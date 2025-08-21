Teleshow

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Entre paisajes agrestes, el actor, su hija y su pareja disfrutan del relax de la naturaleza días antes que la niña regrese a Turquía con su madre China Suárez y Mauro Icardi

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Nicolás Cabré, su hija Rufina y Rocío Pardo disfrutaron de sus días en Córdoba (Instagram)

Córdoba se consolidó el último fin de semana como el escenario de una historia plagada de afectos y momentos entrañables para Nicolás Cabré, su hija Rufina y Rocío Pardo. De este modo la familia ensamblada emprendió junta una travesía al corazón de las sierras cordobesas. Esto sucedió apenas unos días después de que Rufina regresara de imprevisto desde Turquía donde estuvo visitando a su mamá, la China Suárez, y a Mauro Icardi. En los próximos días la niña regresará a Estambul para comenzar el ciclo escolar en Europa e iniciar una nueva etapa junto a su madre y el futbolista del Galatasaray.

Lejos del bullicio y de los compromisos laborales, los tres eligieron el abrigo de los paisajes naturales y la paz cotidiana, en lo que se transformó un viaje cargado de alegría y complicidad.

La travesía los llevó a la provincia natal de Rocío, territorio de raíces profundas para la bailarina, donde aun laten sus vínculos familiares y la memoria de la infancia. Desde allí, la bailarina decidió compartir con sus seguidores de Instagram una serie de imágenes que rápidamente acapararon la atención y se convirtieron en testimonio de la felicidad compartida. “Córdoba de mi corazón”, escribió la artista junto al compilado de instantáneas, donde se la pudo ver sonriente, abrazada a su pareja y a Rufina, entre postales de sierras, senderos y abrazos familiares.

La pareja, que atraviesa un momento de consolidación desde hace más de un año, reflejó en cada fotografía la naturalidad y armonía que caracteriza su vida cotidiana. Rufina se integró plenamente a esa dinámica donde no solo recorrieron paisajes, sino también se encontraron con la familia de Pardo, evidenciando la complicidad y el cariño que los une. Una de las imágenes más comentadas mostraba a los tres riendo durante una caminata, con los colores del paisaje cordobés de fondo. Al pie de cada foto, los seguidores dejaron mensajes cargados de afecto y empatía. “Es hermoso ver cómo cuidan a Rufi”, escribió una usuaria. “Qué lindo verlos tan felices”, sumó otra, celebrando la postal que humaniza y acerca a figuras públicas.

Rocío y Nico junto a
Rocío y Nico junto a Rufina en medio de la naturaleza
En sus días de relax,
En sus días de relax, la pareja aprovechó para vivir momentos juntos y darle rienda suelta a su amor

El viaje a Córdoba también se vivió como una especie de tregua antes de posibles cambios importantes para la familia. Según confirmó el abogado de la China, Agustín Rodríguez, la niña se instalará en Estambul por lo menos un año.

Por eso, cada encuentro entre el actor y la nena adquiere una densidad especial. El actor ha demostrado, en más de una oportunidad, su prioridad absoluta por la crianza y el bienestar de su hija. No es la primera vez que reconfigura sus compromisos laborales para estar presente en momentos clave de la vida de la niña. En este contexto, el rol de la bailarina también suma: además de ser compañera del actor, participa activamente en la cotidianeidad familiar, tejiendo lazos de confianza y alegría con la pequeña.

Padre e hija compartieron su
Padre e hija compartieron su tiempo ante el inminente regreso de la nena a Turquía
El paisaje de las sierras
El paisaje de las sierras cordobesas también fue parte de sus días en familia
Durante su paso por Córdoba,
Durante su paso por Córdoba, los tres aprovecharon para visitar a la familia de Pardo

El sorpresivo retorno desde Estambul marcó, en cierto modo, un reencuentro entre padre e hija tras los días de distancia. El viaje a las sierras permitió recargar energías y afianzar aún más el vínculo, en un entorno natural que invita a la introspección y a la conexión profunda. Las fotos compartidas por Pardo y las palabras dulces que brotaron de la comunidad de seguidores retratan una intimidad familiar sin artificios, hecha de charlas, paseos y mucha risa.

La escapada cordobesa también simbolizó una pausa en el ritmo vertiginoso de la vida mediática. Lejos de la exposición y los rumores que cada movimiento familiar suele generar, Nicolás y Rocío pusieron el foco en lo esencial: la felicidad compartida de una familia ensamblada, la integración diaria, la posibilidad de disfrutar del presente sin especular sobre el futuro.

Los momentos de diversión también
Los momentos de diversión también fueron parte de la escapada
En su descanso, Nicolás y
En su descanso, Nicolás y Rufina aprovecharon a jugar juntos
El deporte tuvo su espacio
El deporte tuvo su espacio durante sus días en las sierras, en especial para Cabré que se entrena para su próxima maratón (Instagram)

Entre paisajes de sierras, tardes cálidas y abrazos sinceros, los tres protagonizaron un “álbum viviente”: imágenes que quedarán en la memoria y serán refugio cuando el calendario imponga distancias físicas, mudanzas o nuevos desafíos. En un contexto de cambios y expectativas, el fin de semana en Córdoba se transformó en la postal de un amor sencillo, genuino, que no precisa testigos ni grandes gestos, sólo la decisión de compartir y cuidar.

