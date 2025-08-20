Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Lucía Celasco estaría iniciando un romance con el futbolista Nicolás Figal (Video: LAM, América)

La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, y el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal, estarían en pareja, según revelaron en LAM (América TV). Las versiones, que cobraron visibilidad durante la última emisión del programa conducido por Pepe Ochoa en reemplazo de Ángel de Brito, sostienen que la modelo y el defensor mantienen un vínculo desde hace dos o tres meses.

Durante el ciclo de América TV, Ochoa planteó el enigma de un romance entre “una modelo millonaria por su familia” y “un jugador de fútbol tope de gama”. Tras aportar algunas pistas y recibir las intervenciones de Yanina Latorre y Julieta Argenta, el nombre de Nicolás Figal emergió como el protagonista masculino del vínculo. La modelo, por su parte, es Lucía Celasco, nieta de la reconocida conductora.

De acuerdo con lo detallado en LAM, el romance se habría iniciado entre junio y julio. Aseguraron que ambos fueron vistos juntos en un bar frecuentado por personalidades del espectáculo en la ciudad de Buenos Aires.

Yanina Latorre explicó al aire del programa: “Es un romance que no molesta a nadie porque los dos están solteros”. Ochoa sumó que el lunes fueron vistos en una cita compartida: “Estuvieron juntos; él tiene este mecanismo que no me sorprendió. Llega él, luego llega ella. Él es muy fachero. Se sientan en una mesa. Están ahí a los besos, los vio todo el mundo. Y luego se retiran juntos”.

Lucía Celasco mantiene un bajo perfil con respecto a su vida sentimental

Lucía, hija de Mercedes Mecha Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, evita la exposición pública pese al renombre de su familia. Dirige su propio local de indumentaria, no suele brindar entrevistas y es selectiva con el contenido que comparte en su cuenta de Instagram, donde supera los 270 mil seguidores. Hace pública su vida solo en contadas ocasiones, lo que otorga mayor interés mediático a este presunto romance.

Por el lado de Figal, juega como defensor de Boca Juniors, tiene 31 años y arribó al club en 2022 después de su paso por Independiente, Olimpo y por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Si bien no llegó a compartir plantel con Lionel Messi, Figal integró la franquicia antes de la llegada de la estrella argentina a los Estados Unidos. En el aspecto personal, el futbolista estuvo casado con la influencer gastronómica Florencia Fernández, propietaria de una cadena de restaurantes. Juntos son padres de Felicitas, nacida el 15 de enero de 2020.

Nicolas Figal estuvo en pareja con la influencer Florencia Fernández, con quien tiene una hija

Las circunstancias de la separación entre Figal y Fernández se conocieron públicamente a comienzos de 2024, cuando trascendió que el futbolista fue vinculado sentimentalmente con otra figura mediática, la influencer Belén Negri, expareja de Coscu y de Tiago PZK. El programa LAM aportó información sobre supuestas crisis previas en la pareja y citó imágenes en las que a Figal se lo vio acompañado por otra mujer durante sus vacaciones en la costa atlántica argentina.

En relación a Lucía Celasco, los panelistas del ciclo de América TV recordaron que mantiene un perfil discreto en el ámbito público. Sus participaciones en eventos sociales suelen limitarse a ocasiones puntuales, lo que refuerza la sorpresa de los seguidores al conocer la noticia sobre un posible nuevo vínculo sentimental con un futbolista de la primera división argentina.

Nicolás Figal habría dejado a su esposa por Belén Negri durante el verano pasado (LAM)

El rumor se suma a otros sucesos recientes en el mundo del espectáculo deportivo, que ha sido noticia por varios cambios en las relaciones personales de figuras conocidas del ambiente. Los protagonistas por el momento no ofrecieron declaraciones ni confirmaciones sobre el presunto noviazgo, aunque las imágenes y versiones difundidas por LAM generaron impacto en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo a lo publicado por LAM, la relación entre Celasco y Figal habría comenzado sin conflicto con otras personas, ya que ambos se encontraban solteros al momento de empezar a frecuentarse. El entorno cercano a la pareja no emitió comentarios oficiales sobre la posible relación.

El seguimiento a la historia y la posible confirmación de sus protagonistas mantiene la atención de medios y seguidores de los mundos de la moda, el espectáculo y el fútbol, mientras la pareja consolida su vínculo alejada de la exposición mediática.