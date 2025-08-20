La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

Melody Luz fue consultada por su conflicto con Chalotte Caniggia

A casi dos meses de que Melody Luz ‘mandara a terapia a Charlotte Caniggia’, la relación entre la bailarina y la mediática sigue más fría que nunca. Sin embargo, los fans de la novia de Alex siguen esperando una reconciliación. Así las cosas, este martes, cuando la influencer abrió la cajita de preguntas, sus seguidores no pudieron evitar preguntarle por el tema.

“Hola, arreglate con Charlotte, dale, copate”, fue la frase que recibió Luz en su cuenta de Instagram. Lejos de dejar la puerta abierta a una posible charla o acercamiento, la bailarina fue tajante con su postura. “Nunca fue mi intención que esté todo mal, yo la quise y la banqué mucho, mandarla a terapia era parte de ese cariño”, comenzó diciendo.

La tajante respuesta de Melody Luz al hablar de su pelea con Charlotte Caniggia: "No me interesa tener relación"

Luego, Melody se refirió a las acciones de Charlotte y cómo estas generaban una distancia entre las dos: “Pero de su parte solo recibí insultos y mentiras. Hasta no recibir unas disculpas sinceras cara a cara, no me interesa tener relación”.

El conflicto entre las dos explotó cuando Luz, en una charla con el streamer Martín Cirio. “Ya la tengo a Mariana. Ya lo tengo a Alex. ¿Una más a que me venga a pelear?. No”, comenzó diciendo Melody respecto de su relación con Charlotte. En ese marco, el conductor preguntó de forma irónica: “¿Nunca hay juntada a comer ravioles los domingos?”.

Fuera de la broma, Luz explicó que más allá de sus diferencias le ha abierto la puerta a Charlotte a la intimidad de su casa: “Ha sido invitada. Ha venido y no ha venido”. Fue entonces cuando Cirio quiso ahondar un poco más en el tema: “¿Por que sentís que le caes mal?”. Luego de unos instantes de reflexión, la bailarina contestó: “No, porque no es nada personal. Es algo de ella que es peleona. Lo que siento. No sé si va a caer mal o bien. No me importa, es lo que yo siento, que también le hace falta terapia, porque tiene muchas cosas, pero no cree en terapia. ¿Entonces qué hace? Se auto boicotea sus relaciones. Porque yo siempre tengo la mejor onda con ella. Y de la nada me busca pelea por... Si te digo vas a decir: “no, ¿en serio?. O sea, muy bol...””.

Actualmente, Charlotte Caniggia mantiene un conflicto contra su hermano Alex y Melody Luz

A las pocas horas, estas declaraciones hicieron eco por las redes sociales y generaron la respuesta de Charlotte Caniggia, quien incluso puso su cuenta de Instagram en privado. “Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero (Santiago del Azar), cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, subrayó la influencer, junto a un emoji de un payaso, mediante una historia de Instagram.

Luego, Charlotte publicó otra historia criticando a Luz: “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche”. Sin embargo, minutos después, la mediática borró esta publicación.

Como si fuera poco, en las últimas semanas Alex Caniggia también se enemistó con su hermana. Así las cosas, durante su paso participación en Por el Mundo, el ciclo de Telefe, Charlotte habló con Marley. “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”, resumió sobre su hartazgo ante los conflictos que la distancian tanto de su hermano como de su padre Claudio Paul Caniggia. Durante su aparición en el programa televisivo el malestar entre ambos fue tan grande que el influencer se negó a grabar junto a ella.

Durante la entrevista con el conductor del programa, la influencer profundizó en el origen de la disputa con su hermano. “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”, reconoció al referirse a Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia. Según relató, la llegada de la bailarina intensificó las diferencias familiares y se convirtió en el principal obstáculo para recomponer el vínculo.