La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

Luego de la resolución que ordena la inclusión de Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios, su equipo legal le respondió fuertemente a Wanda Nara (Puro Show – El Trece) Sección:

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo que mantiene en vilo a la opinión pública. El martes pasado la Justicia determinó que el futbolista fuera declarado deudor alimentario por no abonar el dinero correspondiente a la manutención de sus hijas. De ese modo Icardi fue incluido en el registro de deudores alimentarios.

Días antes, tras un mensaje encendido de Wanda contra Icardi por su ausencia durante el Día del Niño, fue ahora el turno del futbolista de responder a través de su equipo legal. El miércoles, en el programa Puro Show (El Trece), se expusieron los detalles del contraataque impulsado ante la Justicia y además una nueva denuncia de desobediencia.

La encargada de explicar los pormenores fue Angie Balbiani, panelista del ciclo, quien repasó la estrategia y el contenido de la contestación de las abogadas de Icardi. En primer lugar, la panelista detalló que la resolución judicial pretendía embargar a Icardi por la suma de $110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos y una penalización adicional de $35.000 dólares por día, además de la “casa de los sueños”. Frente a esto, la defensa del deportista contraargumentó que “Wanda sigue subiendo posteos a las redes sociales de la causa y ella no lo tiene permitido”, solicitando además que, si no se le exige el pago de una multa de 200 millones de pesos por esta conducta, “a Icardi se le autorice entonces utilizar sus propias cuentas para actuar en igualdad de condiciones”.

La discusión sobre la exposición mediática incluyó referencias al posteo que Wanda realizó días atrás en su cuenta de X. Balbiani leyó en vivo el fragmento del documento judicial que señala: “Tuvo el atrevimiento de señalar a una de las letradas, todo esto ante la imposibilidad de darle respuestas. La señora Wanda se aprovecha de la premisa de ‘miente, miente, que algo quedará’”, agrega el escrito. El recurso completo solicita: “Levante la medida restrictiva y permita a todas las partes, abogadas y al señor Icardi, de ejercer nuestro derecho de libertad de expresión”.

El furibundo posteo de Wanda contra su expareja por su ausencia en el Día del Niño (X)

Las letradas que representan a Icardi respondieron además como portavoces del delantero del Galatasaray en un tono por demás contundente. Dirigiéndose a Nara, el escrito sostiene: “Nadie más que usted ignore fechas importantes, señora Nara, que podría haber estado con sus hijas en el Día del Niño, pero decidió dejarlas con un perfecto desconocido, el señor Andrés Nara. El señor Nara, que por más que tengan un vínculo sanguíneo no los hace familia menos aun cuando se criaron escuchando barbaridades de su propia boca”.

Asimismo, el documento recuerda lo ocurrido en el Día del Padre y detalla: “No pudo ver a sus hijas porque, una vez más, lo impidió, exigiéndole que lo vean en su casa, pero le recuerdo que el padre tiene un hogar donde recibir a sus hijas y no tiene por qué verlas en la suya. Menos aun cuando hay una medida judicial restrictiva a su domicilio por falsas denuncias que usted interpuso. Le agradecemos su retorcido y enroscado ofrecimiento, pero estas humildes letradas preferimos a nuestro mandante evitarle que cayera en otra de sus trampas”.

El centro del conflicto gira en torno al pago de la cuota alimentaria y las acusaciones cruzadas. En ese sentido, Balbiani leyó otro segmento que cobra relevancia: “A la señora Nara se la señala de haberse apropiado de casi siete millones de euros, por lo que puede pagar alimentos de sobra hasta la mayoría de edad de las niñas. Además, se conoce a ciencia cierta que cobra suculentas sumas por propiedades. Le imploramos a la señora Nara que no venga a montar un papel de madre afligida que tiene la necesidad de trabajar porque esa es su válida elección”. El documento subraya: “Desvirtuándola, ofende a cientos de miles de mujeres que tienen la necesidad de trabajar para cubrir necesidades primarias. Ha sostenido públicamente que es muy millonaria, pero cuando no tiene necesidad de salir a trabajar y dejar a sus hijas a manos de extraños”.

En medio de la batalla judicial contra Wanda Nara, Mauro Icardi quedó inscripto como deudor alimentario (DDM - América)

La cuestión de la custodia y los viajes internacionales no quedó al margen. La respuesta judicial expone: “Se opone de manera caprichosa a que las niñas pasen el receso de invierno a pesar de las garantías diplomáticas que existen y, a las pocas horas de la audiencia, se subió a un avión a Europa con Elián Valenzuela y las dejó solas”. La estrategia incluyó, además, un detalle acerca de las salidas de la empresaria del país, dejando en claro que Wanda Nara estuvo 24 días fuera y solo seis junto a sus hijos, dado que en la actualidad se encuentra en Estados Unidos.

En referencia a las últimas declaraciones de la mediática acerca de supuestos episodios de violencia, las abogadas de Icardi fueron taxativas: “Violencia es filtrar chat de contenido íntimo y sexual del padre de sus hijas y padrastro de sus hijos mayores, hablar de niños con el desprecio que reciben los hijos de Eugenia Suárez, la pareja del señor Icardi”.

Por último, el escrito interroga acerca de los ingresos reales de la conductora de Love is blind e indaga por qué no se ha dado al juez el monto total que percibe por diferentes actividades económicas, pero sin embargo no aclara la razón por la que Icardi continúa sin hacerse cargo de la parte de sus hijas que le corresponde.