Wanda Nara adelantó como será el videoclip de su nueva canción: luces verdes, humo y la “Hello Kitty tumbera”

Wanda Nara mostró el detrás de escena de su nuevo videoclip (Foto: Instagram)

En el mes de julio, Wanda Nara anunció, mientras grafiteaba el Lamborghini que ploteo de rosa, que iba a lanzar una nueva canción, convirtiéndose en la cuarta de su repertorio. La espera por este nuevo tema está por llegar a su final, puesto que comenzó con la grabación del videoclip de “Tóxica”.

Se va a tratar de una colaboración internacional con un trapero español llamado Kaydy Cain. El artista de 35 años llegó a Argentina para dar inicio a las grabaciones de esta colaboración y la empresaria dio algunos detalles de como será la vibra de esta nueva apuesta.

Wanda se concentró en el significado de la palabra, por lo que hizo un cambio de decoración en la casa ubicada en el country de Santa Bárbara. Allí pusieron plásticos transparentes en las paredes y escaleras llenos de dibujos, luces de color verde dando la ilusión de toxicidad y una cinta amarilla con la palabra “precaución”.

Entre los dibujos y graffitis que mostraban las paredes, uno inspirado en Hello Kitty presentó un aspecto llamativo. La gatita de origen japonés es un personaje que a lo largo de los últimos meses se convirtió en un símbolo en la batalla silenciosa que está llevando adelante en las redes sociales con la China Suárez. A diferencia de otras ocasiones, le dio un giro para que se adapte a la narrativa de su canción y la describió de la mejor manera: “La Kitty tumbera es la que va”.

Plástico transparente, luz de color verde y cinta de peligro

"La Kitty tumbera es la que va", Nara sumó a Hello Kitty en su nuevo video

Este tema cuenta con un ritmo electro pop y en el adelanto que posteo semanas atrás se la escucha decir varias veces la palabra “tóxica”. Todo el corto anticipo que compartió con sus 17 millones de seguidores está plagado de significados: se la acusó de tóxica en múltiples ocasiones, Milán es la ciudad en la que vivieron durante años junto a sus dos hijas y los tres hijos de Nara con Maxi López, el auto en realidad fue un regalo que recibió Icardi por parte del Inter años atrás.

En tan solo 24 horas, la futura conductora de MasterChef (Telefe) dio a conocer la noticia de esta colaboración con una foto sentados en la terraza de la casa de la empresaria, con la pileta de fondo y con vista al lago, ambos se mostraron en actitud relajada. Rápidamente, el nombre del trapero llamó la atención y las búsquedas se orientaron en ese sentido.

Esta es la primera colaboración de Wanda a nivel internacional

Kaydy Cain, cuyo nombre real es Daniel Gómez Carrero, se ha consolidado en la escena musical urbana de España durante la última década. Su carrera comenzó como parte de Pxxr Gvng, un colectivo que revolucionó el trap y le permitió posicionarse en el hip hop hispanohablante a partir de la segunda mitad de la década de 2010. Allí integró el álbum “Los Pobres” en 2015, con el que el grupo logró notoriedad en la incipiente movida del género.

Las influencias que forjaron el estilo de Kaydy Cain son diversas y atraviesan tanto el hip hop estadounidense —con referentes como Gucci Mane y Waka Flocka Flame— como los sonidos caribeños de artistas como el salsero Héctor Lavoe. Su perfil no solo se reconoce en los ritmos y líricas que cultiva, sino también en su identidad visual: el cantante lleva tatuados en la piel a figuras icónicas como Camarón, Héctor Lavoe, The Notorious B.I.G. o Cano Estremera, muestra de la fusión de culturas que define tanto su música como su imagen personal.

Algo que no pasó desapercibido es que L-Gante lo sigue en las redes sociales, por lo que no sería ninguna sorpresa que la conexión venga de este lado, ya que él y Wanda comparten representante y equipo de trabajo. ¿Será un dardo también para el de General Rodríguez, quien hace poco definió su romance con Wanda como un “pasatiempo”?