El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Wanda Nara volvió a dejar un mensaje contra Mauro Icardi (Foto: Instagram)

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin, luego de una etapa relativamente calma, comenzó una nueva etapa en la historia: la Justicia tomó la decisión de embargar los bienes de Icardi, agregarlo en la lista de deudores y aplicar una multa por cada día que pase sin pagar. El delantero del Galatasaray tomó medidas al respecto de esto y llegó el contraatque de Wanda desde Los Ángeles.

Con una historia con fondo negro y letras blancas, Nara dejó clara su postura y no dudó ni un segundo apuntar con su ex y su actual pareja. “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago”, comienza la storie de la empresaria de cosméticos. Y sigue: “Mientras incumplís, yo pago todo con mi trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”.

“¿Tanto te preocupan mis viajes? Ocupate de ser padre de las tuyas. Hace tres días, cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones“, continuó sin dar detalles de acerca de que tema fue la conversación telefónica que tuvieron y sorprendiendo acerca de este nuevo acercamiento entre la expareja.

“Me gusta ser clara y hablar de frente”, es la frase que cierra el posteo que dejó Wanda en sus historias y que hasta el momento no borró, jugada que suele hacer luego de algunas horas en sus redes.

El descargo de Wanda contra Icardi (Foto: Instagram)

Este nuevo descargo en las redes viene días después del que hizo el día del niño. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, anteriormente conocido como Twitter, la empresaria aseguró que sus hijas experimentan sentimientos de abandono frente a la falta de presencia y gestos de su padre. A pesar de que solo las dos niñas menores sean sus hijas biológicas, también tiene en cuenta a los niños que son fruto de su relación previa con Maxi López, a quienes el delantero del Galatasaray crio como un padre.

“Ayer fue el Día del Niño… Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer, en el día de ellos, no publicar nada, no hacer un regalo, etc. Ah, pero el nombre escrito, que no falte, en las zapatillas o remera para el show”, inició.

La segunda parte del descargo apuntó directamente a la faceta económica de la disputa. Allí, la empresaria acusó al futbolista de incumplir deliberadamente con las obligaciones alimentarias, a pesar de tener una orden judicial que lo instruye a abonar una suma específica para el sostén de sus hijos.

El mensaje que dejó Wanda en el día del niño (Foto: X)

"No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc; es violencia. Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones. Como si fuera poco, te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles, y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGÁS”, continuó.

Se preguntó: "¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga ni la obra social y ni un peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono? Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tirás en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo hacés solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas“.

El escrito sobre el embargo judicial a Icardi

En el día de ayer se conoció que el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió decretar un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara. La decisión, firmada el 19 de agosto de 2025 por el juez Adrián Hagopian, responde a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, según consta en el expediente 88891/2024.

La medida afecta directamente a Icardi, quien reside actualmente en Turquía por motivos laborales, y busca garantizar el derecho alimentario de las hijas menores de la expareja. El tribunal también dispuso la inscripción de Icardi en el Registro de Deudores Morosos una vez que la resolución quede firme, conforme a lo establecido en la ley 269 y el Decreto Reglamentario 230/2000.