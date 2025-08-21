Teleshow

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

La ruptura de la actriz y Nico Vázquez luego de 18 años y los rumores que vincularon a ella con Andrés Gil, pareja de Vetrano, sacudió las internas del grupo

¿Gime Accardi, Lali y Cande Vetrano enfrentadas por la infidelidad?

El mundo del espectáculo recibió hace poco más de un mes la bomba de la separación entre Gime Accardi y Nico Vázquez luego de 18 años de relación. Lo que comenzó como una separación amigable terminó en un escándalo por infidelidad de parte de ella, que involucró nuevos personajes en la trama. Si bien nunca dieron nombres propios, las redes y los rumores apuntaron a Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, amigo y compañero de trabajo de los recién separados.

Esto fue negado por ambas partes de manera pública, aunque con el rumor instalado, empezó a sobrevolar al grupo de amigos, que incluye figuras como Lali Espósito, Paula Chaves y Mery del Cerro. Y según lo que dicen las redes sociales, hubo un quiebre en la relación a partir de la explosión mediática.

Atentos con este dato: Lali es la mejor amiga de Cande Ventrano, la relación entre las dos con Gimena Accardi era muy buena, ahora, desde junio que ninguna de las dos les da like a sus publicaciones”, escribió el periodista Fede Flowers en su cuenta de Instagram. Las pruebas de esto no tardaron en llegar y fueron de la mano de una cuenta de Instagram dedicada a analizar la vida de los famosos.

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas en el grupo de amigos
La última interacción en redes fue a finales del mes de junio

Las últimas fotos que recibieron “me gusta” por parte de ambas son, en el caso de Cande cuando compartió el papel que llevó adelante en la serie de Carlos Saúl Menem y en el caso de Gime una postal de sus vacaciones. “Dato que puede decir mucho o decir nada. Cande y Gime eran de darse like en sus publicaciones. A partir de estas dos fotos (finales de junio) ambas dos no se dieron más like”, escribió Candela Mazzone en la captura de pantalla que compartió en sus redes sociales.

Esto no quedó entre ellas dos únicamente, sino que Lali se sumó a estos gestos. La última publicación a la que le dejó su corazoncito fue la que hizo en honor a los Martín Fierro de Teatro, también de fines del mes de junio. Cabe recordar que Vetrano y Espósito se conocieron cuando estaban trabajando en Rincón de Luz, la novela de Cris Morena, luego volvieron a trabajar juntas en Casi Ángeles, donde conocieron a Accardi.

Lali le dejó de dar like a los posteos de Gime, pero le sigue dando like a Cande (Foto: Instagram)

El último evento público en el que estuvieron las tres juntas fue el cumpleaños de Accardi a finales de mayo pasado. Todavía no había trascendido la separación ni mucho menos los rumores de infidelidad que ubicaron a Gil en el ojo de la tormenta. Los mismos que obligaron al protagonista a romper el silencio autoimpuesto y negar todas las acusaciones en sus redes sociales.

“Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa”, fue el mensaje que publicó en sus historias el martes por la tarde para esclarecer la situación.

Por su parte, Candela sigue eligiendo el silencio, ocupándose del hijo que tienen en común y en sus proyectos laborales. Luego de días alejada de las redes sociales, regresó al universo virtual sin hacer mención directa a los rumores que rodean a su entorno. En cambio, la actriz de Supertorpe publicó una historia en su cuenta para promocionar el estreno de la película Verano Trippin, ópera prima de su amiga Morena Fabbri Quinteros, que debutará en cines el 11 de septiembre. En su mensaje, expresó: “Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”, mostrando el afiche del filme en el que trabaja su amiga incondicional, Lali Espósito.

