo motivaba con leves cachetadas cada vez que él terminaba una flexión.

¿Sos una buena popstar o no? Dale”, le decía Espósito, quien también lucía un look negro con calzas deportivas, una gorra y una remera que decía: “Si no me da gracia, ya no me río”. A su espalda podía verse un pequeño ring de boxeo amarillo y negro con protectores, guantes y demás elementos de entrenamiento de cara al show del 11 de septiembre. Motivado ante la arenga de su compañera, Dillom respondía: “Soy una popstar”.

Con mucha ironía, Dillom contó cómo se prepara para su show en Vélez el 11 de septiembre

Tras el lanzamiento de Post Mortem y Por cesárea, el cantante logró agotar dos Luna Park, dos Movistar Arena y tuvo éxito al trasladar su propuesta a Europa y el resto de Latinoamérica. Ese esfuerzo le trajo recompensas ya que su último disco obtuvo una nominación a los Latin Grammys y fue galardonado con cinco estatuillas en los Premios Gardel.

En línea con su humor, a finales de julio, Dillom había contado cómo se preparaba para su show en Vélez con un video cargado de ironía. En su cuenta de Instagram, el cantante publicó un video donde con absoluta sinceridad relató cómo afronta la previa: “Como primera medida, chupar un poco menos. Estoy tratando de hacer dieta, comer un poco más sano. Eh... Fuera de joda, no es un chiste. Quiero estar, no te digo flaco, pero quiero estar bien físicamente como para poder dar mi cien por ciento”.

El ganador del Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock Alternativo por su disco “Por Cesárea” mostró también un costado pretendidamente responsable al afirmar que el gran desafío de Vélez lo empuja a mantenerse “bien de la cabeza, estar tranquilo” y que dedica toda su energía a los detalles del show: “Estamos detrás de cada detalle, de cada decisión, que para mí es muy importante. Y de esa forma me estoy preparando”.

Dillom mostró su entrenamiento para
Dillom mostró su entrenamiento para su show en Vélez junto a Lali Espósito

Sin embargo, estas palabras no coincidían con lo que el joven mostraba en el clip. El video que publicó mezcló imágenes que parecían desmentir cada palabra: bebiendo cerveza en innumerables situaciones, de fiesta, cantando a los gritos un tema de Oasis o revolcándose por el escenario. El contraste entre sus declaraciones y las imágenes fue su manera de iniciar la cuenta regresiva hacia uno de los conciertos más importantes de su carrera. Así, la previa en Instagram resultó un retrato sincero y divertido.

Por supuesto, dentro del video que publicó no podía faltar lo que sucedió durante el concierto que AC/DC, una de sus bandas favoritas, dio en Madrid. El episodio ocurrió cuando, en pleno show y en medio de la euforia, comenzó a agitar su remera negra por encima de la cabeza; sin darse cuenta, golpeó a algunos asistentes y desató el enojo de un hombre del público. El cruce no tardó en escalar de tono: “¡¿Qué te pasa?! ¡Te rompo todo! ¡Te rompo toda la cabeza!”, respondió el artista tras ser increpado. La rápida intervención de sus amigos evitó que el asunto llegara a mayores. Minutos después, ya más tranquilo, Dillom se acercó otra vez al lugar pero esta vez cambió la furia por el humor, con gestos y bailes burlones a espaldas del otro hombre, que optó por la indiferencia.

