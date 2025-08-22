Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Pampita y Nicole Neumann compartieron tapa después de años de enemistad (Video: Para Ti)

Desde que ambas comenzaron a trabajar en la industria de la moda, la relación entre Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain está atravesada por una tensión palpable que se remonta a los inicios. Entre leyendas de codazos en los desfiles y la denuncia de la pampeana de ser discriminada bajo el apodo de La Muqui -cuya autoría fue adjudicado a Nicole y a Julieta Prandi- cada una hizo su camino en el mundo de la moda, con una enemistad cada vez más palpable, generando una rivalidad digna de un River-Boca.

Si bien con el tiempo lograron limar algunas asperezas, de hecho volvieron a compartir trabajo en la pantalla de El Trece como jurados en Los 8 Escalones, nunca estuvieron juntas delante de los flashes en una producción fotográfica hasta este jueves por la noche. Sin embargo, la tensión se palpó en el ambiente, y alternaron las sonrisas de ocasión con las caras de pocos amigos, con el lenguaje corporal de incomodidad como común denominador.

Ambas llegaron preparadas a la sesión por los 103 años de la Revista Para Ti, como si necesitaran respaldo o refuerzos, por si algo salía mal. Pampita asistió con Martín Pepa en plena reconciliación y Nicole lo hizo con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, quienes de a poco le toman el gusto a la profesión de su madre.

Para esta ocasión Pampita eligió un vestido de Fabián Zitta de color uva, strapless, con una cola que comienza en color dorado y poco a poco se va fundiendo con el original de la prenda. Por el otro lado, Nicole seleccionó un vestido de color blanco con soles, lunas y estrellas en color plateado y la sumó una especie de corona en la misma gama de colores. Sin embargo, el foco no estuvo puesto en lo que lucieron, sino en lo que hicieron.

Pampita asistió con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna (RSFotos)

Poniendo sus diferencias a un lado, se animaron a hacer una sesión de fotos. Todo lo pegadas que podían estar, pero sin tocarse más de la cuenta, posaron para las cámaras. Cuando sonó el último clic, se apagaron los focos y cada una se fue por su lado.

La cara de Neumann perdió la sonrisa y empezó a alejarse mientras daba un tímido aplauso. Ardohain fue más efusiva en ese punto y en el video que compartieron en redes sociales se la ve aplaudir con una sonrisa y gritando. Fue allí cuando Nikita estiró su brazo para despedirse, sin embargo, la actual conductora de Los 8 Escalones decidió acercarse y darle un beso en la mejilla.

Cabe recordar que desde que la morocha asumió el rol de conductora en el programa, la rubia tomó la decisión de dejar de ser parte del ciclo de preguntas y respuestas para estar con Cruz, su hijo de casa un año fruto de su relación con Manuel Urcera, igualmente no descarta volver algún día como jurado invitado.

Pampita Ardohain y Martín Pepa disfrutando de su reconciliación (RSFotos)

Semanas atrás, Nicole estuvo invitada al programa Ángel Responde de Ángel de Brito en la plataforma Bondi Live, la modelo se refirió con detalle a cómo es hoy su vínculo con la ex de Benjamín Vicuña luego de años de peleas.

“Charlamos en situaciones que pasan. Cada una tiene su camarín, pero si en ese momento estamos, hablamos de cosas que surgen del programa. Por ejemplo, el otro día charlábamos de qué bajón cuando acompañás a un participante y no le va bien, nos sentimos re mal”. De esa forma, la modelo dejó claro que el diálogo entre ambas existe y que gira en torno al trabajo compartido, lejos de los viejos enfrentamientos mediáticos.

Neumann recordó también un momento particular que vivieron juntas en televisión: “El día que eligieron al Papa, justo grabamos juntas. Estuvimos en la previa charlando todos sobre el tema del Papa que habían elegido, si nos gustaba, si no, por qué el nombre, esto, lo otro…”. El vínculo, aunque acotado al entorno profesional, dejó atrás los tiempos de fricciones intensas como las que protagonizaron durante su paso por ShowMatch, en donde se cruzaron duramente.