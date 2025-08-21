El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

El video subido de tono de Mauro Icardi

Lejos de los reflectores, sin hacer caso a los escándalos que los persiguen, Mauro Icardi y la China Suárez viven su relación en Estambul y sus redes sociales son un retrato de su relación. En las últimas horas, la actriz compartió un video de su mañana que encendió las redes.

En el clip tan solo se lo ve a Mauro, pero se la escucha a Eugenia. Icardi de pie al otro lado de un ventanal, con el torso desnudo, mostrando sus tatuajes característicos y usando boxers negros de una reconocida, mientras posa con una expresión sonriente.

El texto que acompaña la publicación, escrito en un tono amigable, dice: “Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, junto a un emoji de corazón. Si bien el video tenía la intención de marcar un momento de intimidad pura, la mirada de los internautas se fue a otro lado y pusieron la atención en sus partes íntimas.

Esto se debe a que meses atrás se filtró un supuesto video sexual que se viralizó de inmediato por el tamaño del miembro del delantero. En este caso, los usuarios en redes no dejaron pasar las imágenes y despertaron cientos de comentarios con respecto al tema. Las críticas hacia la actriz no tardaron en llegar por haber mostrado directamente algo tan íntimo del jugador del Galatasaray. “Innecesario”, “¿Hacía falta esto?“, ”No puedo creer que ahora suba este video", “¿Es necesario ser tan arrastrada y ordinaria?“, fueron algunos de los mensajes que invadieron los perfiles de la pareja y se difundieron en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Este video llegó horas antes de que Wanda aterrizara en Ezeiza, proveniente de Los Ángeles, viaje que hizo por trabajo. En esta ocasión, la empresaria se despachó con los periodistas apostados en el aeropuerto sobre todos los temas candentes referidos a su expareja, a la China y la cuota alimentaria que adeuda, según dictaminó la Justicia hace unos días.

Al ser consultada sobre la situación con su expareja, Nara lanzó entrelíneas una noticia que dejó a todos boquiabiertos. “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”, soltó, dejando entrever que podría haber un embarazo y que la información vino de boca de Icardi. Según contó la mediática, el futbolista la había llamado por teléfono días atrás. Como era de esperarse, el comentario encendió las redes y despertó la curiosidad general.

Sin embargo, la empresaria aclaró el alcance de sus palabras cuando la prensa buscó precisiones sobre el supuesto nuevo integrante en la familia: “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijas, ellas tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”. De ese modo, marcó distancia y responsabilizó a las partes involucradas para cualquier anuncio oficial, sin dejar de alimentar las especulaciones.

Wanda Nara confirma el embarazo de la China Suárez y apuntó contra Mauro Icardi (Video: América TV)

También fue consultada por los últimos posteos de la pareja, a lo que ella dejó en claro: “Quiero que me suelten por acá, y ustedes también. Yo estoy en otra totalmente”.

Momentos más tarde, con la voz quebrada y a las afueras del aeropuerto, Wanda expresó: “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima por todo lo que va a vivir (la China) y porque lo que muestra no es real. Como mujer, soy empática y la compadezco, ojalá alguna expareja de él me hubiera anticipado porque nadie lo hizo, aunque después sí aparecieron. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”.