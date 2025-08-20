El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

La dupla disfruta de sus días juntos en la ciudad de Estambul (Instagram)

Hace semanas que la China Suárez atraviesa una etapa en su vida completamente renovada. Desde su llegada a Turquía, la actriz no solo comenzó a disfrutar de un ritmo diferente junto a Mauro Icardi, sino que también se apoya en afectos que la acompañan desde mucho antes de este presente internacional. Instalados en Estambul, la pareja consolida su vínculo. Sin embargo, no transita sola este proceso, sino que cuenta con la presencia incondicional de Marcelo Mancha La Torre, su amigo del alma y confidente, quien se ha convertido en testigo, fotógrafo y sostén en esta nueva aventura lejos de Argentina e incluso, desde los inicios de su relación con el futbolista.

Las redes sociales dan cuenta de una rutina marcada por la calma, los paseos y la felicidad compartida, y buena parte de esa intimidad es registrada por el propio Mancha, que documenta cada jornada con instantáneas de ensueño. Desde las imágenes junto al Bósforo y atardeceres sobre el mar, hasta las caminatas por mercados surgidos de otra época, todo queda retratado para el público digital que sigue cada paso de la actriz.

A la dupla se pudo apreciar el recorrido por el emblemático Gran Bazar, sumergidos entre puestos de telas, lámparas y souvenirs. Las publicaciones muestran la complicidad: desayunos típicos en cafés turcos, charlas interminables en la piscina del hotel con vista a las cúpulas de las mezquitas y paseos nocturnos por la ciudad vieja. En una de las imágenes, el productor capturó la parte superior de la mezquita Ortaköy, rodeados por las cálidas luces del verano en Estambul. También productos locales como especias y diferentes lámparas típicas llamaron la atención de los seguidores.

Con una vista de ensueño de Estambul, Mancha capturó todos los momentos con la actriz

Los amigos, en medio de una enorme piscina, disfrutan de los lujos de la ciudad turca

La arquitectura de la ciudad fue otro de los puntos fuertes del álbum de fotos

Pero la relación entre Suárez y La Torre no es fruto de esta etapa ni está vinculada a la figura de Icardi. Muy por el contrario, la amistad surge años atrás, cuando la actriz atravesaba otras historias sentimentales, como su vínculo con Benjamín Vicuña. El nombre de Marcelo empezó a resonar en la opinión pública durante el escándalo conocido como el Wandagate cuando, según reveló el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece), el productor fue pieza clave para el reencuentro entre Suárez e Icardi: habría sido él quien prestó su teléfono para restablecer el contacto, cuando el jugador tenía bloqueada a la exCasi Ángeles e intentaba recomponer su relación con su esposa, Wanda Nara. Aquella escena, tejida entre especulaciones y guiños, consolidó a Mancha como una especie de escudero para la China, encargado de preservar detalles y acompañarla pase lo que pase.

A metros del Bósforo, La Torre y la actriz captan los colores del atardecer

La Mezquita de Ortaköy, una de las edificaciones más importantes de la ciudad turca

Durante sus días con la actriz, el productor visitó el Gran Bazar,uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo

A diferencia de otras figuras del mundo del espectáculo, Mancha no es un simple acompañante turístico. Es parte fundamental de la rutina y el círculo íntimo de Suárez. Junto a ella, disfruta de los lujos que proporciona la convivencia con Icardi, como paseos en yates, almuerzos en exclusivos restaurantes, salidas de compras y eternas caminatas por las callecitas de Estambul. Además, el amigo también se encarga de poblar las redes sociales con fotos y videos en los que predominan las risas, los gestos cómplices y la cotidianeidad compartida.

En esta etapa, el vínculo con La Torre vuelve a quedar en primer plano, transformándose en una compañía fundamental. Su presencia constante evoca la lealtad de quienes siempre estuvieron sosteniendo, dentro y fuera del ojo público. A través de lujos, paisajes históricos y rutinas diarias, la actriz demuestra que la verdadera complicidad se construye más allá de cualquier romance o escándalo mediático.

Las propuestas gastronómicas también formaron parte de la estadía de La Torre

Una gran variedad de lámparas de aceites, objetos típicos de la cultura turca (Instagram)

Así, la actriz suma nuevos capítulos a su historia personal en Turquía, rodeada de paisajes soñados, la calidez de un compañero incondicional y la tranquilidad que buscaba para esta nueva etapa. Y, aunque el foco sigue estando en su relación con Icardi, el lazo con Mancha muestra una de las facetas más íntimas de la actriz.