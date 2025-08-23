El video del encuentro entre Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal en un famoso boliche de Buenos Aires

El encuentro entre Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal (farándulashow)

A solo unos días de que los rumores de romance comenzaran a circular, Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos en un famoso boliche porteño. En las últimas horas se dio a conocer un video en el que la nieta de Susana Giménez y el futbolista habrían tenido un nuevo encuentro en un evento que reunió diversas figuras del espectáculo.

Al comienzo del clip se lo ve a Nicolás Figal en la entrada de un reconocido boliche de la costanera de la Ciudad de Buenos Aires. El futbolista lucía remera blanca, pantalón negro y zapatillas blancas. Momentos después Lucía llegó a bordo de su auto. “¿Venís al cumple?”, le consultaron. Luego de que la joven afirmó, el asistente la dejó pasar. Al bajar, la nieta de Susana mostró su look casual: una camiseta blanca de manga larga ajustada y un pantalón vaquero azul de tiro alto y corte acampanado. Además, Celasco llevaba el pelo largo suelto, con ondas suaves, al tiempo que caminaba sosteniendo un celular y otros objetos pequeños en la mano derecha.

Lucía Celasco estaría iniciando un romance con el futbolista Nicolás Figal

El cinturón oscuro resaltaba sobre la cintura del pantalón, y el conjunto destacaba con un aire desenfadado y casual. La iluminación artificial generaba reflejos en la tela vaquera. A la salida del evento, Susana Giménez fue interceptada por las cámaras. Ante la pregunta de cómo estuvo el cumpleaños, la diva respondió y cantó: “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”. La histórica conductora lucía una camiseta blanca con aberturas en los hombros y mangas tres cuartos. Su pantalón vaquero azul se destacaba por el acabado brillante, cubierto de aplicaciones plateadas que reflejaban la luz ambiente.

Además, Susana sostenía un bolso plateado con textura metálica y detalles de cadenas. Llevaba el pelo largo y rubio, peinado suelto sobre los hombros. Complementaba el conjunto con una pulsera llamativa en la muñeca izquierda. La iluminación artificial resaltaba el brillo de su atuendo y acentuaba los destellos en el pantalón.

En los últimos días, Lucia Celasco fue vinculada sentimentalmente con Nicolás Figal

Durante la última emisión de LAM (América TV), se difundieron las versiones de un presunto romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal, futbolista del club Boca Juniors. Según lo relatado en el programa conducido por Pepe Ochoa —que reemplazó a Ángel de Brito en la conducción—, la modelo y el jugador de fútbol estarían manteniendo una relación desde hace dos o tres meses.

A lo largo del programa, se sostuvo que la pareja fue vista reunida en un bar porteño frecuentado por figuras del espectáculo. Las descripciones incluyeron referencias a una cita reciente donde ambos fueron vistos juntos, intercambiando gestos cariñosos y compartiendo una mesa en el local.

A pesar de la notoriedad de su entorno familiar, Celasco ha optado por mantener una exposición pública moderada. Es hija de Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, dos nombres también identificables dentro del círculo social mediático porteño, aunque Lucía ha marcado distancia respecto a los medios a través de su bajo perfil.

Lucía Celasco y Susana Giménez asistieron al mismo evento

Desde el plano profesional, dirige su propio emprendimiento en el rubro de la indumentaria, gestionando un local de ropa. Su actividad empresarial la sostiene al margen de los focos de la farándula, eligiendo pocas ocasiones para comunicarse con la prensa o aceptar entrevistas. Esta posición discreta se refleja también en su manejo de las redes sociales, donde, pese a superar los 270 mil seguidores en Instagram, comparte información sobre su vida personal de manera esporádica y selectiva.

Nicolás Figal es defensor y actual jugador de Boca Juniors, uno de los clubes de mayor convocatoria en el fútbol argentino. Figal tiene 31 años y se integró a la plantilla del equipo en 2022, luego de haber pasado por instituciones como Independiente, Olimpo y el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Aunque no coincidió futbolísticamente con Lionel Messi en su estadía en la franquicia estadounidense, formó parte del plantel antes del desembarco de la estrella argentina en ese país.

Nicolás Figal se desempeña como defensor en Boca Juniors

El futbolista también ha estado bajo la atención pública debido a su situación personal. Figal estuvo casado con Florencia Fernández, influencer gastronómica y propietaria de una cadena de restaurantes. El vínculo entre ambos trascendió por la exposición mediática de Fernández y la relevancia futbolística de Figal. Juntos son padres de Felicitas, nacida el 15 de enero de 2020.

A inicios de 2024, se hicieron públicos detalles sobre la separación de Figal y Fernández, período en el que se lo vinculó sentimentalmente con la influencer Belén Negri, conocida por sus relaciones anteriores con figuras como Coscu y Tiago PZK.