Cochito López habló entre risas del supuesto encuentro amoroso con Pampita

Cochito López habló de la cita que tuvo con Pampita mientras estaba separada (Video: El Trece)

El rumor sobre un presunto encuentro entre Pampita y Juan Manuel Cochito López cobró fuerza durante el mes en que la modelo se mantuvo separada de Martín Pepa. Esta versión, impulsada por Matías Vázquez al aire de Puro Show (El Trece) y luego reforzada por Pochi, una de las panelistas, situó a Carolina en el centro de la escena al afirmar que la modelo y el piloto de automovilismo se habrían visto la noche del sábado 9 de agosto en el country Mayling de Pilar, donde reside el conductor.

En el momento que esto salió a la luz la modelo se encargó de negarlo de manera categórica y ahora fue el turno del piloto de automovilismo, que eligió sumarse a las declaraciones de la conductora de Los 8 escalones, pero dejó la puerta abierta para la especulación.

Ante las cámaras de Puro Show (El Trece), el piloto dijo: “Ella ya lo contó todo. ¿Por qué van a desconfiar de la palabra de ella? Si lo desmintió, hay que creerle. Digo lo mismo que dice ella, no voy a ponerme a decir algo diferente”. El notero quiso saber si López tenía vínculos personales con personas oriundas de La Pampa y respondió: “Tengo un montón de amigos”.

Cuando le consultaron directamente por Carolina, si alguna vez se habían visto en persona, contó y dejó en claro que no hubo nada entre ellos dos: “Sí, la conozco cara a cara. Tenemos amigos en común. Solo eso“.

La frase “no me voy a poner a decir algo diferente” en el piso del programa generó diversas opiniones y especulaciones acerca de lo que realmente sucedió entre ellos. Fue Vázquez, nuevamente, el que llevó la voz cantante de lo que habría pasado puertas adentro: “Él quiso seguir el vínculo y Pampita lo descartó, dicen que él enojado empezó a contarlo”.

Pampita: "A esta altura de la vida no perdono más infidelidades"

Luego de volver a apostar por su relación con el polista, la conductora participó de un evento en donde fue contundente al abordar su postura sobre las relaciones de pareja, en una entrevista con Puro show (Eltrece). Ahí habló de la infidelidad, en medio del polémico divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, y de los famosos a los que fue vinculada en su tiempo de soltería, antes de regresar con el empresario.

“Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, afirmó la conductora de Los 8 escalones (Eltrece) sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, los rumores que la vincularon con otros hombres y su perspectiva sobre el futuro familiar.

Fue durante esta entrevista que Ardohain desestimó los rumores que la relacionaron sentimentalmente con Juan Manuel, Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después me inventaron con Joaquín Furriel. Todas las semanas me van a conseguir uno nuevo para inventar“, comenzó diciendo sobre el tema de las relaciones inventadas que surgieron en un corto periodo de tiempo.

“No, no. Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”, expresó la animadora, reafirmando su compromiso con su pareja actual y su rechazo a las especulaciones mediáticas, que la rodearon desde el momento en el que la separación se hizo pública.

Sobre la reconciliación con Martín Pepa, la conductora explicó que la decisión se basó en el afecto mutuo: “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”, relató, sobre cómo su relación atraviesa una etapa de reconstrucción y esfuerzo conjunto.